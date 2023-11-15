Задержан волынский правоохранитель, который за $8 тыс. переправлял мужчин за границу под видом инвалидов, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили и задержали правоохранителя, переправлявшего мужчин за границу под видом инвалидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, должностное лицо одного из правоохранительных органов Волынской области решило наладить схему переправки уклонистов. Свои услуги он оценил в 8 тысяч долларов США.

"Задокументирован факт, когда "клиент" на границе назвал заранее оговоренный пароль, после чего был оформлен как "лицо с инвалидностью при наличии удостоверения". При этом никаких подтверждающих документов он не предоставлял. В настоящее время "клиент" уже вернулся в Украину.

Правоохранитель брал деньги тремя траншами: 4,5 тыс. долларов США за начало подготовки к выезду за границу; 1,5 тыс. долларов США непосредственно перед выездом за границу; 2 тыс. долларов США после выезда за границу, которые уже должно было передать доверенное лицо", - говорится в сообщении.

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Он был задержан именно при получении от посредника остатка денег.

Правоохранителю доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с корыстными мотивами, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос привлечения к ответственности его сообщников.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.