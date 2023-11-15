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Задержан волынский правоохранитель, который за $8 тыс. переправлял мужчин за границу под видом инвалидов, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР во взаимодействии с Департаментом внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили и задержали правоохранителя, переправлявшего мужчин за границу под видом инвалидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, должностное лицо одного из правоохранительных органов Волынской области решило наладить схему переправки уклонистов. Свои услуги он оценил в 8 тысяч долларов США.

"Задокументирован факт, когда "клиент" на границе назвал заранее оговоренный пароль, после чего был оформлен как "лицо с инвалидностью при наличии удостоверения". При этом никаких подтверждающих документов он не предоставлял. В настоящее время "клиент" уже вернулся в Украину.

Правоохранитель брал деньги тремя траншами: 4,5 тыс. долларов США за начало подготовки к выезду за границу; 1,5 тыс. долларов США непосредственно перед выездом за границу; 2 тыс. долларов США после выезда за границу, которые уже должно было передать доверенное лицо", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Схема переправки уклонистов через границу выявлена на Буковине, - ГПСУ

Задержан волынский правоохранитель, который за $8 тыс. переправлял мужчин за границу под видом инвалидов, - ГБР 01

Он был задержан именно при получении от посредника остатка денег.

Правоохранителю доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины с корыстными мотивами, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины.

В настоящее время решается вопрос привлечения к ответственности его сообщников.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Автор: 

ГБР (3076) уклонисты (960) Волынская область (1015)


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Топ комментарии
+3
"СКАНДАЛ У ВОЛОДИМИРІ: НА ХАБАРІ СПІЙМАЛИ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ПОЛІЦІЇ"
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15.11.2023 12:31 Ответить
+2
- «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:- Сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:- Влиятельные лица»(с)
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15.11.2023 12:34 Ответить
+2
А я чомусь подумав, що ухилянти до кордону не йшли з провідником, а повзли, видаючи себе за інвалідів.
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15.11.2023 12:34 Ответить
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Правоохоронці можуть робити інший бізнес - робити з чоловіків інвалідів для переправлення за кордон
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15.11.2023 12:30 Ответить
"СКАНДАЛ У ВОЛОДИМИРІ: НА ХАБАРІ СПІЙМАЛИ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА ПОЛІЦІЇ"
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15.11.2023 12:31 Ответить
На шибеницю відправте злочинця 😠
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15.11.2023 12:32 Ответить
Справа не в ньому чи подібних, а в тому, що тотальні заборони породжують корупцію. Якби було все офіційно врегульовано, таких подій як в новині було б менше.
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15.11.2023 12:44 Ответить
- «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:- Сенсация!

И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:- Влиятельные лица»(с)
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15.11.2023 12:34 Ответить
А я чомусь подумав, що ухилянти до кордону не йшли з провідником, а повзли, видаючи себе за інвалідів.
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15.11.2023 12:34 Ответить
А помните: "Тю, зачем нам той безвиз, тоже мне достижение, никаких проблем нет визу получить, барыга на крови, убил своего брата, липецкая фабрика, абырвалг ..."

Будьте осторожнее со своими желаниями. Теперь той безвиз (который появился во время войны, кстати) кажется какой-то сказкой из далекого прошлого, практически чудом.
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15.11.2023 12:39 Ответить
безвиз - это готовность принимать наших граждан другими странами, а не готовность выпускать за границу нашим государством. - смотри - не перепутай.
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15.11.2023 13:09 Ответить
Чому не можна легалізувати платний виїзд? Кому треба виїхати - заплати офіційно і їдь з богом. Оце буде справжній удар по корупції.
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15.11.2023 12:41 Ответить
пока не сошлись в цене, нелегальный способ гораздо выгоднее.
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15.11.2023 13:10 Ответить
"Клієнт" я так розумію був підставний інакше б не повернувся. Справа в тому що це все могли б законно вирішити в Києві у Верховній раді, але ж не хочуть.
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15.11.2023 12:41 Ответить
В нього убд він танки гриз
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15.11.2023 12:45 Ответить
Що,про події на Райдужном в Одесі ні гу-гу?))Так?)Не бачимо,не чуємо?)
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15.11.2023 12:56 Ответить
если отменят военное положение сколько захотят уехать?
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15.11.2023 13:12 Ответить
Тема участі "бідних" митників не розкрита.Мінімум один-два інспектори паспортного контролю співучасники "транзиту".
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15.11.2023 13:18 Ответить
 
 