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Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек. ФОТОрепортаж

По состоянию на 12:00 15 ноября точно известно об одном погибшем и 3 раненых в результате ночного ракетного удара по жилому району Селидово Донецкой области.

Всем раненым оказана экстренная медицинская помощь, их состояние стабильное. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.

По оперативной информации, еще 4 человека числятся пропавшими без вести под завалами.

По данным ОВА, в результате удара повреждены 16 частных домов и 1 разрушен полностью.

Смотрите также: Удар по Селидову: под завалами могут быть четыре человека. ФОТОрепортаж

Частично разрушена четырехэтажка, подвергшаяся прямому попаданию. Еще 7 многоэтажек повреждено: 3 двухэтажки, 2 пятиэтажки и 2 четырехэтажки.

На месте удара продолжается спасательная операция.

Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек 01
Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек 02
Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек 03
Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек 04
Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек 05

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обстрел (28239) Донецкая область (10132)


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