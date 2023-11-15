Удар по Селидово: разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждено 7 многоэтажек. ФОТОрепортаж
По состоянию на 12:00 15 ноября точно известно об одном погибшем и 3 раненых в результате ночного ракетного удара по жилому району Селидово Донецкой области.
Всем раненым оказана экстренная медицинская помощь, их состояние стабильное. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Донецкой ОВА.
По оперативной информации, еще 4 человека числятся пропавшими без вести под завалами.
По данным ОВА, в результате удара повреждены 16 частных домов и 1 разрушен полностью.
Частично разрушена четырехэтажка, подвергшаяся прямому попаданию. Еще 7 многоэтажек повреждено: 3 двухэтажки, 2 пятиэтажки и 2 четырехэтажки.
На месте удара продолжается спасательная операция.
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