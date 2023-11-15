рф обстреливает пригород Херсона, повреждено учебное заведение, возник пожар. ФОТО (обновлено)
Российские захватчики обстреливают пригород Херсона с временно оккупированного левобережья
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела повреждено еще одно учебное заведение.
По словам Мрочко, возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.
Позже глава ГBA обнародовал последствия ударов рашистов по школе.
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