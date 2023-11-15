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рф обстреливает пригород Херсона, повреждено учебное заведение, возник пожар. ФОТО (обновлено)

Российские захватчики обстреливают пригород Херсона с временно оккупированного левобережья

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела повреждено еще одно учебное заведение.

По словам Мрочко, возник пожар. Информация о пострадавших пока не поступала.

Позже глава ГBA обнародовал последствия ударов рашистов по школе.

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рф обстреливает пригород Херсона, повреждено учебное заведение, возник пожар 01
рф обстреливает пригород Херсона, повреждено учебное заведение, возник пожар 02

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Автор: 

обстрел (28239) Херсон (2923)


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