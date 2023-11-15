Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы. ФОТОрепортаж

В Селидово Донецкой области спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас известно уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали.

Под завалами предположительно находятся 2 человека. Работы продолжаются.









Как сообщалось, в ночь на 15 ноября враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. По данным местных властей, под завалами могли быть четыре человека. В результате удара разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждены 7 многоэтажек.