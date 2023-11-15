Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы. ФОТОрепортаж
В Селидово Донецкой области спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, сейчас известно уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали.
Под завалами предположительно находятся 2 человека. Работы продолжаются.
Как сообщалось, в ночь на 15 ноября враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. По данным местных властей, под завалами могли быть четыре человека. В результате удара разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждены 7 многоэтажек.
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