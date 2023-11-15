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Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы. ФОТОрепортаж

В Селидово Донецкой области спасатели деблокировали из-под завалов тело еще одного человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, сейчас известно уже о 2 погибших, еще 3 человека пострадали.

Под завалами предположительно находятся 2 человека. Работы продолжаются.

Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы 01
Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы 02
Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы 03
Удар по Селидово: спасатели деблокировали из-под завалов тело второй жертвы 04

Как сообщалось, в ночь на 15 ноября враг нанес ракетный удар по г. Селидово Покровского района Донецкой области. В результате произошло разрушение подъезда 4-этажного жилого дома. По данным местных властей, под завалами могли быть четыре человека. В результате удара разрушены четырехэтажка и частный дом, повреждены 7 многоэтажек.

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обстрел (28239) Донецкая область (10132) ГСЧС (5051)


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