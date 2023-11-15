Защищая Украину, погиб мастер спорта по боксу Иван Солтысик, воевавший на Донецком направлении. ФОТО

Мастер спорта Украины по боксу Иван Солтысик погиб на фронте. Он участвовал в боях за Киев и воевал в самых горячих точках Донецкого направления.

Об этом в Facebook сообщает Федерация бокса Украины со ссылкой на Министерство молодежи и спорта, передает Цензор.НЕТ.

В войне с россией погиб мастер спорта по боксу Иван Солтысик.

Иван вступил в ряды ВСУ с первого дня полномасштабного вторжения. Служил в составе 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", участвовавшей в боях за Киев", - отметили в пресс-службе.

Спортсмен воевал в самых горячих точках Донецкого направления.

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"С детства Иван занимался единоборствами. Становился чемпионом Службы судебной охраны по рукопашному бою, неоднократным призером и участником соревнований по смешанным единоборствам. Также был мастером спорта Украины по боксу. Вечная память всем Героям!", - говорится в сообщении ФБУ.