Последствия ракетных ударов россии по одному из сел на Запорожье. ФОТО

Вследствие обстрелов российскими оккупантами погибли два сотрудника ГСЧС, которые прибыли для ликвидаций последствий первого удара.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Рашисты нанесли три ракетных удара по гражданской инфраструктуре одного из населенных пунктов Запорожского района.

Вследствие обстрела погибли два сотрудника ГСЧС, которые в составе спасательной команды прибыли ликвидировать последствия первого удара. Ранения получили семь местных жителей. Взрывной волной и обломками повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили.

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