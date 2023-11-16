Ракетный удар по Селидову: вторые сутки продолжаются спасательные работы, под завалами могут находиться 2 человека. ФОТО

На Донетчине вторые сутки продолжаются аварийно-спасательные и поисковые работы на месте частично разрушенного 4-этажного дома

Об этом сообщили в ГСЧС Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 08:00 16 ноября в результате проведенных работ обнаружены и изъяты тела 2 погибших. По предварительной информации под завалами возможно пребывание еще 2 человек. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

Всего в результате российского ракетного обстрела г. Селидово, который состоялся 15 ноября, погибли 2 человека, 3 человека травмированы, спасены 6 человек, из которых 1 ребенок.

Разрушен 1 частный жилой дом, частично разрушен 4-х этажный жилой дом, повреждено 16 частных и 7 многоквартирных домов.

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