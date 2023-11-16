Оккупанты за минувшие сутки нанесли 44 удара по территории Сумской области. ФОТО
Под вражеским огнем за минувшие сутки оказались приграничные населенные пункты Сумской области.
Об этом сообщили в полиции Сумской области, информирует Цензор.НЕТ.
"В общей сложности насчитано 44 удара. В результате обстрелов ранен один гражданский", - говорится в сообщении.
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