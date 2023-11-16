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Задержана глава "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности разоблачила еще одну сторонницу рашизма в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. По имеющимся данным, после оккупации города она поддержала российских захватчиков и согласилась возглавить отдел документооборота ("канцелярию") в захваченном в то время местном университете.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

На этой "должности" злоумышленница выполняла указания предателя Сальдо относительо введения российских "стандартов" образования в оккупированной части на юге региона.

Для этого занималась "переформатированием" документооборота в захваченном вузе согласно требованиям минобразования рф. Впоследствии фигурантка получила российский паспорт и "голосовала за присоединение" Херсона в состав страны-агрессора.

Также она была активным участником пропагандистских мероприятий местной оккупационной администрации, где призвала херсонцев поддержать захватчиков в войне против Украины.

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"Кроме того, злоумышленница массово распространяла кремлевские нарративы на своей странице в запрещенных "Одноклассниках". Там она героизировала боевиков оккупационных группировок россии и оправдывала временный захват Крыма.

После освобождения Херсона поклонница рашизма осталась в городе и продолжила периодически "разгонять" вражескую интернет-пропаганду", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки, установили ее местонахождение и задержали в собственном доме.

Во время обысков в ее квартире изъяты: документы, подтверждающие работу на окупантов в вузе; фото злоумышленницы с российскими военными в захваченном Херсоне; прокремлевскую символику и другие доказательства незаконной деятельности

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В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Также решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации преступных действий фигурантки. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 01
Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 02
Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 03
Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 04
Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 05
Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 06
Задержана глава канцелярии одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ 07

Автор: 

СБУ (20125) Херсон (2923) коллаборационизм (891)


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Топ комментарии
+6
Ці гірлянди з колорадської стрічки намотати їй на шію 😍
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16.11.2023 10:34 Ответить
+5
5 років замало....
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16.11.2023 10:23 Ответить
+5
Типовий електорат шарїв, опзж, блоків сальдо і т.д.
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16.11.2023 10:40 Ответить
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Не всі ще сбу "козирі" побила
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16.11.2023 10:22 Ответить
5 років замало....
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16.11.2023 10:23 Ответить
Якесь взагалі не чітке формулювання.. і що, суд за це щось дає??
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16.11.2023 10:23 Ответить
Ананєпанімала
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16.11.2023 10:34 Ответить
Ці гірлянди з колорадської стрічки намотати їй на шію 😍
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16.11.2023 10:34 Ответить
і нідвісти на гіляку запроданку !!!
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16.11.2023 10:37 Ответить
Завканцерярии обезврежена,несите медали,а когда придут за теми,кто разминировал Чонгар и не был готов взрывать мост перед Херсоном,что бы путинские полчища не перешли Днепр.
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16.11.2023 10:38 Ответить
Швидше прийдуть за тими, хто вимагає, щоб прийшли за цими.
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16.11.2023 12:34 Ответить
Правильно! Відпрацьовує в Україні, а потім в мухосранск, до мішєбратіяв!
В Ізраїлі з арабами, які волали хамас введі! Діють чітко і зрозуміло, одразу висилаючи на рідну говень!
Це тільки в Україні, після 10 років КРИВАВОЇ МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ, убивства тисяч Українців, у ВРУ все соплі жують агенти московитів ***** із значками нардепа, щоб знищити Україну!

Співпадіння, бездіяльніст чи саботаж! Слава Україні!
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16.11.2023 10:38 Ответить
Типовий електорат шарїв, опзж, блоків сальдо і т.д.
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16.11.2023 10:40 Ответить
так в крематорий *************** суку, вместе с канцелярской ватной хренью,и всех делов!ХЛОПЦАМ СБУ-РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!
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16.11.2023 11:28 Ответить
І шо лише одну та там лише одна напевно серед викладачів проукраінського спрямування це що сбу прикривають себе після Фаріон !
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16.11.2023 11:57 Ответить
 
 