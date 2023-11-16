Задержана глава "канцелярии" одного из херсонских университетов, которая оправдывала вооруженную агрессию РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности разоблачила еще одну сторонницу рашизма в результате стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. По имеющимся данным, после оккупации города она поддержала российских захватчиков и согласилась возглавить отдел документооборота ("канцелярию") в захваченном в то время местном университете.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
На этой "должности" злоумышленница выполняла указания предателя Сальдо относительо введения российских "стандартов" образования в оккупированной части на юге региона.
Для этого занималась "переформатированием" документооборота в захваченном вузе согласно требованиям минобразования рф. Впоследствии фигурантка получила российский паспорт и "голосовала за присоединение" Херсона в состав страны-агрессора.
Также она была активным участником пропагандистских мероприятий местной оккупационной администрации, где призвала херсонцев поддержать захватчиков в войне против Украины.
"Кроме того, злоумышленница массово распространяла кремлевские нарративы на своей странице в запрещенных "Одноклассниках". Там она героизировала боевиков оккупационных группировок россии и оправдывала временный захват Крыма.
После освобождения Херсона поклонница рашизма осталась в городе и продолжила периодически "разгонять" вражескую интернет-пропаганду", - говорится в сообщении пресс-службы.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия фигурантки, установили ее местонахождение и задержали в собственном доме.
Во время обысков в ее квартире изъяты: документы, подтверждающие работу на окупантов в вузе; фото злоумышленницы с российскими военными в захваченном Херсоне; прокремлевскую символику и другие доказательства незаконной деятельности
В настоящее время ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).
Также решается вопрос об избрании меры пресечения и дополнительной квалификации преступных действий фигурантки. Злоумышленнице грозит до 5 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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В Ізраїлі з арабами, які волали хамас введі! Діють чітко і зрозуміло, одразу висилаючи на рідну говень!
Це тільки в Україні, після 10 років КРИВАВОЇ МОСКОВСЬКОЇ ВІЙНИ, убивства тисяч Українців, у ВРУ все соплі жують агенти московитів ***** із значками нардепа, щоб знищити Україну!
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