рашисты из артиллерии обстреляли Херсон, погиб мужчина, ранена женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)

Около 10:00 оккупанты из артиллерии ударили по Херсону, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонщины.

В результате попадания снаряда в частный дом погиб 67-летний мужчина.

Глава ГВА Роман Мрочко также рассказал, что под вражеский обстрел попал общественный транспорт. В автобусе выбиты окна.

"О раненых не сообщается. Информация уточняется", - добавил он.

Позже Мрочко уточнил, что в результате обстрела Корабельного района Херсона погиб 68-летний мужчина. В момент вражеской атаки он находился в помещении.

Также травмирована 54-летняя женщина. Ее госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями.

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