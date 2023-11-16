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рашисты из артиллерии обстреляли Херсон, погиб мужчина, ранена женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)

Около 10:00 оккупанты из артиллерии ударили по Херсону, в результате чего погиб мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонщины.

В результате попадания снаряда в частный дом погиб 67-летний мужчина.

Глава ГВА Роман Мрочко также рассказал, что под вражеский обстрел попал общественный транспорт. В автобусе выбиты окна.

"О раненых не сообщается. Информация уточняется", - добавил он.

Позже Мрочко уточнил, что в результате обстрела Корабельного района Херсона погиб 68-летний мужчина. В момент вражеской атаки он находился в помещении.

Также травмирована 54-летняя женщина. Ее госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Также смотрите: рф обстреливает пригород Херсона, повреждено учебное заведение, возник пожар. ФОТО (обновлено)

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рашисты из артиллерии обстреляли Херсон, погиб мужчина, ранена женщина 02
рашисты из артиллерии обстреляли Херсон, погиб мужчина, ранена женщина 03
рашисты из артиллерии обстреляли Херсон, погиб мужчина, ранена женщина 04

Автор: 

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