рашисты из артиллерии обстреляли Херсон, погиб мужчина, ранена женщина. ФОТОрепортаж (обновлено)
Около 10:00 оккупанты из артиллерии ударили по Херсону, в результате чего погиб мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонщины.
В результате попадания снаряда в частный дом погиб 67-летний мужчина.
Глава ГВА Роман Мрочко также рассказал, что под вражеский обстрел попал общественный транспорт. В автобусе выбиты окна.
"О раненых не сообщается. Информация уточняется", - добавил он.
Позже Мрочко уточнил, что в результате обстрела Корабельного района Херсона погиб 68-летний мужчина. В момент вражеской атаки он находился в помещении.
Также травмирована 54-летняя женщина. Ее госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль