Сообщено о подозрении военному рф, расстрелявшему гражданское авто во время эвакуации на Черниговщине, - Офис Генпрокурора. ФОТО

российскому военному, который в марте 2022 года расстрелял авто с гражданскими во время эвакуации в Черниговской области, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, в марте 2022 года, пытаясь выехать в более безопасное место, восемь гражданских жителей Прилукского района, среди которых - трое детей, на автомобилях Skoda Superb и Renault Megane направлялись из Нежинского района в сторону г. Ичня Прилукского района.

"На автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу гражданским автомобилям двигались военнослужащие рф, в том числе - подозреваемый, на двух бронированных машинах типа "Тигр". Гражданские транспортные средства не представляли для оккупантов какой-либо угрозы. Однако военные государства-агрессора беспричинно обстреляли их из автоматов и пулемета", - говорится в сообщении.

В результате обстрела водитель автомобиля "Skoda Superb" погиб, его пассажир получил ранения. Остальные гражданские лица не пострадали.

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Кроме того, подозреваемый вместе с сообщником уничтожили автомобиль "Skoda Superb" выстрелами в его газовый баллон.

Находясь на месте, военный рф средствами телефонной связи доложил командиру о том, что им удалось расстрелять только один автомобиль и водителя, отметили в пресс-службе.

В настоящее время принимаются меры по идентификации этого командира, а также других причастных военных страны-агрессора.

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При процессуальном руководстве Прилукской окружной прокуратуры Черниговской области военнослужащему рф сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленными убийствами, совершенными группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).