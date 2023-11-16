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БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач. ФОТОрепортаж

Благотворительный фонд MK Foundation передал 12 автомобилей восьми воинским частям для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом фонд сообщил на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 12 бусов Volkswagen Transporter получили 5-я Слобожанская бригада НГУ, 1-я танковая бригада, зенитно-ракетный полк, ГСЧС Донецкой области и другие.

"Автомобилей нам очень не хватает. Только наш батальон потерял около 10 штук за время полномасштабного вторжения. Мы уже решили, как будут служить ваши бусы: один автомобиль будет использовать кинологическая служба, служебные собаки которой задействованы в поисковых и спасательных операциях, а другой отправится на тяжелый участок фронта под Бахмут", - рассказал военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ Александр.

Бусы также предоставили спасателям Донбасса.

"С помощью ваших авто мы будем подвозить гуманитарную помощь людям, проживающим на линии разграничения. Они также будут задействованы в аварийно-спасательных работах по подвозу инструментов", - сказал работник ГСЧС Донецкой области Михаил Чикин.

MK Foundation работает с мая 2022 года. Всего с участием фонда завезено 970 автомобилей для фронта. Помощь получили 98 воинских частей и подразделений.

Смотрите также: Благотворительный фонд MK Foundation за октябрь передал ВСУ 128 автомобилей. ФОТОрепортаж

БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 01
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 02
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 03
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 04
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 05
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 06
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 07
БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач 08

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після публікації про те що півроку стоять 10+ машин на стоянці, передано аж 12!!!!
а 120 де?????
мутняк конкретний!!!!
теж було з мітсубіші L200 більше 30 шт
те ж було з шевроле тахо 50 шт
коли почнуть розстрілювати за перешкоджання на шляху до перемоги???
всіх *****, хто чоч трішки, десь заважав крав, щось мутив...
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16.11.2023 12:28 Ответить
Головне,щоб ті машини дійшли до адресату,ато ми вже знаємо, як у нас можуть розподілити.
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16.11.2023 19:12 Ответить
 
 