БФ MK Foundation передал 12 авто Силам обороны для выполнения боевых задач. ФОТОрепортаж

Благотворительный фонд MK Foundation передал 12 автомобилей восьми воинским частям для выполнения боевых задач на передовой.

Об этом фонд сообщил на своем сайте, передает Цензор.НЕТ.

В частности, 12 бусов Volkswagen Transporter получили 5-я Слобожанская бригада НГУ, 1-я танковая бригада, зенитно-ракетный полк, ГСЧС Донецкой области и другие.

"Автомобилей нам очень не хватает. Только наш батальон потерял около 10 штук за время полномасштабного вторжения. Мы уже решили, как будут служить ваши бусы: один автомобиль будет использовать кинологическая служба, служебные собаки которой задействованы в поисковых и спасательных операциях, а другой отправится на тяжелый участок фронта под Бахмут", - рассказал военнослужащий 5-й Слобожанской бригады НГУ Александр.

Бусы также предоставили спасателям Донбасса.

"С помощью ваших авто мы будем подвозить гуманитарную помощь людям, проживающим на линии разграничения. Они также будут задействованы в аварийно-спасательных работах по подвозу инструментов", - сказал работник ГСЧС Донецкой области Михаил Чикин.

MK Foundation работает с мая 2022 года. Всего с участием фонда завезено 970 автомобилей для фронта. Помощь получили 98 воинских частей и подразделений.

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