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Страны НАТО подняли в воздух свои истребители из-за пролета российского Ил-20. ФОТО

Страны НАТО вместе со Швецией подняли свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса. Это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей союзников.

Об этом сообщает Воздушное командование НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей, вылетевших из Эмари (Эстония), и оно "свидетельствует о тесном сотрудничестве и интеграции между союзниками".

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Страны НАТО подняли в воздух свои истребители из-за пролета российского Ил-20 01
Страны НАТО подняли в воздух свои истребители из-за пролета российского Ил-20 02

Автор: 

НАТО (10177) россия (96455) самолет (3659)


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Топ комментарии
+6
Та краще б вони приземлили навічно той літак - було б економніше!
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16.11.2023 14:30 Ответить
+5
Ил-18 + всякая радио-локационно-разведівательная аппаратура.
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16.11.2023 14:21 Ответить
+2
Пригожинсьеі зеки такий грохнули...
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16.11.2023 14:26 Ответить
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Західним партнерам треба вже, мабуть, починати обговорення кольору підгузок, виробництво яких треба збільшувати.
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16.11.2023 14:18 Ответить
Що за ил 20?
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16.11.2023 14:19 Ответить
Ил-18 + всякая радио-локационно-разведівательная аппаратура.
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16.11.2023 14:21 Ответить
Пригожинсьеі зеки такий грохнули...
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16.11.2023 14:26 Ответить
сбивайте кацапськи корита, не требя сцятись під себе
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16.11.2023 14:19 Ответить
Така співпраця радує 👍🏼👍🏼👍🏼😕
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16.11.2023 14:20 Ответить
Та краще б вони приземлили навічно той літак - було б економніше!
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16.11.2023 14:30 Ответить
ВОНИ ЙДУТЬ... Вірте в ЗСУ! Вони допоможуть!

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16.11.2023 14:57 Ответить
Самолёты-долгожители: Ил-20М и Ил-20РТ

Ил-20 (по натовской кодификации Coot - «Лысуха») - самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ, который был создан на базе авиалайнера Ил-18.
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16.11.2023 15:32 Ответить
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16.11.2023 15:33 Ответить
А Господа Евреи грохнули над Средиземним морем такою же хацапскую фигню и...... никого не спрашивали.... А тут шмарклі смокчуть ....
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16.11.2023 21:03 Ответить
 
 