Страны НАТО подняли в воздух свои истребители из-за пролета российского Ил-20. ФОТО

Страны НАТО вместе со Швецией подняли свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса. Это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей союзников.

Об этом сообщает Воздушное командование НАТО, передает Цензор.НЕТ.

"Страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей, вылетевших из Эмари (Эстония), и оно "свидетельствует о тесном сотрудничестве и интеграции между союзниками".

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