Страны НАТО подняли в воздух свои истребители из-за пролета российского Ил-20. ФОТО
Страны НАТО вместе со Швецией подняли свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса. Это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей союзников.
Об этом сообщает Воздушное командование НАТО, передает Цензор.НЕТ.
"Страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это было первое совместное поднятие по тревоге истребителей, вылетевших из Эмари (Эстония), и оно "свидетельствует о тесном сотрудничестве и интеграции между союзниками".
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Ил-20 (по натовской кодификации Coot - «Лысуха») - самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ, который был создан на базе авиалайнера Ил-18.