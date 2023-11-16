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20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе столицы столкнулись "Тойота" и "Ауди", за рулем которой была лишенная прав 20-летняя пьяная девушка. Водитель и пассажир "Тойоты" погибли. Девушка на "Ауди" скрылась, но ее задержали и могут посадить на 12 лет.

Об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло вечером 14 ноября на улице Старокиевской. Автомобили столкнулись лоб в лоб. 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойоты" погибли на месте.

Другой автомобиль скрылся с места ДТП. На его розыск ориентировались все наряды полиции. В конце концов, водитель "Ауди" задержан.

Также читайте: Прокуратура просит для Ступки, подозреваемого в совершении пьяного ДТП, 3 года тюрьмы

Выяснилось, что это 20-летняя киевлянка. Летом суд на год забрал у нее права из-за пьяного вождения. На этот раз она снова выпивши села за руль - правда, не своей машины, а автомобиля знакомого.

И девушку и ее знакомого задержали. Ей сообщили о подозрениях в нарушении правил безопасности дорожного движения и невыполнении судебного решения. Киевлянам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет. Ему сообщили о подозрении в допуске к управлению автомобилем находящегося в состоянии опьянения. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

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20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека 01
20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека 02
20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека 03
20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека 04
20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека 05
20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека 06

Автор: 

ДТП (7698) Киев (25795) пьянство (867)


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Топ комментарии
+27
Вбила двох людей і втекла-
я в шоці від дій таких нелюдів 😠
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16.11.2023 15:33 Ответить
+26
очередная гламурная мажорная тварь властных и денежных родителей))соболезнования родным и близким погибших!жаль что эта тварь может легко отделаться!!
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16.11.2023 15:34 Ответить
+18
Ключове речення тут: "можуть посадити на 12 років"! Бо у нас така "чесна" феміда, що дійсно може посадить, а може й ні, бо ще не відомо ХТО там "обєдаєт" цю 20-ти річну п'яну вбивцю. Не дарма ж в неї ВЖЕ забрали права, а вона все зрозміла...правильно і...знову сіла за кермо...п'яною.
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16.11.2023 15:36 Ответить
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"можуть"?
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16.11.2023 15:33 Ответить
Залежить від того хто її папік. Судді, походу ще не в курсі, тож торги відкриті.
Зайцева не дасть збрехати.
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16.11.2023 21:10 Ответить
Вбила двох людей і втекла-
я в шоці від дій таких нелюдів 😠
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16.11.2023 15:33 Ответить
RIP
не думав що тойота така дохленька
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16.11.2023 15:33 Ответить
я тоже никогда не думал что мотоцикл может положить минивэн))этим летом я убедился что стоящий минивэн при встрече с летящим на крейсерской мотоциклом ложиться легко!
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16.11.2023 15:35 Ответить
та ще й кроссовер....
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16.11.2023 15:36 Ответить
Сліди від ударів головою на лобовусі натякають шо не в тачці справа.
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16.11.2023 15:43 Ответить
Подушка може розбити скло, добре водій а пасажир... спрацювала шторка і панель... Може бути що биток і подушки відновлені, там економщики дають слабки патрон і подушка не надувається при спрацюванні достатньо
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16.11.2023 16:06 Ответить
покупай джип чероки. На нём Ефремов в лобовой атаке убил встречного водителя, а сам без единой царапины.
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16.11.2023 15:45 Ответить
Якщо градчірокі, там метал реально грубий...

а тойота і ніссан масова х...ня, вони регламентують тим що авто має поглинати удар.......

А Ауді має грубі стойки, також добре тримає...
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16.11.2023 15:57 Ответить
на грандчероки ти вийдеш живим з авто при лобовому зіткненні до 80км.
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16.11.2023 16:00 Ответить
Ну, тойоти теж різні є
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16.11.2023 16:08 Ответить
хіба рамники... все решта х..ня що тепер випускають... вони поянюють це тим що тойота зминанням кузова помякшує удар і так рятує пасажирів
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16.11.2023 16:13 Ответить
А Тойота Секвойя?
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16.11.2023 17:53 Ответить
Справа не в Тойоті, а у тому, що хтось не пристібається.
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16.11.2023 15:50 Ответить
з Тойотою все в порядку, передні стойки на місці, капот залишився на завісах, тільки скло розбите, зсередини, голівонькою. подушки без ремня недопомогли.
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16.11.2023 15:51 Ответить
все вірно,краще пару ребер зламати від ременя,ніж шийні хребці.
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16.11.2023 23:34 Ответить
очередная гламурная мажорная тварь властных и денежных родителей))соболезнования родным и близким погибших!жаль что эта тварь может легко отделаться!!
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16.11.2023 15:34 Ответить
Сторічна бляха, які там мажори,просто забичена шмара.
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16.11.2023 15:44 Ответить
Агооовввв, адвокат мерзотника та щура ступкі скажить нам, оця потвора теж відчула біль скоівши ДТП? Вона отой біль відчула коли чавила людей чі коли тікала? Таких теж не можно суспільству засуджевать?
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16.11.2023 15:35 Ответить
а що є такі д...би, що ступку відмазували? а курка людей не чавила, це ж не на пішоходів, а в суді вона буде таке розказувати, що заплачеш.
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16.11.2023 17:03 Ответить
Є, є. Ось він відповів на в темі

Чоловіче, не знав ти болі. Не знав страждань. Люди за життя роблять вчинки різні, в різні часи життя.......
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16.11.2023 17:08 Ответить
таке собі той Павел, але якщо Ступка винен, то яка різниця ступка він чи млин, артист, син відомого батька, чи простий роботяга з завода, а Закон має бути один для всіх, тоді буде порядок. Чомусь в США навіть відомі і дуже багаті актори отримують покарання, чи політитики чи бізнесмени, якщо вчинили злочини і там є порядок і повага до Закону. Ми ж хочемо жити як в США.
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16.11.2023 17:24 Ответить
А для цього Павла різниця є.
Ввн так забіль щура та мразоти ступки розповідав, шо я трохі не заплакав..
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16.11.2023 18:05 Ответить
може то його коханець? а то звідки він про його "біль" міг знати і розповідати.
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16.11.2023 18:13 Ответить
Для знакомого только 3, а может и совсем отмажится ..... как позолотит ручку .А для пианчюги с дружком ,наверно больше выпил и несмог вести то тем обещают от 5 до 10 лет , наверно нищие.
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17.11.2023 07:33 Ответить
Чергова дурна дурепа з однією звилиною яка звісно не у голові...
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16.11.2023 15:35 Ответить
Ключове речення тут: "можуть посадити на 12 років"! Бо у нас така "чесна" феміда, що дійсно може посадить, а може й ні, бо ще не відомо ХТО там "обєдаєт" цю 20-ти річну п'яну вбивцю. Не дарма ж в неї ВЖЕ забрали права, а вона все зрозміла...правильно і...знову сіла за кермо...п'яною.
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16.11.2023 15:36 Ответить
Зайце, Зайце, Зайцева...
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16.11.2023 16:08 Ответить
100пудово!
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16.11.2023 16:12 Ответить
а можуть і на менше, вилка від 7 до 12, тому суд може посадити її на строк від 7 до 12, **** нє ясно.
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16.11.2023 17:05 Ответить
З двома обтяжуючими обставинами? Навряд-чи. Може тільки, якщо має дітей.
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17.11.2023 15:12 Ответить
я ж кажу санкція від 7 до 12, тому суд може дати і 12, а може і 7 років і 1 місяць, ну то таке, від неї буде залежати, як потерпілим збитки відшкодує, що навряд, то може на максимум заїхати, а по цій статті вже не можна замінити покарання відбувши 2/3, неможна за гарну поведінку, і умовно. тому, якщо сяде, то від дзвінка до дзвінка.
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17.11.2023 16:55 Ответить
Стаття 69 КПК України "Призначення більш м"якого покарання, ніж передбачено законом" дозволяє судді робити ВСЕ, що він хоче, в залежності, скільки він чогось отримав.
І судді в Україні почувають себе за богів, які можуть розпоряджатись чужим життям.
Ніколи не чули про вироки з умовним терміном за тяжкі злочини?
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27.03.2024 10:47 Ответить
чув, але що би ти розумів тяжким злочин вважається, якщо міра покарання верхня межа 10 років або штраф до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів, а злочинів які передбачають таку мріу покарання дуже багато і не всі вони умисні, і якщо відшкодовано збитки, визнав вину покаявся і таке інше, то чому не дати умовно, бо поки умовно і вчинить новий злочин то поїде на тюрму і ще й додасться невідбуте покарання умовне.
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27.03.2024 14:53 Ответить
Вибачаюсь, не КПК, а КК України
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27.03.2024 16:02 Ответить
Судячи з лобовухи Рава ременями безпеки знехтували.
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16.11.2023 15:40 Ответить
А місті типу "можна нє прістєгіваться"...
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16.11.2023 15:45 Ответить
Знехтувати там важко, бо пілікатиме. Тому вони скорійше за все - застебнуті позаду сидіннь...тобто піропатрон їх ще й підштоквнув уперед.
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16.11.2023 15:51 Ответить
Або обманка шо те саме по ітогу.
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16.11.2023 15:52 Ответить
"20-річна п'яна дівчина без прав втекла " - в нас узаконили рабство? Хоч в лапки візьміть.
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16.11.2023 15:41 Ответить
Автор, пишучи про "права" мав на увазі посвідчення водія, а права нам забезпечуються Конституцією.

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
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16.11.2023 15:50 Ответить
писака статей не повине "мати на увазі", а повинен правильно писати.
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16.11.2023 17:09 Ответить
мабуть гламурнєнький відосік для інстаграму знімала.
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16.11.2023 15:43 Ответить
У цієї дівчини без прав, прав виявиться більше, ніж у ЗАГИБЛИХ. П'яну погань за кермом слід страчувати на місці. Без винятку.
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16.11.2023 15:46 Ответить
Я так колись одному конченому дав прокататись. Обоє щеб трохи і на той світ пішли і полюбому забрали б когось із собою. З тих пір власне авто не довіряю нікому ні за яких умов. І вам всім раджу.
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16.11.2023 15:49 Ответить
Я давав прокатитися пару раз, але не на дорозі...тим більше - не на такій...
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16.11.2023 15:53 Ответить
вы не хотите опубликовать её личные данные и раскрыть, кто её родственники и род их занятий?
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16.11.2023 15:49 Ответить
хочеш з нею парою з дрона скинутись на орків?
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16.11.2023 17:10 Ответить
нет, хочу, чтобы ты её удочерил.
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16.11.2023 17:29 Ответить
ні, ні, кацапа, вона тільки з тобою, тільки пояс шіхіда.
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16.11.2023 17:39 Ответить
Походу,обе машины превысили скорость в населенном пункте.
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16.11.2023 15:55 Ответить
а в Києві хіба їздять по іншому ?
всі спішать, всі летять...
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16.11.2023 16:14 Ответить
а де фото дівчини?
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16.11.2023 16:00 Ответить
Навряд чи посадять. Ті, хто робить таке, знають про підтримку "свишє".
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16.11.2023 16:00 Ответить
що ти мелеш? її закриють в СІЗО навіть без права застави і вирок отримає реальне покарання.
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16.11.2023 17:11 Ответить
Якщо п'яний ганяєш без прав, то два варіанти: або ідіот, або недоторканий.
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16.11.2023 17:19 Ответить
недоторканість до пори до часу і не завжди спрацьовує, наприклад від каліцтва чи смерті в ДТП не рятує.
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16.11.2023 17:27 Ответить
На жаль, як раз винуватиця і залишилась неушкодженою.
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16.11.2023 17:32 Ответить
покоління гаджетів
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16.11.2023 16:03 Ответить
Невже мало війни ,скільки цього бидла яке відчуває свою безкарність ?
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16.11.2023 16:04 Ответить
А почему--" могут" ?. Какая у неё "крыша" ? Депутат, прокурор, судья,
чиновник ОП или ещё кто-то ?
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16.11.2023 16:06 Ответить
ну..мабуть її вина ще не доведена в суді...
закон - він такий...
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16.11.2023 16:11 Ответить
У Нас закон, что дышло -- кто повернул, так и вышло.
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16.11.2023 16:22 Ответить
А куди зник автомобіль з місця ДТП? Оно ж він стоїть в 20-ти метрах. Довго ловили?
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16.11.2023 16:09 Ответить
Деградація молоді жахає, а ще покоління НУШ не підійшло...
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16.11.2023 16:11 Ответить
нуш? ))) це що за лайно таке
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16.11.2023 16:12 Ответить
краще вам не знати....
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16.11.2023 16:17 Ответить
За таке треба мінімум 15 років...мінімум...само видило а двех невинних вбило...!
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16.11.2023 16:11 Ответить
Взагалі то вул. Старокиївська знаходиться у Шевченківському районі, а на фото - район вул. Козацької (Голосіївський район), як мені здається.
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16.11.2023 16:21 Ответить
Пьяна бдядіна загубила 2 життя
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16.11.2023 16:22 Ответить
Уявляю, що з нею зроБЛЯТЬ на зоні...
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16.11.2023 16:30 Ответить
Хто , інші баби?)
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16.11.2023 17:54 Ответить
"Права купила- ездить не купила"...
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16.11.2023 17:10 Ответить
Два человека УБИЛА, эту ************ ВЕШАТЬ надо!
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16.11.2023 18:25 Ответить
Скількох убила ***** Зайцева у Харкові ? Повісили , чи у колонії сонячні ванни приймає і незабаром на волі гулятиме ? У нас законодавство дурнувате ((
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16.11.2023 18:54 Ответить
Дивно інше - Тойота це немалий SUV на рамі з високим кліренсом + безліч подушок безпеки в салоні для водія і пасажира, а Ауді звичайний невеликий седан, як таке могло статися велика загадка. Це в Ауді повинні були всі вмерти, а не навпаки.
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17.11.2023 21:43 Ответить
Судячи з фото , зіткнення сталось на повороті , тобто заздалегіть за забору водії не бачили один одного . Ауді могла їхати наприклад в 2 - 2,5 рази швидше за Тойу , до цього додаємо як зазначили багато вище - були не пристегнуті ременці . Ну і ця Ауді - не маленька в дійсності , як Ви сказали .
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18.11.2023 00:33 Ответить
НИ в коем случае эту девушки и ее знакомог НЕ нужно сажать в тюрьму! Самое лучшее - отправить их под Клешеевку к мяснику Сыркину - пусть штурмуют Бахмут. Надо кровью смывать свои престеступления. Уверяю - протрезвеют в ПЯТЬ секунд. А другие думать будут прежде чем пить за рулем.
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18.11.2023 14:07 Ответить
Кстати, если вот таких правнарушителей по все стране собирать на фронт, а НЕ в тюрьму, то можно очень хорошо помочь ЗСУ с пополнением. Это лучше чем устраивать облавы на людей. И сразу правопорядок будет идеальный
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18.11.2023 14:11 Ответить
Должна сидеть тварюка.
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19.11.2023 00:30 Ответить
А у девушки-- " крыша -- дедушка генерал" друг Кучмы, так что
ей ничего плохого не будет. Ведь её уже лишали прав, а выводов
она не делает, знает , что ей всё можно.
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19.11.2023 16:37 Ответить
 
 