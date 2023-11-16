20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека. ФОТОрепортаж

В Голосеевском районе столицы столкнулись "Тойота" и "Ауди", за рулем которой была лишенная прав 20-летняя пьяная девушка. Водитель и пассажир "Тойоты" погибли. Девушка на "Ауди" скрылась, но ее задержали и могут посадить на 12 лет.

Об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.

ДТП произошло вечером 14 ноября на улице Старокиевской. Автомобили столкнулись лоб в лоб. 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойоты" погибли на месте.

Другой автомобиль скрылся с места ДТП. На его розыск ориентировались все наряды полиции. В конце концов, водитель "Ауди" задержан.

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Выяснилось, что это 20-летняя киевлянка. Летом суд на год забрал у нее права из-за пьяного вождения. На этот раз она снова выпивши села за руль - правда, не своей машины, а автомобиля знакомого.

И девушку и ее знакомого задержали. Ей сообщили о подозрениях в нарушении правил безопасности дорожного движения и невыполнении судебного решения. Киевлянам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет. Ему сообщили о подозрении в допуске к управлению автомобилем находящегося в состоянии опьянения. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.

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