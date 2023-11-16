20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека. ФОТОрепортаж
В Голосеевском районе столицы столкнулись "Тойота" и "Ауди", за рулем которой была лишенная прав 20-летняя пьяная девушка. Водитель и пассажир "Тойоты" погибли. Девушка на "Ауди" скрылась, но ее задержали и могут посадить на 12 лет.
Об этом сообщили в полиции Киева и Киевской городской прокуратуре, информирует Цензор.НЕТ.
ДТП произошло вечером 14 ноября на улице Старокиевской. Автомобили столкнулись лоб в лоб. 40-летний водитель и 39-летний пассажир "Тойоты" погибли на месте.
Другой автомобиль скрылся с места ДТП. На его розыск ориентировались все наряды полиции. В конце концов, водитель "Ауди" задержан.
Выяснилось, что это 20-летняя киевлянка. Летом суд на год забрал у нее права из-за пьяного вождения. На этот раз она снова выпивши села за руль - правда, не своей машины, а автомобиля знакомого.
И девушку и ее знакомого задержали. Ей сообщили о подозрениях в нарушении правил безопасности дорожного движения и невыполнении судебного решения. Киевлянам грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет. Ему сообщили о подозрении в допуске к управлению автомобилем находящегося в состоянии опьянения. Мужчина может сесть в тюрьму на срок до 5 лет.
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Зайцева не дасть збрехати.
я в шоці від дій таких нелюдів 😠
не думав що тойота така дохленька
а тойота і ніссан масова х...ня, вони регламентують тим що авто має поглинати удар.......
А Ауді має грубі стойки, також добре тримає...
Чоловіче, не знав ти болі. Не знав страждань. Люди за життя роблять вчинки різні, в різні часи життя.......
Ввн так забіль щура та мразоти ступки розповідав, шо я трохі не заплакав..
І судді в Україні почувають себе за богів, які можуть розпоряджатись чужим життям.
Ніколи не чули про вироки з умовним терміном за тяжкі злочини?
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
всі спішать, всі летять...
чиновник ОП или ещё кто-то ?
закон - він такий...
ей ничего плохого не будет. Ведь её уже лишали прав, а выводов
она не делает, знает , что ей всё можно.