Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские войска около 14:05 обстреляли поселок в Белозерской громаде Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас известно еще о четырех раненых местных жителях. Данные уточняются.

Повреждены жилые дома, админздание, магазин, автотранспорт", - говорится в сообщении.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, пострадали три женщины - 28, 34 и 56 лет, а также 62-летний мужчина.

Читайте также: Рашисты ударили по Белозерке на Херсонщине: Предварительно, 1 человек погиб, двое получили ранения. Уничтожен объект критической инфраструктуры

















