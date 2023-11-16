Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж
Российские войска около 14:05 обстреляли поселок в Белозерской громаде Херсонщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
"Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас известно еще о четырех раненых местных жителях. Данные уточняются.
Повреждены жилые дома, админздание, магазин, автотранспорт", - говорится в сообщении.
По данным главы ОВА Александра Прокудина, пострадали три женщины - 28, 34 и 56 лет, а также 62-летний мужчина.
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Чайка Київ
показать весь комментарий16.11.2023 17:07 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
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