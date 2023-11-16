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Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения. ФОТОрепортаж

Российские войска около 14:05 обстреляли поселок в Белозерской громаде Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

"Из-под завалов частного дома спасатели извлекли тело погибшего мужчины. Сейчас известно еще о четырех раненых местных жителях. Данные уточняются.

Повреждены жилые дома, админздание, магазин, автотранспорт", - говорится в сообщении.

По данным главы ОВА Александра Прокудина, пострадали три женщины - 28, 34 и 56 лет, а также 62-летний мужчина.

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Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 01
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 02
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 03
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 04
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 05
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 06
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 07
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 08
Последствия обстрела Белозерской громады Херсонщины: Погиб мужчина, еще 4 человека получили ранения 09

Автор: 

обстрел (28254) Херсонская область (4962)


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16.11.2023 17:07 Ответить
 
 