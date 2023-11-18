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Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие. ФОТОрепортаж

17 ноября 2023 года вечером армия страны-агрессора с применением БПЛА произвела целевое поражение объектов гражданской инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате атаки дронами подверглись разрушениям сооружения местных предприятий. Взрывной волной повреждены здания общежитий запорожского вуза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 01
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 02

В ГСЧС информируют, что в результате вражеской атаки 17 ноября, нанесенной российской армией с применением БПЛА, произошло возгорание двух зданий, одно из которых расположено на территории объекта инфраструктуры. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание на общей площади 250 кв. м.

Также в течение суток вследствие вражеских обстрелов в селе Новоданиловка Пологовского района произошел пожар в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание летней кухни и сооружения на площади 100 кв.м.

Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 03
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 04
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 05
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 06
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 07
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 08
Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие 09

В обоих случаях жертв и пострадавших нет.

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27151) Запорожская область (3083) ГСЧС (4967) Офис Генпрокурора (2468)


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Так ... на останніх фото - видно , що знищено стратегічно важливий об"єкт
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18.11.2023 13:16 Ответить
"терористична" "армія" слід писати.
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18.11.2023 13:25 Ответить
а на дрони охотитись не пробували? чи "моя хата" скраю і рушниці не маю?
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18.11.2023 13:27 Ответить
А якщо вертольотами їх пробувати збивати.... у шахедів невелика швидкість і висота .... їх знаходять уже приблизно куди вони летять..... раз в телеграм каналах вже є маршрут по них...

Все рівно совкові вертольоти не дають великого ефекту на передовій їх збивають якщо вони починають вести вогонь ближче прицільніше, марно втрачаемо пілотів і швидкий транспорт...... а здалеку це як пальцем в небо...

Оснастити дорогим тепловізором, удари вночі переважно.... той же Мі24 може догнати шахеда...
Два вертольоти може область прикрити....
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18.11.2023 13:38 Ответить
Ну або спробувати на парі Мі24 і потім просити у партнерів старі Black Hawk без нових систем вогню які не є чимось секретним і не провокуюють рашу

Вертоліть набагато краще чим непонятні не ефективні патрулі на пікапах
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18.11.2023 13:44 Ответить
Теж думав про можливість застосування легкомотрної авіації.Типу "кукурузника".Вийшло б набагато дешевше ніж винищувачами або ракетами.З десяток одиниць такої авіації могли б закрити небо ефективніше за всі інші засоби.
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18.11.2023 13:58 Ответить
В кукурудзяника швидкість 180 як у шахеда, треба більш швидкісний літак, плюс бойовий вертоліт вже має озброєння....
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18.11.2023 15:54 Ответить
 
 