Последствия вражеской атаки дронами на Запорожье: разрушены сооружения предприятий, повреждено общежитие. ФОТОрепортаж

17 ноября 2023 года вечером армия страны-агрессора с применением БПЛА произвела целевое поражение объектов гражданской инфраструктуры Запорожья.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, в результате атаки дронами подверглись разрушениям сооружения местных предприятий. Взрывной волной повреждены здания общежитий запорожского вуза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Запорожской области.

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При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).





В ГСЧС информируют, что в результате вражеской атаки 17 ноября, нанесенной российской армией с применением БПЛА, произошло возгорание двух зданий, одно из которых расположено на территории объекта инфраструктуры. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали возгорание на общей площади 250 кв. м.

Также в течение суток вследствие вражеских обстрелов в селе Новоданиловка Пологовского района произошел пожар в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание летней кухни и сооружения на площади 100 кв.м.















В обоих случаях жертв и пострадавших нет.