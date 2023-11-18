Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта. ФОТОрепортаж

Силам логистики передано более 2000 украинских беспилотников, закупленных в рамках государственной программы. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Передали силам логистики 2000+ украинских беспилотников от государства.

Генштаб распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта. В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать вражеские позиции и технику. Все БПЛА закупили в рамках государственной программы", - говорится в сообщении.

Также Федоров сообщил, что только на прошлой неделе беспилотниками поражено 39 танков, 57 орудий, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов.

Смотрите также: "Армия дронов" передала более 900 разведывательных, ударных и секретных БПЛА на фронт. ВИДЕО+ФОТОрепортаж







