Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта. ФОТОрепортаж
Силам логистики передано более 2000 украинских беспилотников, закупленных в рамках государственной программы. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.
"Передали силам логистики 2000+ украинских беспилотников от государства.
Генштаб распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта. В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать вражеские позиции и технику. Все БПЛА закупили в рамках государственной программы", - говорится в сообщении.
Также Федоров сообщил, что только на прошлой неделе беспилотниками поражено 39 танков, 57 орудий, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов.
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держава помпезно передає 2000 дрона.
ви уявляєте, скільки паперів та журналів повинен буде заповнити оператор дрону, щоб звітувати про використання, оцих "дронів від держави"?
ЗеКодломойськие пацаны...хде там Серёга Лещенко... быдло Мавзолейное тупое стадо баранов Шариковых....
Дуже хочеться, щоби на закупівлю тих дронів за цей же час виділили хоча б соту частину від цієї суми!
Звісно,якщо це не фотошоп.
Бо якщо це загалом 2000 за весь час, то якийсь блогер Стерненко передав у 4 рази більше, ніж держава - це абсурд.
випадково, відразу на інтерв"ю з війсковим який володіє інформацією.
той сказав що в Україні повним махом працюють 200 підприємств які випускають різного типу БПЛА
200!!!!!!!!
передано 2000!!!
по 10 на підприємство...
я щось путаю чи нас грають в одні ворота???
бо як би 20к, а краще 200к то це було б ОК
а 2к це на день може вистачить, а може ні... по всій лінії
тому й передають на особливо важкі ділянки
бо гроше вистачає лиш на 2к БПЛА і на докуя бруківки!!!