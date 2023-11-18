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Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта. ФОТОрепортаж

Силам логистики передано более 2000 украинских беспилотников, закупленных в рамках государственной программы. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, передает Цензор.НЕТ.

"Передали силам логистики 2000+ украинских беспилотников от государства.

Генштаб распределит и передаст дроны военным на самые горячие участки фронта. В партию вошли "птички" исключительно украинского производства. Среди них – коптеры и БпЛА самолетного типа: разведывательные, камикадзе, многоразовые бомберы. Дроны помогут поражать вражеские позиции и технику. Все БПЛА закупили в рамках государственной программы", - говорится в сообщении.

Также Федоров сообщил, что только на прошлой неделе беспилотниками поражено 39 танков, 57 орудий, 34 бронированные машины и 307 опорных пунктов.

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Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта 01
Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта 02
Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта 03
Силам логистики передано более 2 тыс. беспилотников украинского производства, которые будут распределены на самые горячие участки фронта 04

Автор: 

беспилотник (3595) Федоров Михаил (506) Армия дронов (43)


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Топ комментарии
+7
На два - три дні. Хоча, і це добре.
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18.11.2023 14:51
+4
Це з тієї програми, що виділили 40 мільярдів?....
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18.11.2023 14:53
+4
дуже скоро, другий новий рік під час війни.
держава помпезно передає 2000 дрона.
ви уявляєте, скільки паперів та журналів повинен буде заповнити оператор дрону, щоб звітувати про використання, оцих "дронів від держави"?
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18.11.2023 15:00
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Правила форума Совет форумчан
На два - три дні. Хоча, і це добре.
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18.11.2023 14:51 Ответить
Це з тієї програми, що виділили 40 мільярдів?....
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18.11.2023 14:53 Ответить
А почему их в лотерею не разыгрывать? Напрасно что-ли закон об азартных играх Зеленский придумал?
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18.11.2023 14:54 Ответить
дуже скоро, другий новий рік під час війни.
держава помпезно передає 2000 дрона.
ви уявляєте, скільки паперів та журналів повинен буде заповнити оператор дрону, щоб звітувати про використання, оцих "дронів від держави"?
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18.11.2023 15:00 Ответить
І на камікадзе. Добре, хоч відео долучати не треба.
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18.11.2023 15:05 Ответить
В современной войне и танки не нужны, а миллионы дронов чтобы победить. Нужно закупать нашему гре.....ному правительству по всему миру ! Ю Корея, Япония и т.д где только возможно. И своё пространство.
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18.11.2023 15:05 Ответить
Давно можна свою лінію на виробництво переферії поставити, а чіпи всі тайванські...
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18.11.2023 15:57 Ответить
https://youtu.be/_c52cXeMqHM?si=PVJY0lngHP8S2Km7 ...

ЗеКодломойськие пацаны...хде там Серёга Лещенко... быдло Мавзолейное тупое стадо баранов Шариковых....
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18.11.2023 15:07 Ответить
Якщо порахувати кількість ураженої техніки, і прийняти що в середньому кожна дуже приблизно коштує по $100 тис., і взагалі не рахувати опорники, то виходить на $13 млн.

Дуже хочеться, щоби на закупівлю тих дронів за цей же час виділили хоча б соту частину від цієї суми!
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18.11.2023 15:16 Ответить
Більше на іграшкові схожі ніж на серйозні апарати.
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18.11.2023 15:47 Ответить
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18.11.2023 15:49 Ответить
На 10 году войны... ну хоть так и то хорошо.
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18.11.2023 16:03 Ответить
А надо минимум 10 тысяч.
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18.11.2023 16:04 Ответить
2000 норм, якщо то ЩОДНЯ по 2000. А 10000 - це...ну на місяць мінімум, якщо волонтери ще 10000 підгонять.
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18.11.2023 16:35 Ответить
Вже сама фотосесія цих дронів,зібраних в одному місці навіює думку про піар і показуху.
Звісно,якщо це не фотошоп.
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18.11.2023 16:16 Ответить
Це за цьогодні, чи загалом? Бо таку кількість держава має передавати ЩОДЕННО.
Бо якщо це загалом 2000 за весь час, то якийсь блогер Стерненко передав у 4 рази більше, ніж держава - це абсурд.
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18.11.2023 16:34 Ответить
Раз Генштаб розподіляє, там точно немає Фантомодронів від Розенблата
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18.11.2023 20:27 Ответить
сьогодгя вмикнув тв
випадково, відразу на інтерв"ю з війсковим який володіє інформацією.
той сказав що в Україні повним махом працюють 200 підприємств які випускають різного типу БПЛА
200!!!!!!!!
передано 2000!!!
по 10 на підприємство...
я щось путаю чи нас грають в одні ворота???
бо як би 20к, а краще 200к то це було б ОК
а 2к це на день може вистачить, а може ні... по всій лінії
тому й передають на особливо важкі ділянки
бо гроше вистачає лиш на 2к БПЛА і на докуя бруківки!!!
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19.11.2023 20:14 Ответить
 
 