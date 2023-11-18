РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости Фото
3 032 7

Президент Латвии Ринкевич в День независимости почтил добровольца, погибшего в Украине. ФОТО

В Риге в субботу состоялся военный парад, посвященный 105-летию провозглашения независимости Латвийской Республики, в котором приняли участие военные Латвии и стран-союзников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Обращаясь к участникам парада, латвийский президент Эдгар Ринкевич вспомнил капрала Виталия Смирновса, который недавно погиб, борясь за свободу Украины.

Смотрите также: Добровольца Смирновса, защищавшего Украину и погибшего под Лиманом, похоронили в Латвии. ФОТО

"Чувство справедливости привело Виталия на борьбу за свободу Украины. Виталий отдал свою жизнь не только за Украину, но и за свободную Латвию и Европу. Его борьба не была напрасной. Мы сохраним Виталия в нашей памяти. Мы будем продолжать защищать нашу свободу и свободу наших друзей!" – подчеркнул он.

Президент Латвии Ринкевич в День независимости почтил добровольца, погибшего в Украине 01

Ринкевич поблагодарил каждого латвийского солдата, который в этом году обучает украинских защитников, а также солдат Национальной службы обороны.

В военном параде в Риге приняли участие около 1500 солдат, бойцов Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных и молодежных гвардейцев.

So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v

— Nick Short 🇺🇦 (@nickfshort) November 18, 2023

В параде также приняли участие союзнические войска из Албании, Канады, Чехии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США. Кроме того, уже во второй раз в торжествах приняла участие и украинская знаменная группа.

Автор: 

День Независимости (1196) Латвия (1333) добровольцы (1167) Ринкевичс Эдгарс (143)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зе лідор твій вихід :
показать весь комментарий
18.11.2023 18:32 Ответить
Вічна слава Герою Украіни 😪😪😪
показать весь комментарий
18.11.2023 19:19 Ответить
В эго смерти вина его сослуживцев, которые бросили его и потом не пришли на помощь и больше никого!
показать весь комментарий
18.11.2023 20:01 Ответить
ГЕРОЮ СЛАВА !!!
показать весь комментарий
18.11.2023 18:50 Ответить
Вічна пам'ять, і шана, всім воїнам Інтернаціонального легіону....
показать весь комментарий
18.11.2023 19:05 Ответить
Кацапи ржали над країнами Балтії, де на 3 держави 2 танки.
Зараз там 200 леопардів2 від союзників по НАТО і польскі "Чорні хузари" поряд.
"Чіста даржалісь"
показать весь комментарий
18.11.2023 19:47 Ответить
Sirsnīgs paldies Latvijai. Slava latviešu varoņiem
показать весь комментарий
18.11.2023 19:49 Ответить
 
 