Президент Латвии Ринкевич в День независимости почтил добровольца, погибшего в Украине. ФОТО

В Риге в субботу состоялся военный парад, посвященный 105-летию провозглашения независимости Латвийской Республики, в котором приняли участие военные Латвии и стран-союзников.

Обращаясь к участникам парада, латвийский президент Эдгар Ринкевич вспомнил капрала Виталия Смирновса, который недавно погиб, борясь за свободу Украины.

"Чувство справедливости привело Виталия на борьбу за свободу Украины. Виталий отдал свою жизнь не только за Украину, но и за свободную Латвию и Европу. Его борьба не была напрасной. Мы сохраним Виталия в нашей памяти. Мы будем продолжать защищать нашу свободу и свободу наших друзей!" – подчеркнул он.

Ринкевич поблагодарил каждого латвийского солдата, который в этом году обучает украинских защитников, а также солдат Национальной службы обороны.

В военном параде в Риге приняли участие около 1500 солдат, бойцов Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных и молодежных гвардейцев.

So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v