Президент Латвии Ринкевич в День независимости почтил добровольца, погибшего в Украине. ФОТО
В Риге в субботу состоялся военный парад, посвященный 105-летию провозглашения независимости Латвийской Республики, в котором приняли участие военные Латвии и стран-союзников.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Обращаясь к участникам парада, латвийский президент Эдгар Ринкевич вспомнил капрала Виталия Смирновса, который недавно погиб, борясь за свободу Украины.
"Чувство справедливости привело Виталия на борьбу за свободу Украины. Виталий отдал свою жизнь не только за Украину, но и за свободную Латвию и Европу. Его борьба не была напрасной. Мы сохраним Виталия в нашей памяти. Мы будем продолжать защищать нашу свободу и свободу наших друзей!" – подчеркнул он.
Ринкевич поблагодарил каждого латвийского солдата, который в этом году обучает украинских защитников, а также солдат Национальной службы обороны.
В военном параде в Риге приняли участие около 1500 солдат, бойцов Национальной гвардии, полицейских, пограничников, пожарных и молодежных гвардейцев.
So wonderful to be part of #Latvia's Independence Day celebrations, even as only a spectator. And it was deeply poignant to see the #Ukrainian contingent there too. Long live democracy! pic.twitter.com/67o7Er6P3v— Nick Short 🇺🇦 (@nickfshort) November 18, 2023
В параде также приняли участие союзнические войска из Албании, Канады, Чехии, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Польши, Словакии, Словении, Испании и США. Кроме того, уже во второй раз в торжествах приняла участие и украинская знаменная группа.
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Зараз там 200 леопардів2 від союзників по НАТО і польскі "Чорні хузари" поряд.
"Чіста даржалісь"