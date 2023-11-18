В Нью-Йорке прошли мероприятия по увековечиванию памяти жертв Голодомора. ФОТО
В Нью-Йорке на Манхэттене чтят память жертв Голодомора в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укрінформ.
В Нью-Йорке, сотни людей собрались возле главного греко-католического храма Нью-Йорка - собора Святого Юра, чтобы пройти через пол Манхэттена к главному католическому храму города - собору Святого Патрика.
Люди несут сине-желтые флаги, в том числе 30-метровое знамя.
В соборе Святого Патрика священники разных конфессий совершают молебен по жертвам Голодомора. Также выступают политики, дипломаты, представители мэрии, активисты украинской громады.
"По всей Америке проходят мероприятия по увековечиванию памяти жертв Голодомора, — сказал в комментарии Укринформу один из организаторов мероприятий, активист, спикер Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский. - Люди должны знать, какая трагедия происходила в Украине 90 лет назад, так же как должны знать, что происходит сейчас.
День памяти жертв Голодомора в Нью-Йорке традиционно отмечают в третью субботу ноября, поскольку на следующей неделе День благодарения открывает в четверг праздничный рождественский сезон.
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