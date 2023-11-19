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Новости Фото Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 318 570 человек (+1190 за сутки), 5435 танков, 7744 артсистемы, 10166 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 318 570 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 318570 (+1190) человек,

танков - 5435 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед,

артиллерийских систем - 7744 (+18) ед,

РСЗО - 898 (+2) ед,

средства ПВО - 588 (+2) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29),

крылатые ракеты – 1563 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,

специальная техника - 1096 (+6)

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 318 570 человек (+1190 за сутки), 5435 танков, 7744 артсистемы, 10166 бронированных машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) ликвидация (3538) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+30
Дякую ЗСУ.
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19.11.2023 08:01
+22
Минув 3556 день москальсько-української війни.
95!! одиниць техніки та 1190!!! чумардосів.
Арта 20!, броня 38!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 6.
І знов, і знов 2 батальйони мертвої русні на добу з купою металобрухту.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 318 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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19.11.2023 08:41
+10
Знову підтягли залізо,знову десятками одиниць
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19.11.2023 08:03
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякую ЗСУ.
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19.11.2023 08:01 Ответить
Знову підтягли залізо,знову десятками одиниць
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19.11.2023 08:03 Ответить
напевне, просто одна бригада "на вістрі" за позавчора не відзвітувала; а сьогодні - подала відомості за обидва дні.
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19.11.2023 13:08 Ответить
Фальшиві під@раси всі ті ,хто кричав "нє чіслом,а умєнієм".Американці втратили 4,5 тис.вбмтимт в Іраці,а ці більше 320 тисяч,і лізуть.Підозрюю,що колишні знайомі,а тепер ватники,навіть не читають такі новини.
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19.11.2023 08:14 Ответить
А де вони про таке ситатимуть? На кацапстані про таке не пишуть
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19.11.2023 09:54 Ответить
Думав відкрити сторінки вкантактє,й там публікувати)
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19.11.2023 10:09 Ответить
Одкрий! Надовго не вистачить! Я в 2014-му пару анекдотів про Путіна у "Одноглазніках" виклав Увечері виклав а на ранок сторінку намертво заблокували
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19.11.2023 10:55 Ответить
Тому нема змісту,але))москалі й далі активні в Ютьюбі,і в коментарях можна стигнути щось поширити,особливо коли відео не про війну.
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19.11.2023 10:58 Ответить
Вони тільки дрючок розуміють!
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19.11.2023 11:04 Ответить
Хоч не хоч, а российская армия, действительно, первая армия в мире....
В номинации - мясо-штурмовые войска !
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19.11.2023 08:15 Ответить
В масштабах страни для россии 320 тыс мелочь. Тем более что воюют из забитой глубинки где получить миллионную денежную компенсацию за алкаша большое счастье.
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19.11.2023 08:21 Ответить
Кацапи дохнуть як мухи восени
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19.11.2023 08:25 Ответить
Наші воїни вже вбивають кацапню тисячами , а їх менше не стає , тому складається
таке враження , що вони всі зазомбовані і під постійною. наркотою
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19.11.2023 08:36 Ответить
Алкашня потихенько дохне...
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19.11.2023 09:13 Ответить
А Ви сподівалися, що на ********* є якісь інші? Там понад 100 мільйонів ****** - більших і менших, старших і молодших, п'яних і тверезих, з освітою і без. Ви можете будь-яким чином поділяти їх на групи, але це не змінить їхньої суті - ******ства.
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19.11.2023 09:18 Ответить
Там підвозять свіжих, які не знають - які втрати були вчора, і одразу кидають в бій. Тому їм не страшно.
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19.11.2023 09:41 Ответить
Минув 3556 день москальсько-української війни.
95!! одиниць техніки та 1190!!! чумардосів.
Арта 20!, броня 38!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 6.
І знов, і знов 2 батальйони мертвої русні на добу з купою металобрухту.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 318 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
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19.11.2023 08:41 Ответить
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19.11.2023 08:45 Ответить
Шостий раз за листопад більше тисячі чумардосів за добу, це вже новий рекорд, загалом з початку осені 55 000 хороших рузьке. Дві з половиної тисячі броні (2 529) минулої осені було 2 451 одиниця, попереду тільки минулорічна весна з важко уявляємими 3 660 одиницями по сумісній броні (1 163/2 497)
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19.11.2023 09:32 Ответить
І це при тому що припасів нехватає
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19.11.2023 09:54 Ответить
це цифри...це все приблизно..хто ж буде рахувати поштучно.рахують десятками..
можна написати ,все що завгодно..і зірку смерті теж.
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19.11.2023 09:40 Ответить
Це ти можеш написати все, що завгодно. І не лише можеш, але й пишеш.
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19.11.2023 09:43 Ответить
Хто знає, що таке "спеціальна техніка"? Поясніть🙏🇺🇦
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19.11.2023 10:12 Ответить
РЕБ, РЕР, камери спостереження, тощо
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19.11.2023 10:37 Ответить
Машини для розмінування, станції радіо-електронної боротьби (РЕБи), мостоукладачі - все те, що не стріляє, але допомагає воювати.
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19.11.2023 10:39 Ответить
 
 