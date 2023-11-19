Общие боевые потери РФ с начала войны – около 318 570 человек (+1190 за сутки), 5435 танков, 7744 артсистемы, 10166 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 318 570 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составляют:

личного состава – около 318570 (+1190) человек,

танков - 5435 (+13) ед,

боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед,

артиллерийских систем - 7744 (+18) ед,

РСЗО - 898 (+2) ед,

средства ПВО - 588 (+2) ед,

самолетов - 323 (+0) ед,

вертолетов - 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29),

крылатые ракеты – 1563 (+0),

корабли /катера - 22 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,

специальная техника - 1096 (+6)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.