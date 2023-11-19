Общие боевые потери РФ с начала войны – около 318 570 человек (+1190 за сутки), 5435 танков, 7744 артсистемы, 10166 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 318 570 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.23 ориентировочно составляют:
личного состава – около 318570 (+1190) человек,
танков - 5435 (+13) ед,
боевых бронированных машин - 10166 (+25) ед,
артиллерийских систем - 7744 (+18) ед,
РСЗО - 898 (+2) ед,
средства ПВО - 588 (+2) ед,
самолетов - 323 (+0) ед,
вертолетов - 324 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29),
крылатые ракеты – 1563 (+0),
корабли /катера - 22 (+0) ед,
подлодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,
специальная техника - 1096 (+6)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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В номинации - мясо-штурмовые войска !
таке враження , що вони всі зазомбовані і під постійною. наркотою
95!! одиниць техніки та 1190!!! чумардосів.
Арта 20!, броня 38!!, логістика 29!!
Рахунок ППО спецтехніка 2 - 6.
І знов, і знов 2 батальйони мертвої русні на добу з купою металобрухту.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 318 000!!! це більше, ніж таке місто як Волжський ...
можна написати ,все що завгодно..і зірку смерті теж.