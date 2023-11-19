Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, погибли 2 женщины и шестилетний ребенок, - СМИ. ФОТО
Две женщины и шестилетний ребенок погибли в результате ДТП в Верешине недалеко от Грубешува в Люблинском воеводстве Польши.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают польские СМИ.
Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье около 4:30 утра. На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево.
По данным издания, в транспортном средстве находились 10 человек - все граждане Украины. Несмотря на реанимационные меры, жизни двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.
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+53 Юрій Вінгорськи
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+13 Марина Нєчаєва #561431
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всі спали і водій теж
ось і все...
перевезення пасажирів з 01,00 до 05,00 без двох водіів взагалі треба заборонити у всьому світі..
Вічна пам'ять...
Не дай бог нікому опинитися з вами поруч в одній автівці...
Адекватний - це той хто нiколи не вживатиме алкоголь за кермом, та ще й з кавою!
А тобi андрюша пора повертатися у палату
Через те й тяга в тебе до 20 грамів не аби яка
А що до твоїх порад андрюша - то бджоли ніколи не витрачають свій час на те, щоб доказувати мухам - що мед смачніший за гівно
То ж хильни свої 20 грамів, та лети з санітарними зупинками у свою купу гною, й там розповідай свої байки далекобійника колегам по чарці
Прочитай відповідь вище, та лети до своїх школота