Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, погибли 2 женщины и шестилетний ребенок, - СМИ. ФОТО

Две женщины и шестилетний ребенок погибли в результате ДТП в Верешине недалеко от Грубешува в Люблинском воеводстве Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают польские СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье около 4:30 утра. На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево.

По данным издания, в транспортном средстве находились 10 человек - все граждане Украины. Несмотря на реанимационные меры, жизни двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

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