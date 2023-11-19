РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11888 посетителей онлайн
Новости Фото
11 302 21

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, погибли 2 женщины и шестилетний ребенок, - СМИ. ФОТО

Две женщины и шестилетний ребенок погибли в результате ДТП в Верешине недалеко от Грубешува в Люблинском воеводстве Польши.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают польские СМИ.

Отмечается, что трагедия произошла в воскресенье около 4:30 утра. На прямом участке дороги водитель автобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево.

По данным издания, в транспортном средстве находились 10 человек - все граждане Украины. Несмотря на реанимационные меры, жизни двух женщин и шестилетнего ребенка спасти не удалось. Остальные пассажиры были доставлены в больницу.

Читайте: 20-летняя пьяная девушка без прав скрылась с места ДТП, в котором погибли два человека. ФОТОрепортаж

Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, погибли 2 женщины и шестилетний ребенок, - СМИ 01
Автобус с украинцами попал в ДТП в Польше, погибли 2 женщины и шестилетний ребенок, - СМИ 02

Автор: 

ДТП (7673) Польша (8410)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+53
ніякого раптового з"їзду не було
всі спали і водій теж
ось і все...
перевезення пасажирів з 01,00 до 05,00 без двох водіів взагалі треба заборонити у всьому світі..
показать весь комментарий
19.11.2023 13:45
+27
Слідство з'ясує причини трагедії. Але з особистого досвіду - часто водії буса працюють поодинці. Не сплять. Перевтома велика. Можуть заснути. У цьому плані великі автобуси краще. Два водія та працюють за тахографом.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:45
+13
З врахуванням того, що наші грузові мікробусики в пасажирські переобладнують..такі зовсім заборонити треба - бо при дтп, з людей фарш, бо сидіння зриває..
показать весь комментарий
19.11.2023 13:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ніякого раптового з"їзду не було
всі спали і водій теж
ось і все...
перевезення пасажирів з 01,00 до 05,00 без двох водіів взагалі треба заборонити у всьому світі..
показать весь комментарий
19.11.2023 13:45 Ответить
Слідство з'ясує причини трагедії. Але з особистого досвіду - часто водії буса працюють поодинці. Не сплять. Перевтома велика. Можуть заснути. У цьому плані великі автобуси краще. Два водія та працюють за тахографом.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:45 Ответить
Так,всі стараються якнайбільше заробити,і ганяють щосили.На каві,енергетиках.І інколи засинають за кермом....
показать весь комментарий
19.11.2023 13:47 Ответить
З врахуванням того, що наші грузові мікробусики в пасажирські переобладнують..такі зовсім заборонити треба - бо при дтп, з людей фарш, бо сидіння зриває..
показать весь комментарий
19.11.2023 13:49 Ответить
при такому пошкодженні водій - живий?
показать весь комментарий
19.11.2023 13:46 Ответить
Так в нього водійське місце нормальне. То салон позад - труна на колесах.
показать весь комментарий
19.11.2023 13:50 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
показать весь комментарий
19.11.2023 13:59 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2023 14:19 Ответить
Не автобус ,а мікроавтобус.Скоріше перероблений з вантажного.Якщо і мав паски безпеки ,то ніхто й не користувався ними.На такому виді транспорту вже давно має працювати система як для вантажівок,але чомусь всім пох.
показать весь комментарий
19.11.2023 14:32 Ответить
Заснув і горе. 4-30. Під ранок водії зазвичай проганяють сон кавою і більшість не знає, що кава бадьорить перші 15-20хв, а потім наступає зворотній ефект і організм хилить в сон ще дужче. Навіть прокинувшись під ранок вдома водій випиває каву і в рейс, а через півгодини сон навалюється з новою силою. Краще рано-вранці чай. Маю досвід по 48 годин за кермом лише з санітарними зупинками, якщо вже вкрай необхідно кудись доїхати, добавте в каву 20 гр коньяку або Рижського бальзаму, але разово ( це якщо у вас сумісність алкоголю і адекватності ) Хочу відмітити, коли водій помічає, що його авто щось ніби тягне вліво, потрібно негайно зупинятись на сон. Симптом стовідсотковий, абсолютна більшість водіїв прокидається ( або вже ні) на зустрічній чи в кюветі зліва. Подрімайте 20-30хв схилившись на кермо, вмийте лице і ви доїдете безпечно.
показать весь комментарий
19.11.2023 19:29 Ответить
Чувак який їздив по 48 годин без відпочинку, дає поради добавити алкоголь у каву

Не дай бог нікому опинитися з вами поруч в одній автівці...
показать весь комментарий
19.11.2023 22:33 Ответить
Я ж написав - порада для адекватних, тобі не можна.
показать весь комментарий
20.11.2023 21:32 Ответить
Порада божевiльного - бухайте за кермом, якщо ви вважаєте себе адекватним

Адекватний - це той хто нiколи не вживатиме алкоголь за кермом, та ще й з кавою!
А тобi андрюша пора повертатися у палату
показать весь комментарий
20.11.2023 23:01 Ответить
Я ще раз повторюю, це для адекватних порада, а ти відразу "бухать!" 20 гр для нього це вже сигнал бухать. Алкаш, тобі навіть нюхати не можна.
показать весь комментарий
21.11.2023 11:25 Ответить
Алкаш судячи з усього - колись вдув одній не дуже тверезвій жіночці, а через 7 місяців ти вивалився з неї, та при падінні вдарився головою о підлогу...
Через те й тяга в тебе до 20 грамів не аби яка

А що до твоїх порад андрюша - то бджоли ніколи не витрачають свій час на те, щоб доказувати мухам - що мед смачніший за гівно

То ж хильни свої 20 грамів, та лети з санітарними зупинками у свою купу гною, й там розповідай свої байки далекобійника колегам по чарці
показать весь комментарий
25.11.2023 13:49 Ответить
Казав же тобі - навіть не нюхай, а ти не послухав і ось бидлячиш, як кацап тамбовського розливу. Фу.
показать весь комментарий
26.11.2023 20:58 Ответить
Я навідміну від тебе алкаша, вважаю алкоголь -свинячою темою, тому й не вживаю його та й не раджу нікому, а тим більше за кермом! але ж у тебе своя "адекватна" реальність і свої трактування законів та здорового глузду.
Прочитай відповідь вище, та лети до своїх школота
показать весь комментарий
27.11.2023 22:14 Ответить
Таке відношення до алкголю поянюється дуже просто. Є два варіанти - хвора людина і хвора людина. Це те саме, але є різниця між діагнозами. В першому випадку це захворювання внутрішніх органів ( язва, гіпертонія) і таких людей я розумію, в другому голови - від незначної дози алкоголю людина втрачає контроль над своєю поведінкою і обліко-моралє ( 20гр - дурень, 100гр - свиня, 300гр - маніяк) і, якщо зовсім не виключать алкоголь з раціону, 100-відсотково захворіють алкоголізмом. Перші ( язвеники) не зло заздрять здоровим людям і їхнім безпечним і невимушеним стосункам з алкоголем, а в других заздрість переросла в люту ненависть, а це вже психічний розлад. Як не крути хвороба голови це або акоголік, або псих. Якось так.
показать весь комментарий
27.11.2023 23:03 Ответить
показать весь комментарий
19.11.2023 22:58 Ответить
 
 