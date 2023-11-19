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В течение дня россияне несколько раз обстреляли Никополь и две громады на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Оккупанты в течение дня обстреляли Никополь и Марганецкую и Красногригорьевскую громады в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Несколько раз в течение дня Никопольский район был под огнем захватчика. Тяжелая артиллерия била по Марганецкой и Красногригорьевской громадам и Никополю.

Повреждены 3 частных дома и хозяйственная постройка. К счастью, людей не задело", - говорится в сообщении.

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В течение дня россияне несколько раз обстреляли Никополь и две громады на Днепропетровщине 01
В течение дня россияне несколько раз обстреляли Никополь и две громады на Днепропетровщине 02
В течение дня россияне несколько раз обстреляли Никополь и две громады на Днепропетровщине 03

Автор: 

обстрел (27151) Никополь (1021) Днепропетровская область (3948)


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Психічно - хворі москалі методично знищують українські міста , села
та цивільних громадян нашоі краіни ,
можливо потрібно знищувати їх міста і дерьовні разом із кацапами ,
інакше кремлівський вилупок до смерті не заспокоїться 😠
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19.11.2023 21:34 Ответить
 
 