За сутки рашисты 56 раз обстреляли Херсонщину, один человек получил ранение. ФОТО
За прошедшие сутки противник выпустил 236 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, медицинское учреждение и магазин в Херсоне", - говорится в сообщении.
Из-за росисйской агрессии один человек получил ранения.
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