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За сутки рашисты 56 раз обстреляли Херсонщину, один человек получил ранение. ФОТО

За прошедшие сутки противник выпустил 236 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. По городу Херсон враг выпустил 16 снарядов.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; админздание, медицинское учреждение и магазин в Херсоне", - говорится в сообщении.

Из-за росисйской агрессии один человек получил ранения.

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За сутки рашисты 56 раз обстреляли Херсонщину, один человек получил ранение 01
За сутки рашисты 56 раз обстреляли Херсонщину, один человек получил ранение 02
За сутки рашисты 56 раз обстреляли Херсонщину, один человек получил ранение 03

Автор: 

обстрел (27107) Херсон (2812) Херсонская область (4758)


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