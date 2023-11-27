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За прошедшие сутки оккупанты совершили почти 100 ударов по Запорожской области. ФОТО

Под вражеским огнем оказались 20 населённых пунктов Запорожской области.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

По территории Гуляйполя, Зализничного, Работино, Левадного, Новоданиловки, Полтавки, Луговского, Малиновки, Степногорска, Каменского, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел пришлось 84 артобстрела.

Враг совершил 4 РСЗО-обстрела Малой Токмачки и Темировки, а также 9 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке, Чаривному, Малым Щербакам, Каменскому и Юрковке.

Повреждениям подверглись жилой дом и авто граждан.

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За прошедшие сутки оккупанты совершили почти 100 ударов по Запорожской области 01
За прошедшие сутки оккупанты совершили почти 100 ударов по Запорожской области 02

Автор: 

обстрел (27107) Запорожская область (3074)


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