Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Из-за непогоды и бушующих в Украине снегопадов самая худшая ситуация наблюдается в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

"На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты. В Одесской области самая сложная ситуация на севере и юге региона: снежные сугробы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в Одесском городском совете, в Одессе в результате сильного ветра на одном из районных котельных большой мощности упала труба высотой более 100 метров.

"Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", - отметил городской голова Геннадий Труханов.

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В Полтавской области из-за ухудшения погоды обесточены 437 населенных пунктов. Энергетики выполняют аварийные роботы. Задействовано 20 бригад и столько же единиц техники. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

На 10 участках дорог Николаевской области перекрыто движение автотранспорта. Сугробы достигают 2 метров. За сутки из снежного плена извлекли почти сотню автомобилей и спасли 283 человека, из них 35 детей, - отметили ГУ ГСЧС Николаевской области.

Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

















