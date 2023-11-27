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Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов. ФОТОрепортаж

Из-за непогоды и бушующих в Украине снегопадов самая худшая ситуация наблюдается в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС Украины.

"На 14 автодорогах перекрыто движение транспорта, в 16 областях обесточены населенные пункты. В Одесской области самая сложная ситуация на севере и юге региона: снежные сугробы достигают полутора метров. К ликвидации последствий непогоды привлечены спасатели, полицейские, нацгвардейцы, пограничники", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в Одесском городском совете, в Одессе в результате сильного ветра на одном из районных котельных большой мощности упала труба высотой более 100 метров.

"Мы мгновенно собрали штаб на месте и всех специалистов. Сейчас оцениваем повреждения и уже приступили к аварийным работам. Оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать", - отметил городской голова Геннадий Труханов.

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В Полтавской области из-за ухудшения погоды обесточены 437 населенных пунктов. Энергетики выполняют аварийные роботы. Задействовано 20 бригад и столько же единиц техники. Об этом сообщил начальник Полтавской ОВА Филипп Пронин.

На 10 участках дорог Николаевской области перекрыто движение автотранспорта. Сугробы достигают 2 метров. За сутки из снежного плена извлекли почти сотню автомобилей и спасли 283 человека, из них 35 детей, - отметили ГУ ГСЧС Николаевской области.

Всего на территории Украины обесточены 2019 населенных пунктов в 16 областях, 1370 грузовых транспортных средств находятся в местах временного отстоя, отбуксировано 840 автомобилей.

Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 01
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 02
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 03
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 04
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 05
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 06
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 07
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 08
Последствия непогоды в Украине: в Одессе упала 100-метровая труба на одной из котельных, в Полтавской области обесточены 437 населенных пунктов 09

Автор: 

непогода (816) Николаевская область (2121) Одесская область (3563) обесточивание (55) Кировоградская область (630) Полтавская область (1150)


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Топ комментарии
+12
маючи смартфони з інтернетами і тупо попереджені навіть на гівномарафоні (як раз для дебілів) про погодні перапективи, вумний нАріт не припиняє, експериментувати, приколюватися аби поржати, а потім вимагає допомоги
чи то може усі поспішали на передок а чи везли термінову допомогу ЗСУ?
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27.11.2023 10:17
+7
Мало того що війна так ще й погода додає проблем.
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27.11.2023 09:22
+5
я пам'ятаю колись таке вже було. ще до війни. дороги перекривали. просили нікого не їхати... а водії влаштовували скандали. кидались на поліціянтів...
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27.11.2023 09:30
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Правила форума Совет форумчан
Мало того що війна так ще й погода додає проблем.
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27.11.2023 09:22 Ответить
я пам'ятаю колись таке вже було. ще до війни. дороги перекривали. просили нікого не їхати... а водії влаштовували скандали. кидались на поліціянтів...
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27.11.2023 09:30 Ответить
А потрібно було лише не виіджати на дорогу!!
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27.11.2023 09:43 Ответить
маючи смартфони з інтернетами і тупо попереджені навіть на гівномарафоні (як раз для дебілів) про погодні перапективи, вумний нАріт не припиняє, експериментувати, приколюватися аби поржати, а потім вимагає допомоги
чи то може усі поспішали на передок а чи везли термінову допомогу ЗСУ?
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27.11.2023 10:17 Ответить
Мабуть ту трубу не оглядали з 90-х. Цікаво, а хто там власник цієї котельні?
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27.11.2023 10:47 Ответить
а нахіба її оглядати, основне фінансувати утримання як майбутній гіперлуп у космос... Та й допис: "на одній із районних котелень великої потужності впала труба заввишки понад 100 метрів...", сприймаю як відверту зебільність.
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27.11.2023 11:06 Ответить
труба упала на Пос.Коте на ул. Паустовского (на выезде с ОДЕССЫ в сторону Николаева) - придётся зимовать без отопления
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27.11.2023 11:30 Ответить
і навіщо там такий монумент дебілізму потрібен? Вихлопи одразу в стратосферу викидати?
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27.11.2023 11:35 Ответить
Тяга лучше для допровских систем.
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27.11.2023 13:31 Ответить
Бо усі споруди повинні бути під наглядом. У радянські часи була така важлива посада - доглядач будівель та споруд. Не знаю, як зараз, коли навколо одні "ефективні менеджери". Не будеш доглядати - ця труба може тобі на голову впасти. Добре, що не вбила нікого. І не "нахіба", а навіщо треба оглядати. І до чого тут "зебільність? Котельну будували за часів СРСР.
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27.11.2023 15:31 Ответить
В окупованому українському Криму непогода теж наробила шкоди, але це шкода окупантам. НАй буде.
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27.11.2023 11:44 Ответить
Внаслідок шторму в окупованому Криму змило кілька укріплень проти України.
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27.11.2023 12:30 Ответить
100-метрова труба то 30-ть поверхів. Якась дивна котельна....
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27.11.2023 18:53 Ответить
Одно плохо - при таком урагане-метели многочисленный милитаризованный персонал блок-постов и ТРО быстро в ней растворяется, героически исчезает с улиц, занимает места в теплых домивках и начинает писать в интернете злобные глупости людям, к-е имели несчастье купить билет на застрявший в сугробах ****** автобус.
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28.11.2023 03:41 Ответить
 
 