Защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Нагорный. ФОТО
15 ноября 2023 года, защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Александрович Нагорный.
Об этом сообщили в Совете судей Украины, передает Цензор.НЕТ.
Анатолий Нагорный после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в ряды ВСУ, несмотря на то, что был откомандирован в Жовтневый суд г. Днепра.
15 ноября 2023 года он погиб на Купянском направлении, до конца выполняя свой профессиональный и нравственный долг. Семья до последнего верила, что произошла ошибка, но тело защитника удалось вывезти с поля боя.
"Совет судей Украины, коллеги, все, кто знал Анатолия Александровича, выражают глубокое соболезнование семье, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели земляка и героя, человека, для которого Украина и ее независимость были превыше всего", - говорится в сообщении.
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вічна пам"ять,
Подяка сім'ї!
Побажання всім суддям в Україні - будь-ласка будьте СУДДЯМИ ЧЕСТІ!
Слава Герою..(
В странах Западной Европы на должность судей готовят юристов в течение бесконечно долгих 10 лет :
5 лет на факультете права, потом 3 года в Академии правосудия, а потом ещё 2 года в качестве стажера у какого-либо наиболее опытного и выдающегося судьи.
Ну, разве это по-государственному отправлять вот таких юристов высшей квалификации в качестве пехотинца на фронт?
А тисячі прокурорських, дивно УХИЛЯЮТЬСЯ від захисту України!
Співпадіння чи збіговиська їх у Козятині в ресторації, заборонили Захищати Україну?!?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
Царство Небесне воїні!
У 2 СВ всі герої і нвйкращі воїни були 18-25, а у нас вони лазять без діла та дурнею страждають!
Увагу на 18-25. Це ще до війни.
За Країну Пенсіонерів???
А далі що? Від кого козаків дівчата народжуватимуть?
Від кацапів чи китайців?
Ви що таку дурню мелете?
Від мобілізації хочете сховатись за спинами дітей, чи що?
такі, як правило, навіть своїх дітей ще не мають, рід не продовжили... а якщо ще й взяти до уваги, що зараз в сім'ї в більшості тільки єдина дитина, то капець майбутньому країни.
Нехай Бог простить провини наші навмисні чи ненавмисні...