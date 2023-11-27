Защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Нагорный. ФОТО

15 ноября 2023 года, защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Александрович Нагорный.

Об этом сообщили в Совете судей Украины, передает Цензор.НЕТ.

Анатолий Нагорный после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в ряды ВСУ, несмотря на то, что был откомандирован в Жовтневый суд г. Днепра.

15 ноября 2023 года он погиб на Купянском направлении, до конца выполняя свой профессиональный и нравственный долг. Семья до последнего верила, что произошла ошибка, но тело защитника удалось вывезти с поля боя.

"Совет судей Украины, коллеги, все, кто знал Анатолия Александровича, выражают глубокое соболезнование семье, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели земляка и героя, человека, для которого Украина и ее независимость были превыше всего", - говорится в сообщении.

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