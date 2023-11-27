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Защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Нагорный. ФОТО

15 ноября 2023 года, защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Александрович Нагорный.

Об этом сообщили в Совете судей Украины, передает Цензор.НЕТ.

Анатолий Нагорный после полномасштабного вторжения России пошел добровольцем в ряды ВСУ, несмотря на то, что был откомандирован в Жовтневый суд г. Днепра.

15 ноября 2023 года он погиб на Купянском направлении, до конца выполняя свой профессиональный и нравственный долг. Семья до последнего верила, что произошла ошибка, но тело защитника удалось вывезти с поля боя.

"Совет судей Украины, коллеги, все, кто знал Анатолия Александровича, выражают глубокое соболезнование семье, близким и друзьям по поводу преждевременной гибели земляка и героя, человека, для которого Украина и ее независимость были превыше всего", - говорится в сообщении.

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Защищая Украину, погиб председатель Веселовского районного суда Запорожской области Анатолий Нагорный 01

Автор: 

судья (2646) Запорожская область (3074) потери (4381)


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Топ комментарии
+64
Чесні судді гинуть а портновські жирують.
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27.11.2023 09:46
+36
Царствіє небесне чесному судді. Вічна пам'ять захиснику й батькові...
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27.11.2023 09:51
+35
Вічна Пам'ять Герою.
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27.11.2023 09:46
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Чесні судді гинуть а портновські жирують.
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27.11.2023 09:46 Ответить
так і задумано
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27.11.2023 09:53 Ответить
звичайно-бо це очевидно та лежить на поверхні і цього не бачити та не розуміти може або зовсім сліпе або геть дурне...
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27.11.2023 09:56 Ответить
Поки не відведемо портновських на " шашлики " -так і буде.
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27.11.2023 10:05 Ответить
Карний кодекс теж Портнов писав
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27.11.2023 17:50 Ответить
це був один на тисячу.
вічна пам"ять,
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27.11.2023 13:39 Ответить
Честных и популярных людей, которые пошли воевать за Украину вопреки логике упырей,на фронте отслеживают..., как и популярных воинов ЗСУ и воинов - иностранцев...Героям слава навіки!
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27.11.2023 14:46 Ответить
Вічна Пам'ять Герою.
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27.11.2023 09:46 Ответить
Царствіє небесне чесному судді. Вічна пам'ять захиснику й батькові...
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27.11.2023 09:51 Ответить
Вічна пам'ять Герою, співчуття рідним...
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27.11.2023 09:51 Ответить
Упокій Господи його душу в мирі, і створи йому вічну пам'ять в серцях живих
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27.11.2023 09:52 Ответить
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27.11.2023 09:54 Ответить
Слава Герою!
Подяка сім'ї!
Побажання всім суддям в Україні - будь-ласка будьте СУДДЯМИ ЧЕСТІ!
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27.11.2023 10:07 Ответить
Вічна Слава Герою!!!
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27.11.2023 10:18 Ответить
був один нормальний Суддя і того кацапи, колишні(?) роботодавці-спонсори дермака та Зєлі, вбили..
Слава Герою..(
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27.11.2023 10:25 Ответить
Прозвучит наверно не очень красиво. Но лучше бы честные судьи занимались своей прямой работой, чем шли на фронт. Их и так мало. А будут гибнуть - вообще в нашей судебной системе их не останется.
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27.11.2023 10:27 Ответить
Зараз вам тут напишуть, що виключно "всі судді, їх помічники, поліцейські, прокурори, силовики мають бути на фронті", а доступ до їх посад можуть мати не ті, хто має відповідну освіту, кваліфікацію і практичні знання, а ті, хто "побував на передовій три місяці"
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27.11.2023 14:10 Ответить
Ну чому всі? Порахуйте і скоротіть на половину. Придатні до військової служби повинні піти на захист своїх статків та накраденого. Чи ви хочете щоб обкрадені захищали статки обкрадачів?
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27.11.2023 14:37 Ответить
там якщо порахувати їх кількість, то волосся дибки. Можна створити додатковий фронт. Але Треба ж комусь кошмарити військових за кермом, волонтерів, порушувати кримінальні справи проти розвідників та генералів, які захистили Україну в лютому-березні 22 ... а, ще ж тра добивати бізнес та слідкувати за включеними фарами в білий день у приватних авто...
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27.11.2023 14:56 Ответить
По-государственному, мудро мыслите, пани Светлана. Респект.

В странах Западной Европы на должность судей готовят юристов в течение бесконечно долгих 10 лет :

5 лет на факультете права, потом 3 года в Академии правосудия, а потом ещё 2 года в качестве стажера у какого-либо наиболее опытного и выдающегося судьи.

Ну, разве это по-государственному отправлять вот таких юристов высшей квалификации в качестве пехотинца на фронт?
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28.11.2023 00:54 Ответить
Героям Слава !
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27.11.2023 11:04 Ответить
Дякуємо вам, наші Захисники!
А тисячі прокурорських, дивно УХИЛЯЮТЬСЯ від захисту України!
Співпадіння чи збіговиська їх у Козятині в ресторації, заборонили Захищати Україну?!?
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27.11.2023 11:14 Ответить
Слава Герою, та вічна пам'ять.
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27.11.2023 11:19 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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27.11.2023 11:25 Ответить
Єдиний на всю Україну чесний суддя був, і той загинув. Слава Герою!
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27.11.2023 11:35 Ответить
В ЗСУ взагалі молодь є?
Царство Небесне воїні!
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27.11.2023 12:37 Ответить
Якщо вся молодь залишиться на війні, то боронити цю країну просто не буде для кого і для чого...
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27.11.2023 14:11 Ответить
А якщо на війні залишаться самі діди - то і країни скоро не буде! А молодь наша стане россійською, у них якраз не вистачає народу...
У 2 СВ всі герої і нвйкращі воїни були 18-25, а у нас вони лазять без діла та дурнею страждають!
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27.11.2023 14:17 Ответить
Дуже змінилися часи та стиль життя... Тих, кому зараз 18-25, здебільшого батьки не віддадуть на війну... скоріше самі, замість своїх дітей підуть. Як то кажуть "не для війни діток ростили у комфортних умовах"...
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27.11.2023 14:21 Ответить
У 2 СВ була зовсім інша народжуваність і демографічна піраміда. Молоді було багато, от вона переважно і воювала. А не тому що це якісь супер-воїни.
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27.11.2023 14:40 Ответить
Судячі з кількості молодих бовдурів в Торгівельних центрах та кафе молоді у нас вистачає! Можете докладніше про "не таку піраміду" і як це підвищує бойові якості 50+ дідуганів на фронті? До речі, після 50 навіть Сталін не призивав...
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27.11.2023 15:14 Ответить
Ви хоч в курсі, що усі 30 років незалежності населення України постійно скорочується, а народжуваність одна з найнижчих в світі навіть без війни?
Увагу на 18-25. Це ще до війни.

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27.11.2023 15:21 Ответить
Будемо берегти молодь? Для кацапів? Ми збираємось перемагати, чи пірамідки малювати?
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27.11.2023 15:37 Ответить
Якщо ми "збираємось перемагати" кількістю, закидавши фронт нашими дітьми - то таким чином перемоги ніякої не буде. Бо у москаля живого м'яса все одно значно більше...
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27.11.2023 18:54 Ответить
Якщо всю молодь відправити на фронт, то яке майбутнє у цієї країни, за що воювати?
За Країну Пенсіонерів???
А далі що? Від кого козаків дівчата народжуватимуть?
Від кацапів чи китайців?
Ви що таку дурню мелете?
Від мобілізації хочете сховатись за спинами дітей, чи що?
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27.11.2023 19:35 Ответить
Яких дітей? 25, 30, 35? Коли воює народ - воюють усі.
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27.11.2023 22:55 Ответить
тут мова йде про 18-25 років.
такі, як правило, навіть своїх дітей ще не мають, рід не продовжили... а якщо ще й взяти до уваги, що зараз в сім'ї в більшості тільки єдина дитина, то капець майбутньому країни.
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27.11.2023 23:07 Ответить
Такі, як правило, воюють найкраще! Подивіться вік усіх асів і героїв Другої СВ в усіх країнах, - це якраз 18-25! Ми вигравати збираємось, чи зберегти здорових парубків ? Для путіна...
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28.11.2023 09:12 Ответить
Там вверх на цій гілці коментів один дописувач навів графік чисельності населення... І це не зрівняти з чисельністю 1941/45 років. Так от, ця вікова категорія (18-25) - наймалочисельніша в країні, тобто, ми можемо втратити назавжди цілий пласт кількох поколінь.... Ким населення замінимо? Пенсами? А хто їм пенсію платитиме, путін? Чомусь дітей на війну хочуть відправити саме сцикуни-уклоністи призивного віку...
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28.11.2023 21:13 Ответить
нетрадиційний випадок. Спочивай з миром Герой.. Схиляю голову..
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27.11.2023 13:31 Ответить
я знімаю перед вами капелюха,Ваша Честь.Вічна память і всі памятайте - не всі судді продажні.
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27.11.2023 16:24 Ответить
С.У.М.

Нехай Бог простить провини наші навмисні чи ненавмисні...
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27.11.2023 17:32 Ответить
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
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27.11.2023 17:42 Ответить
Вічна пам'ять герою!Треба відправити до лав ЗСУ більшість суддівського апарату(судді,секретарі,помічники і т.д.) чоловічої статі,призовного віку.Їх спокійно замінять жінки.
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27.11.2023 19:40 Ответить
 
 