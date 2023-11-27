Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно. ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, работников коммунальных служб, Национальной полиции, областных и местных властей, энергетиков, которые помогают людям во время непогоды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
По состоянию на это утро из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение. Все наши службы работают круглые сутки.
"Пожалуйста, при необходимости сразу обращайтесь за помощью в ГСЧС Украины, Национальную полицию и коммунальные службы. Пожалуйста, заботьтесь о тех, кому сейчас особенно сложно", - отметил глава государства.
Топ комментарии
+13 Алекс Скела
показать весь комментарий27.11.2023 10:43
+12 Wim Lagoda #584905
показать весь комментарий27.11.2023 10:44
+5 Євген Дусик #421274
показать весь комментарий27.11.2023 10:56
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Сподіваюся, пан Президент так само оперативно повідомить і про закінчення негоди. Бо ж як інакше дізнаємось?
Заздалеідь дякую!
Вова, чекаємо на твою об'яву
сигналів точного часу по радіоточці 😂
ЗЄленський підійшов до вікна, подивився на хуртовину в Києві й подумав:
"какой Левитан пропадает !" 😂
...а ще диктор центрального ТБ, він же - президент по-зальоту, сьогодні покакав, но етО - воєнная тайна, бо принцеси не какають