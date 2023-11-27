Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, работников коммунальных служб, Национальной полиции, областных и местных властей, энергетиков, которые помогают людям во время непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

По состоянию на это утро из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение. Все наши службы работают круглые сутки.

"Пожалуйста, при необходимости сразу обращайтесь за помощью в ГСЧС Украины, Национальную полицию и коммунальные службы. Пожалуйста, заботьтесь о тех, кому сейчас особенно сложно", - отметил глава государства.



















