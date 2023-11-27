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Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил спасателей, работников коммунальных служб, Национальной полиции, областных и местных властей, энергетиков, которые помогают людям во время непогоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

По состоянию на это утро из-за непогоды в 16 областях Украины обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, перекрыто дорожное движение. Все наши службы работают круглые сутки.

"Пожалуйста, при необходимости сразу обращайтесь за помощью в ГСЧС Украины, Национальную полицию и коммунальные службы. Пожалуйста, заботьтесь о тех, кому сейчас особенно сложно", - отметил глава государства.

Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 01
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 02
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 03
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 04
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 05
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 06
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 07
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 08
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 09
Зеленский о непогоде в Украине: Обесточено более 2 тысяч населенных пунктов, все службы работают круглосуточно 10

Автор: 

Зеленский Владимир (20336) непогода (816)


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Топ комментарии
+13
Зеленський про негоду в Україні

Сподіваюся, пан Президент так само оперативно повідомить і про закінчення негоди. Бо ж як інакше дізнаємось?
Заздалеідь дякую!
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27.11.2023 10:43
+12
Вечірній мудозвон відчуває свій пздць - вже й з ранку гундосить...
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27.11.2023 10:44
+5
Може, все таки, негодою і її наслідками повинен займатися прем'єр, а не верховний головнокомандувач?
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27.11.2023 10:56
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Зеленський про негоду в Україні

Сподіваюся, пан Президент так само оперативно повідомить і про закінчення негоди. Бо ж як інакше дізнаємось?
Заздалеідь дякую!
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27.11.2023 10:43 Ответить
Та й на сайті 3 рази за півгодини написали про негоду одне й теж, хтось за цим наблюда, чи все на самотік?
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27.11.2023 12:49 Ответить
Вечірній мудозвон відчуває свій пздць - вже й з ранку гундосить...
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27.11.2023 10:44 Ответить
ЗЄленський - диктор мудафону.

Вова, чекаємо на твою об'яву
сигналів точного часу по радіоточці 😂

ЗЄленський підійшов до вікна, подивився на хуртовину в Києві й подумав:
"какой Левитан пропадает !" 😂
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27.11.2023 12:35 Ответить
Може, все таки, негодою і її наслідками повинен займатися прем'єр, а не верховний головнокомандувач?
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27.11.2023 10:56 Ответить
Що ви таке кажете? Та без нього навіть сонце не зійде!
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27.11.2023 11:17 Ответить
Не знав , шо Ладимир Саныч ще й міністр МНС. Талановита людина.
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27.11.2023 11:04 Ответить
ДержРезерв вчасно заповнений і готовий до використання, Міністр економіки на місці, може усе доповісти найвеличнішому СРАТЬєху!
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27.11.2023 11:11 Ответить

...а ще диктор центрального ТБ, він же - президент по-зальоту, сьогодні покакав, но етО - воєнная тайна, бо принцеси не какають
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27.11.2023 11:24 Ответить
Звичайно, репортувати про занесені снігом дороги - це як раз задача президента країни. Розкажи ще, як там надої у корів. 73%... слів немає, одні мати. Ржотє там?
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27.11.2023 11:47 Ответить
тобто зелений підор прокоментувати "заяви" своєї їбанутої ляльки бузумної не вважає за потрібне? тобто згоден?
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27.11.2023 11:57 Ответить
 
 