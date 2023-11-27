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Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение. ФОТОрепортаж

Под вражескими обстрелами оказались города Авдеевка и Торецк, поселок Очеретино, села Бердичи, Нетайлово, Новобахмутовка.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждено 16 гражданских объектов – 8 жилых домов, банк, школу, музыкальное училище, заведение внешкольного образования, амбулаторию, магазины, гараж.

По Торецку россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами "ФАБ-500" - ранили человека. Повреждены 8 многоквартирных домов и инфраструктура.

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Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 01
Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 02
Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 03
Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 04
Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 05
Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 06
Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение 07

Автор: 

обстрел (27107) Донецкая область (9629)


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КазЯться.. чи вже сказилися..
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27.11.2023 11:22 Ответить
 
 