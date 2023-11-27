Армия РФ атаковала гражданские объекты в 6 населенных пунктах Донетчины, один человек получил ранение. ФОТОрепортаж
Под вражескими обстрелами оказались города Авдеевка и Торецк, поселок Очеретино, села Бердичи, Нетайлово, Новобахмутовка.
Об этом сообщили в полиции Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.
Повреждено 16 гражданских объектов – 8 жилых домов, банк, школу, музыкальное училище, заведение внешкольного образования, амбулаторию, магазины, гараж.
По Торецку россияне ударили тремя управляемыми авиабомбами "ФАБ-500" - ранили человека. Повреждены 8 многоквартирных домов и инфраструктура.
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Назавжди З Україною
показать весь комментарий27.11.2023 11:22 Ответить Мне нравится 0
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