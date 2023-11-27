Украинские хакеры взломали Департамент информации Минобороны РФ: получен доступ к внутренней документации и системе мониторинга СМИ "Катюша", - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Нашим хакерам группы "Кибер Сопротивление" удалось проникнуть в Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, это позволило передать в распоряжение международного разведывательного сообщества InformNapalm уникальную внутреннюю документацию и доступ к программному обеспечению, которые используют российские военные пропагандисты.

Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ – это "царство" печально известного Игоря Конашенкова. Это тот человек, который ежедневно озвучивает своим ртом российские сводки из зоны боевых действий. В украинском сознании Игорь Конашенков давно превратился в ходячий мем, ведь именно он, как попугай, первые недели вторжения повторял фразу "потер нет" и говорил о тысячах уничтоженных украинских танков - больше, чем Украина имела до вторжения.





Но такая придуманная и извращенная "альтернативная реальность", которую создают сводки от МО РФ – это не плод фантазии одного Конашенкова. Благодаря полученной документации нам становится понятно, насколько оторван от реального положения дел весь Департамент информации МО России.

Сотрудники департамента и подконтрольные ему пресс-службы военных округов и флотов постоянно анализируют информационное поле РФ. Все, что прямо или косвенно связано с новостями о деятельности ВС РФ, отражается в разных отчетах. Причем отдельно анализируются публикации иностранных медиа.

Так выглядит ежедневный обзор СМИ: Ежедневный обзор СМИ (13.11.2023). [PDF]

А вот обзор того, как освещается армия агрессора в иностранных медиа: ВС РФ в зарубежных СМИ 2023-11-13. [PDF]

Также департамент готовит развернутые ежедневные отчеты, где стенографируются все пропагандистские репортажи за день: Обзор СМИ (дайджест) 2023-11-13. [PDF]

Мы не знаем, кто это вычитывает, потому что это сплошной кринж. Впрочем, похоже, что и сами российские пропагандисты не очень сильно вчитываются, что пишут. Например, они указывают своих военнослужащих

Еженедельно полковник Кочетков представляет Конашенкову на утверждение отчет о количестве выпущенных материалов и темпах выполнения планов: Доклад на совещание 11 ноября 2023 года. [DOCX]

А позже другой служащий этого департамента Сергей Товпеко рассылает этот документ вместе с запланированными информационными мероприятиями в ВС РФ на следующую неделю и недельным отчетом по печатным СМИ всем начальникам пресс-служб округов, родов войск, флотам и т.д.

- Печатные СМИ с 4 по 10 ноября 2023 года. [DOCX]

- Основные_темы_в ВС РФ с 13 по 19 ноября. [DOCX]

Не секрет, что Россия тотально контролирует свое информационное пространство. Контроль нуждается в постоянном мониторинге. И как вы могли увидеть в отчетах, продуцируемых ГИМО МО РФ – там колоссальные объемы информации. Поэтому для сбора отчетной информации у россиян используется специфическое программное обеспечение.

Знакомьтесь, это – информационно-аналитическая система онлайн мониторинга СМИ "КАТЮША".

Хактивисты "Кибер Сопротивления" получили доступ к этой системе и имели возможность проанализировать ее свойства.

Для осведомленных в системах мониторинга медиа "Катюша" – это система, являющаяся своеобразным российским аналогом SemanticForce.

Разработчик – частная компания "M13". Они утверждают, что специализируются на информационных технологиях в сфере медиамониторинга. Есть три системы: "АРСЕНАЛ", "АРЕНА" и "КАТЮША". Их ПО используют в администрации президента РФ, правительстве, федеральных министерствах и ведомствах, региональных государственных органах исполнительной власти, коммерческих компаниях и общественных организациях. В 2021 году МО РФ купила лицензию на пользование "Катюшей", выделив на это 320 млн руб. до 2023 года включительно.

Что дает "Катюша"?

– мониторинг СМИ 24/7. По данным разработчика база составляет 40 тысяч источников: российские федеральные и региональные медиа, иностранные русскоязычные и ключевые иностранные медиа.

- возможность классификации информации по времени, темам, рубрикам, именуемым объектам и типам СМИ.

- оценку качества информации по тональности и охвату аудитории.

- возможность мониторинга ключевых российских печатных медиа.

- мониторинг как традиционных СМИ, так и новых медиа (соцсети).

- вывод главных информационных событий дня, недели или выбранного периода.

- выявление скоординированных информационных атак.

Это декларирует разработчик. Впрочем, внутреннее исследование "Катюши" хакерами показало ее подлинные возможности. Система выводит на экран события и сообщения по рубрикам (вверху), например, по ТРК "Звезда":

Или что иностранные СМИ пишут об армии РФ:

В систему подтягиваются еженедельные и ежемесячные отчеты:

В систему ежедневно добавляются тиражи крупнейших российских печатных СМИ:

Первая вкладка "Вооруженные силы РФ" имеет больше опций для анализа, а сообщения сразу маркируются по тональности – положительные (зеленый цвет), отрицательные (красный цвет), нейтральные (желтый цвет). Здесь можно увидеть значимые публикации и события (т.е. новости, которые имеют самый большой индекс цитируемости), осуществить поиск по персонам и организациям (система подтягивает связанные новости).









Конечно, соцсетям россияне уделяют особое внимание. Система в реальном времени издает публикуемые в "ВКонтакте", "Телеграмм", "ЖЖ", "Одноклассники" и т.д. Facebook и Instagram тоже там есть, но в очень незначительном количестве. Подтягиваются видео с YouTube. Были замечены там и украинские каналы, подтянутые российской системой.





Также в системе есть интересная вкладка с анализом популярных российских телеграмм-каналов. Причем, они сразу отсортированы на положительные и отрицательные.

Система подтягивает статистику публикаций и упоминаний персон и организаций за выбранный период.





Впрочем, анализируя эту систему, можно прийти к выводу, что "Катюша" - это некая "потемкинская деревня". Очевидно, что ГИМО МО РФ использует ее для отчетности. Впрочем, система очевидно некорректно отражает тональность сообщений. Отрицательные сообщения о ВС РФ и военно-политическом руководстве РФ либо не учитываются, либо обозначаются нейтральными. Это некое очковтирательство - "все хорошо, прекрасная маркиза", никакого негатива о лучезарном Путине или армии, никаких неудач. Некий цифровой Конашенков - "патерь нет".

Система анализирует в основном российское информационное пространство. Западные и украинские СМИ присутствуют в базе, но их нужно искать вручную. На общую картину они не влияют. Любой же анализ преимущественно базируется только на российских цензурированных и самоцензурированных источниках. Соответственно, ценность такой системы лишь в отражении российской информационной действительности: прекрасно прослеживается разветвленная сеть подконтрольных медиа, скоординированные информационные волны, тотальная цензура (причем больше самоцензура), параллельная реальность, победная победа.

Да, отрицательные новости в системе тоже были. Но на одну "негативную" новость разветвленная российская система пропаганды набрасывает десятки положительных новостей, достаточно эффективно переключает внимание, смещает акценты. После успешного поражения штаба ЧФ РФ, 22 сентября мы лично следили в онлайн-режиме, как российская машина пропаганды быстро реагировала и, на ходу адаптируясь, формировала совсем другие смыслы.

Хакеры "Кибер Сопротивления" также нашли и передали InformNapalm один интересный документ - письмо Конашенкова заместителю гендиректора ВГТРК ("Россия-1", "Россия-24") Шестакову.

Это письмо интересно тем, что в нем упоминаются какие-то "неблагонадежные" российские телеграм-каналы. К сожалению, хакеры не получили само приложение с перечнем этих каналов. Впрочем, если мы еще раз вспомним "Катюшу", то ситуация становится понятнее.

Как видно из внутренней системы ГИМК МО РФ, военные пропагандисты России производят сегрегацию по надежным и ненадежным каналам в Телеграме. И в этом есть логика. К примеру, 16 ноября Путин наградил основателя Телеграм-канала "Рыбарь" Звенчука российским орденом "За заслуги перед отечеством" ІІ степени. Это соответствует действительности, и канал "Рыбарь" "положительный" для российской машины пропаганды.

В октябре прошлого года, как сообщали российские "оппозиционные" медиа, по обращению Герасимова Роскомнадзор и правоохранительные органы начали проверять контент военкоров на предмет "фейков" и "дискредитации" ВС РФ. Позже мы видели арест Игоря Гиркина.

И теперь Россия, готовясь к выборам Путина, скорее всего начинает последнюю волну зачистки Телеграма от любых проявлений нелояльности Кремлю.

13 ноября мы все наблюдали странные конвульсии российских медиа с заявлением группы войск "Днепр" о жесте доброй воли на Херсонщине. Ведущие российские медиа опубликовали, а затем через несколько минут "аннулировали" (еще один российский новояз) новость. Тогда десятки "экспертов" и аналитиков разошлись в своих версиях произошедшего. Украинская сторона тогда заявила, что это российская информационная спецоперация и никакой подготовки россиян к отступлению не наблюдается.

Мы склонны разделять это мнение только с одним уточнением. Спецоперация была не против украинской стороны как таковой, а наоборот – это была попытка МО РФ "подловить" нелояльные отрицательные телеграм-каналы. К примеру, не трудно найти нелояльный, отрицательный контент в канале пропагандистов и преступников "Два майора".





Если посмотреть на письмо Конашенкова, то оно датировано 14 ноября. Феерическое заявление об отступлении группы "Днепр" было опубликовано и аннулировано 13 ноября. Что это, если не провокация? Ничто и никто не может мешать Путину триумфально провести выборы в тишине. Диктатура не любит нелояльность.

Поэтому уже 17 ноября Россия усиливает контроль над интернетом, что, по мнению аналитиков ISW, является очередным проявлением информационной цензуры и попыткой ограничить свободный доступ к интернету, рассчитывая таким образом "проконтролировать" выборы Путина. А позже ISW выразил мнение, что заявление Шойгу, сделанное на коллегии МО 21 ноября, предположительно является попыткой приуменьшить обеспокоенность некоторых российских военных блогеров по поводу неспособности России решительно отразить украинские атаки на восточном берегу Днепра. Аналитики, впрочем, сомневаются, что эти заявления успокоят жалобы, которые увеличиваются в российском информационном пространстве.

Конечно, всем нам хотелось бы верить в отступление россиян на Левобережье. Но нам точно не охота быть частью их информационных игр. Поэтому пусть между собой сами грызутся. Пока украинская армия приближает реальное отступление россиян с оккупированных территорий Херсонщины, украинские хакеры, проникнув Конашенкову под нос, обещают еще много сюрпризов.