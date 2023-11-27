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Сообщено о подозрении столичному блогеру-провокатору, который делал "скандальные" стримы и способствовал идентификации оккупантами украинских защитников, - СБУ. ФОТО

Киберспециалисты Службы безопасности задокументировали в Киеве информационно-подрывную деятельность столичного блогера, занимавшегося дискредитацией Сил обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, злоумышленник в комендантский час специально передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями.

Во время таких инцидентов фигурант делал видеострим на собственной странице в Фейсбуке, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал геолокации на территории столицы.

"По данным следствия, деструктивный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, делающим фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине.

Сообщено о подозрении столичному блогеру-провокатору, который делал скандальные стримы и способствовал идентификации оккупантами украинских защитников, - СБУ 01

Сообщено о подозрении столичному блогеру-провокатору, который делал скандальные стримы и способствовал идентификации оккупантами украинских защитников, - СБУ 02
Сообщено о подозрении столичному блогеру-провокатору, который делал скандальные стримы и способствовал идентификации оккупантами украинских защитников, - СБУ 03

Кроме того, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляцию киевского блогера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания", - говорится в сообщении.

При обысках по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые использовались для распространения провокативного контента в пользу РФ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).

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Решается вопрос возможной дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.

Поскольку фигурант не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, он будет доставлен в суд принудительно на основании решения о приводе.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Автор: 

Киев (25513) СБУ (19890) блогер (218)


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Топ комментарии
+15
довийобувалося чмо.
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27.11.2023 12:21
+9
С московитскими подстилками надо бороться московитскими методами.
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27.11.2023 12:21
+5
Добряче прочистити димохода та підсрачниками загнати у срану рашку. Хай там веде репортажі про чесних російських ментів та мобіків с зони. В Україні він і на йух не упав. Або на розмінування, у нас вже є чувак який на ровері буде міни виявляти і червоною фарбою їх помічати, а цьому блохєру палку дайте нехай ходить по полю штрикає, все користь хоч якась.
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27.11.2023 12:34
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Правила форума Совет форумчан
С московитскими подстилками надо бороться московитскими методами.
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27.11.2023 12:21 Ответить
довийобувалося чмо.
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27.11.2023 12:21 Ответить
На мінне поле паскуду !
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27.11.2023 12:22 Ответить
Ім'я, сестра, ім'я......
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27.11.2023 12:22 Ответить
Фигуранту уже ничего не угрожает - чухнув за кордон. Ищи его, свищи его!
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27.11.2023 12:23 Ответить
Що там безумна ??
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27.11.2023 12:26 Ответить
Безумствує
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27.11.2023 12:53 Ответить
Добряче прочистити димохода та підсрачниками загнати у срану рашку. Хай там веде репортажі про чесних російських ментів та мобіків с зони. В Україні він і на йух не упав. Або на розмінування, у нас вже є чувак який на ровері буде міни виявляти і червоною фарбою їх помічати, а цьому блохєру палку дайте нехай ходить по полю штрикає, все користь хоч якась.
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27.11.2023 12:34 Ответить
Я вже писав що чим менше людина на зріст (подивиться на цього маленького блохєра) тим більше в неї гівна.
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27.11.2023 12:37 Ответить
В мире маленьких людей много водится б--дей.

И бывают эти б--ди реже тети, чаще дяди.
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27.11.2023 12:43 Ответить
Ага, типа:
У меня растёт елда
Скоро будет 20
Где работать мне тогда?
Чем мне заниматься???
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27.11.2023 12:56 Ответить
Правильно,дебил должен быть большим,чтобы его было видно издалека.
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27.11.2023 13:18 Ответить
О , я так и думал, что сейчас какой-нибудь «наполеончик» путлеровского роста начнёт громко возмущаться. Дядько, ти хоч ображайся, хоч ні, а це висловлювання про велике гівно при маленькому рості перевірено віковим досвідом. Доречі мого командира взводу в армії (зріст 165 з фуражною) так і називали «гівно», а насправді він був навіть не гівно а просто гандон
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27.11.2023 13:32 Ответить
Умеющий думать никогда не будет оскорблять людей из-за роста, веса, цвета кожи и т.п.
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27.11.2023 14:41 Ответить
Так то ж людей…. И расизм с антисемитизмом мне не шейте начальник. Я шо вам мизантроп какой или как? Если маленький гаденыш оказался фашистом (путлер), нацистом- имперцем (медвед), апредателем (киевский блогер) то как я их должен называть? Может вы шановный подскажете?
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27.11.2023 18:46 Ответить
А мне интересно - кому звонит этот МчУДАК во время обыска ?
- Юстас - Алексу - таварищь майор , явка провалена ... буду лет пять недоступен ...
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27.11.2023 12:42 Ответить
Думав Зеленський ...
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27.11.2023 12:44 Ответить
Дааа... Купа народу війни не відчувають. Цікаво, скільки реально таких блоХЕРІВ і яка за чисельністю їх аудиторія? 🤔
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27.11.2023 12:56 Ответить
Та він уже втік
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27.11.2023 12:57 Ответить
Це записано в плані роботи ФСБ.Знайти якогось блогера другого чи третього ряду,зняти з ним якийсь скандальний антиукраїнський ролик,забашляти і відправити відразу у Варшаву чи там в Відень,Берлін тощо...Так було з ****** яка каталась на площі Ринок у Львові під москальську попсу,так буде і тут...До речі,сучку відразу почали серйозні люди шукати - а вона вже в Києві.Вони в Київ - а вона вже в Варшаві...Ну...подивимось
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27.11.2023 13:02 Ответить
в петлю ************....................................................вот же ******....................
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27.11.2023 13:02 Ответить
 
 