Сообщено о подозрении столичному блогеру-провокатору, который делал "скандальные" стримы и способствовал идентификации оккупантами украинских защитников, - СБУ. ФОТО
Киберспециалисты Службы безопасности задокументировали в Киеве информационно-подрывную деятельность столичного блогера, занимавшегося дискредитацией Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, злоумышленник в комендантский час специально передвигался по улицам города и провоцировал конфликтные ситуации с военнослужащими ВСУ и правоохранителями.
Во время таких инцидентов фигурант делал видеострим на собственной странице в Фейсбуке, в котором оскорблял украинских защитников и фиксировал геолокации на территории столицы.
"По данным следствия, деструктивный контент "подыгрывал" российским пропагандистам, делающим фейковые сюжеты об общественно-политической ситуации в Украине.
Кроме того, российские спецслужбы могли использовать онлайн-трансляцию киевского блогера для идентификации украинских защитников и отслеживания мест их пребывания", - говорится в сообщении.
При обысках по месту жительства фигуранта сотрудники СБУ обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику, которые использовались для распространения провокативного контента в пользу РФ.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период).
Решается вопрос возможной дополнительной квалификации преступных действий фигуранта.
Поскольку фигурант не явился на рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения, он будет доставлен в суд принудительно на основании решения о приводе.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
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И бывают эти б--ди реже тети, чаще дяди.
У меня растёт елда
Скоро будет 20
Где работать мне тогда?
Чем мне заниматься???
чУДАК во время обыска ?
- Юстас - Алексу - таварищь майор , явка провалена ... буду лет пять недоступен ...