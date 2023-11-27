Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы. ФОТОрепортаж
Большая часть оккупированного Мариуполя в результате непогоды остается без электроснабжения, некоторые дома – без воды и отопления.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
В городе продолжается штормовой ветер. В результате – уже зафиксированы десятки поваленных деревьев. Некоторые упали и повредили электрические провода", - говорится в сообщении.
В настоящее время большая часть оккупированного города остается без электроснабжения, а часть домов без воды и отопления.
"С домов падают строительные материалы, что делает опасным передвижение по тротуарам. Новостройки на Невском также не выдержали экзамена непогодой - сорвало обшивку на крыше", - добавили в горсовете.
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