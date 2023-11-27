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Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы. ФОТОрепортаж

Большая часть оккупированного Мариуполя в результате непогоды остается без электроснабжения, некоторые дома – без воды и отопления.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

В городе продолжается штормовой ветер. В результате – уже зафиксированы десятки поваленных деревьев. Некоторые упали и повредили электрические провода", - говорится в сообщении.

В настоящее время большая часть оккупированного города остается без электроснабжения, а часть домов без воды и отопления.

"С домов падают строительные материалы, что делает опасным передвижение по тротуарам. Новостройки на Невском также не выдержали экзамена непогодой - сорвало обшивку на крыше", - добавили в горсовете.

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Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 01
Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 02
Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 03
Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 04
Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 05
Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 06
Последствия непогоды в оккупированном Мариуполе: В большей части города отсутствует электроэнергия, на тротуары падают стройматериалы 07

Автор: 

Мариуполь (5709) непогода (816) оккупация (10135)


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Пох.
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27.11.2023 13:28 Ответить
Бідні люди, ще й це на їх голови.
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27.11.2023 13:34 Ответить
О, вже скоже як на расеї!
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27.11.2023 13:54 Ответить
кацапская власть пришла к ждунам кацапам
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27.11.2023 13:59 Ответить
 
 