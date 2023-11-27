Непогода в Украине: в нескольких областях до сих пор сложная ситуация с дорожным движением, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

По состоянию на 12:30 27 ноября остается сложная ситуация с дорожным движением в нескольких областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

В частности, в Одесской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Черкасской областях на некоторых участках трассы заблокировано движение. Кроме того, в местах временного отстоя на территории Днепропетровской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской, Черкасской, Полтавской и Киевской областей - около 1735 грузовых транспортных средств.

По данным Нацполиции, остается сложной ситуация на автодорогах таких областей:

- Полтавщина: а/д М03 (Киев – Харьков – Должанское) между населенными пунктами Вилы и Ивановка. Сотрудники патрульной полиции осуществляют регулировку дорожного движения.

- Кировоградщина: а/д М30 (Стрый – Изварино) вблизи н.п. Смолино затор из грузовых транспортных средств.

- Одесская область: а/д М05 (Одесса – Киев) с 409+000 км до 335+000 км. Работает спецтехника, расчищающая автодороги от снега.















Также временно запрещено движение всех категорий транспорта:

-а/д М15 (Одесса – Рени) с 11+920 км до 307+718 км с 10.30 26.11.2023

- а/д М16 (Одесса – Кучурган) с 0+000 км до 59+175 км с 15.30 26.11.2023

- а/д М05 (Киев – Одесса) с 274+435 км до 466+700 км с 19.30 26.11.2023

-а/д М28 (Одесса-Южное/М-14/ Объезд г. Одессы) с 3+450 км до 28+315 км с 10.30 26.11.2023

В пределах Николаевской области временно запрещено движение всех категорий транспорта:

-а/д М13 (Кропивницкий – Платоново) с 76+416 км до 157+052 км с 20.00 26.11.2023

-а/д М14 (Одесса – Мелитополь – Новоазовск) с 55+510 км до 129+025 км с 21.00 26.11.2023

-а/д Н24 (Благовещенское – Николаев) с 42+476 км до 132+000 км с 20.00 26.11.2023 до 09.30 27.11.2023

С 09.30 27.11.2023 для легковых автомобилей ограничение снято, остается запрет движения грузового и пассажирского транспорта:

-а/д Р75 (КПП Тимково – Балта – Первомайск – Домановка – Александровка) с 20.00 26.11.2023

-а/д Т-15-06 (Николаев – Домановка – Березки) со 120+000 км до 173+204 км с 20.00 и 0+000 км до 120+000 км с 21.00 26.11.2023

-а/д Т-15-10 (Н24 – Арбузинка – Еланец – Новая Одесса) с 70+000 км до пгт Еланец с 20.00 26.11.2023

-а/д Т-15-04 (Первомайск – Новоукраинка) 1+441 км до 29+445 км с 20.00 26.11.2023 -

12. а/д Т-15-13 (Нечаяне – Очаков) с 0+000 км до 36+950 км с 21.00 26.11.2023

13. а/д Т-15-15 (Федоровка – Рыбаковка) с 0+000 км до 25+121 с 21.00 26.11.2023.

В пределах Кировоградской области временно запрещено движение грузовых транспортных средств:

-а/д М30 (Стрый – Изварино) с 583+258 км до 682+900 км с 01.30 27.11.2023

-а/д М13 (Кропивницкий – Платоново) с 0+000 до 76+416 с 05.30 27.11.2023.

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В пределах Черкасской области временно запрещено движение грузовых транспортных средств:

-а/д М30 (Стрый – Изварино) с 517+621 км до 583+258 км с 01.30 27.11.2023

-а/д Н01 (Киев – Знаменка) со 123+687 км до 242+004 км с 04.00 27.11.2023

-а/д М-05 (Киев – Одесса), км 143+005 – 237+109.