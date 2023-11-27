Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карт украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, "на счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.

По данным следствия, участниками схемы было около 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу Геша.













К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых отбывали "сроки" в тюрьме или их сообщников, уже вышедших "на свободу".

"Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись "сотрудниками службы безопасности" финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карточки якобы пытаются взломать мошенники.

Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый "безопасный счет" через онлайн-приложение, чтобы "уберечь сбережения от мошенников", - говорится в сообщении.

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Таким образом, фигуранты вводили пострадавших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники "на свободе" снимали наличные деньги и передавали ее в "воровскую кассу".

В ходе 27 одновременных обысков по местам пребывания участников группировки изъято:

- мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники;

- банковские карты и деньги, полученные преступным путем.

На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины:

- 2 лицам – по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного воздействия, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

- 1 лицу – по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, в том числе в статусе "вора в законе", ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

- 7 лицам – по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Пятеро злоумышленников задержаны, еще пять фигурантов-узников - переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении еще 17 участникам преступной организации.

Комплексные мероприятия по ликвидации мошеннической схемы проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.