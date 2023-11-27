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Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Киберполиции нейтрализовали преступную организацию, которая массово выманивала деньги с банковских карт украинцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, "на счету" злоумышленников почти 70% всех мошеннических схем, когда-либо применившихся к одному из ведущих госбанков Украины. При этом количество обманутых клиентов составляет десятки тысяч пострадавших.

По данным следствия, участниками схемы было около 30 заключенных Винницкой колонии. Отбывая сроки в тюрьме, они обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн-услуг похищали у них средства.

Установлено, что незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за одной из исправительных колоний Винницкой области, заключенный-уголовник по прозвищу Геша.

Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ 01
Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ 02
Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ 03
Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ 04
Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ 05
Ликвидирован подпольный колл-центр в винницкой тюрьме, который обворовывал клиентов ведущего банка Украины, - СБУ 06

К незаконной деятельности он привлек до 30 человек, большинство из которых отбывали "сроки" в тюрьме или их сообщников, уже вышедших "на свободу".

"Фигуранты звонили по телефону клиентам банка и представлялись "сотрудниками службы безопасности" финучреждения. Во время таких разговоров злоумышленники сообщали вкладчикам, что их расчетные карточки якобы пытаются взломать мошенники.

Затем злоумышленники предлагали гражданам перевести средства на так называемый "безопасный счет" через онлайн-приложение, чтобы "уберечь сбережения от мошенников", - говорится в сообщении.

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Таким образом, фигуранты вводили пострадавших в заблуждение и заставляли их переводить свои деньги на подконтрольные банковские счета мошенников. После этого их сообщники "на свободе" снимали наличные деньги и передавали ее в "воровскую кассу".

В ходе 27 одновременных обысков по местам пребывания участников группировки изъято:

- мобильные телефоны, ноутбуки, sim-карты операторов мобильной связи и черновые записи, которыми пользовались злоумышленники;

- банковские карты и деньги, полученные преступным путем.

На основании собранных доказательств 10 злоумышленникам сообщено о подозрении по разным статьям Уголовного кодекса Украины:

- 2 лицам – по ч. 2 ст. 255-1 (установление и распространение преступного воздействия, совершенное в учреждениях исполнения наказаний), ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

- 1 лицу – по ч. 5 ст. 255 (создание, руководство преступной организацией собой, которая находится в статусе субъекта повышенного преступного воздействия, в том числе в статусе "вора в законе", ч. 4 ст. 190 (мошенничество);

- 7 лицам – по ч. 4 ст. 190 (мошенничество).

Пятеро злоумышленников задержаны, еще пять фигурантов-узников - переведены в дисциплинарный изолятор исправительного учреждения. Кроме того, решается вопрос по поводу сообщения о подозрении еще 17 участникам преступной организации.

Комплексные мероприятия по ликвидации мошеннической схемы проводились сотрудниками СБУ в Харьковской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Автор: 

Винницкая область (1033) мошенничество (1220) СБУ (19890) махинации (582)


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Топ комментарии
+25
А керівництво колонії звичайно нє прі чьом-воно звичайно не було в долі і даже нікакого панятія нє імєла а такіх панятіях...
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27.11.2023 14:15
+18
У Вінницькій колонії є персонал, чи в'язні проголосували за самоврядування і самостійно керують колонією? І де хоч одна "підозра" щодо вертухаїв? Першим повинен коліном під зад отримати начальник колонії, тому що там нічого не відбувається без його відома!
А СБУ продовжує героїчну "боротьбу з вітряками"...
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27.11.2023 14:20
+12
Керівництво (і криша) тюрми теж ліквідоване?
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27.11.2023 14:18
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Правила форума Совет форумчан
А керівництво колонії звичайно нє прі чьом-воно звичайно не було в долі і даже нікакого панятія нє імєла а такіх панятіях...
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27.11.2023 14:15 Ответить
хорошо хоть не пленные)))
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27.11.2023 14:15 Ответить
Затримали затриманих, засудили засуджених
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27.11.2023 14:18 Ответить
Керівництво (і криша) тюрми теж ліквідоване?
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27.11.2023 14:18 Ответить
У Вінницькій колонії є персонал, чи в'язні проголосували за самоврядування і самостійно керують колонією? І де хоч одна "підозра" щодо вертухаїв? Першим повинен коліном під зад отримати начальник колонії, тому що там нічого не відбувається без його відома!
А СБУ продовжує героїчну "боротьбу з вітряками"...
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27.11.2023 14:20 Ответить
Хм,хто тут злочинці,скоріше начальник тюрми і його банда,про їх ні слова.тоді *далі буде*.
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27.11.2023 14:20 Ответить
Только не говорите что начальник колонии и администрация ничего об етом не знала и ничего с етого не имела
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27.11.2023 14:26 Ответить
Ні звісно.
У персоналу взагалі не було ключів від тих камер!
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27.11.2023 14:34 Ответить
Ці схеми старі як світ коли зеки представляються співробітниками банків сидячи на нарах і розводять людей на гроші, я думав що на таке уже ніхто і не ведеться, взагалі нікому дані своєї картки чи чогось іншого давати не можна, хіба що уже в самому банку самому співробітникові банку,а не по телефону
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27.11.2023 14:30 Ответить
а що ще робити - сидіти все одно треба свій термін
Дістав сматрфони - онлайн ігри переграв ...
Порносайти обходив , передивився
Можна попробувати ще і гроші заробити
Тим більше - за сматфон - треба платити
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27.11.2023 18:17 Ответить
Всю охрану и администрацию на опорники, до конца войны. На их места мобилизованных.
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27.11.2023 14:31 Ответить
У вʼязницю їх!
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27.11.2023 14:33 Ответить
PS
В даному випадку, слово підпільний звучить як знущання.
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27.11.2023 14:36 Ответить
Прессекретут СБУ - геть дурна людина.
Кол-центр є звичайною складовою підприємства, бізнеса, як бухгалтерія, відділ кадрів.
Уявіть, СБУ викрило підпільний відділ кадрів, чи підпільного економіста!!! Дебіли.
Викрили телефонних шахраїв
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27.11.2023 14:50 Ответить
Теж зачепило. Думав буде фото якогось підпільного приміщення, де зеки усамітнюються для інтелектуальної роботи.

В крайньому випадку взяти у лапки.
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27.11.2023 15:01 Ответить
Ліквідовано підпільний кол-центр у вінницькій тюрмі
===============
Йа худєйю
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27.11.2023 15:44 Ответить
Йа ******** 🤣🤣🤣
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27.11.2023 15:58 Ответить
Я щойно гарно посміявся. Go Ukraine!
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27.11.2023 15:57 Ответить
Щоб гнойсман не знав і не занюхав гроші.... Не смішіть.
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27.11.2023 16:21 Ответить
Мене цікавить інше... навіть в таких де-е-емократичних країнах я к США ніяких гаджетів у ув'язнених немає. Від слова зовсім. Маленький телевізор кабельного ТВ з чітко фіксованими каналами і все.
У певні проміжки часу, за хорошу поведінку, дозволяється короткий дзвінок зі стаціонарного телефону в'язниці. І всі знають, що розмова записується.
А тут ... комп'ютери, ноутбуки, телефони... може там у них і сервер свій був.
Хто розвів цей бардак? Що говорить про це Кримінальний-виправний кодекс??!!
Звичайно без "хазяїна" та "кума" цього всього бути не могло.
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27.11.2023 17:12 Ответить
Просто треш. А откуда телефоны у них? Может тех "бизнесменов" в погонах которые им их продали пора на фронт отправлять уже?😁😁😁
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27.11.2023 17:13 Ответить
Это вобше лютый треш. Всю эту шоблу, от "телефонисток" до (обьязательно) тех кто это прикрывал и организовал, пустить пешком по минним полям. Хоть какая то польза от них будет.
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27.11.2023 19:30 Ответить
 
 