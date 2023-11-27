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Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении адвокату, которая обещала фигуранту уголовного производства за деньги "решить вопрос" с правоохранителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Установлено, что один из потенциальных клиентов адвокатессы подозревается в уголовном производстве по факту несанкционированной выкачки нефти из трубопроводов (ч. 2 ст. 292 УК Украины).

"За 30 тыс. долларов США женщина обещала ему "решить вопрос" с правоохранителями. Она ссылалась на собственную осведомленность о материалах расследования, связи в правоохранительных органах и гарантировала, что договорится об уменьшении наказания во избежание тюрьмы.

Клиент получил неделю на поиски денег, но решил обратиться в правоохранительные органы. В ходе расследования выяснилось, что никаких прямых контактов с правоохранителями адвокатесса не имела, а просто хотела присвоить эти средства", - говорится в сообщении.

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Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР 01
Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР 02
Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР 03
Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР 04
Задержана адвокат с Житомирщины, требовавшая взятку в $30 тыс. якобы для правоохранителей, - ГБР 05

Впоследствии она бы начала вести производство подозреваемого и пыталась бы выполнить собственное обещание законным способом.

22 ноября 2023 года женщина задержана "на горячем" при получении всей суммы.

Женщина подозревается в мошенничестве в крупных размерах и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.

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Автор: 

адвокат (1431) взятка (6158) ГБР (2985)


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Топ комментарии
+6
Молодці у нас адвокати(еси)! Нікого не здають, все беруть на для себе!
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27.11.2023 15:18
+4
слабенька адвокатеса...початківець...
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27.11.2023 15:28
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Молодці у нас адвокати(еси)! Нікого не здають, все беруть на для себе!
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27.11.2023 15:18 Ответить
слабенька адвокатеса...початківець...
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27.11.2023 15:28 Ответить
Ця захисниця ділетант але жадібна і авантюрна. Видно чувак метався цей тиждень де завгодно і правоохоронці дізнались, що здобич уходить з рук, от і сталося викриття.
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27.11.2023 15:47 Ответить
Стюардесу знаю . Адвокатеса ? А ці на чому літають ?
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27.11.2023 15:56 Ответить
Всеж на тому 😂
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27.11.2023 16:36 Ответить
якась маячня
як це вони могли їй пришити хабарництво
вона ж може сказати що то є аванс за гонорар адвоката
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27.11.2023 16:01 Ответить
А чому пишете "нібито"? Не розказала для кого брала?
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27.11.2023 16:26 Ответить
Я всеж вважаю що затримали адвокатшу.
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27.11.2023 16:34 Ответить
Адвокатеса)))
Це що таке?
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27.11.2023 20:07 Ответить
Це - адвокат, тільки у👗.
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28.11.2023 10:55 Ответить
ну хоть не членкіня
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28.11.2023 18:42 Ответить
 
 