В 2022 году Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, Путина - неудачником года. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.
Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.
Издание каждый год создает такой рейтинг, анализируя европейских деятелей. Соответственно, в 2022 году Зеленский получил 1-е место в номинации самого влиятельного человека Европы.
Рейтинг за 2023 год планируется обновить во вторник, 28 ноября.
В рейтинге указаны три категории: исполнитель, мечтатель и разрушитель.
"Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, серьезно относится к обороне, пересматривает политику по торговле, расширению и энергетической безопасности. В целом это переосмысление того, что значит быть европейцем – и это в значительной степени благодаря украинскому комику, который стал президентом", - говорится. в сообщении.
Издание отмечает, что Зеленский – человек, которому Европа не только доверяет, но и которым восхищается и подражает. В отличие от предыдущих президентов Украины.
"То, что сделал Зеленский, – это убедил остальную Европу, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его навыки общения были ключевыми. Его риторика резко освещает злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы, особенно в Берлине и Париже, в то, что Москва может быть партнером", - говорится в публикации.
Как отметили журналисты, президент удачно использовал соцсети, западные СМИ и культурные институты, как Grammy и Каннский кинофестиваль, где он выступал, чтобы привлечь Запад к войне и убедить лидеров и общественность в том, что они тоже должны бороться.
Politico убежден во влиянии Зеленского настолько, что считает, что, пока он жив, он будет продвигать Европу в нужном ему направлении. В то же время, по субъективной оценке издания, Зеленский получает то, что хочет: оружие, санкции против России и прогресс на пути Украины к членству в ЕС.
В категории деятелей (The Doers) на первом месте – министр экономики Германии Роберт Габек, которого журналисты назвали "настоящим канцлером", утверждая, что его роль в санкциях против РФ значительно более весома, чем у канцлера Олафа Шольца.
На первом месте "разрушителей" издание назвало премьера Италии Джорджу Мелони, подписав ее как "дуче" – так называли фашистского лидера Бенито Муссолини. В эту негативную категорию также вошли венгерский премьер Виктор Орбан, лидер лейбористской партии Британии Кеир Стармер, и, среди прочих, российский министр иностранных дел Лавров.
Российского диктатора Владимира Путина издание назвало неудачником года.
"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли сбудется. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Хотя российский президент цепляется за свое определение конфликта как "специальной военной операции", направленной на очищение Украины от "нацистов" , войска, недолго угрожавшие Киеву, еле держатся на востоке страны.
Путин давно стремится вернуть России статус великого государства, который она имела в советское время. Вместо этого его вторжение отбросило его страну к статусу ретьестепенного государства, неспособного победить противника, которого она недооценивала и презирала", - отмечает Politico.
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- Та який "герой"? Просто всрався і прилип!!!