В 2022 году Politico признало Зеленского самым влиятельным человеком Европы, Путина - неудачником года. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком Европы в 2022 году по версии издания Politico.

Об этом сообщает Politico, передает Цензор.НЕТ.

Издание каждый год создает такой рейтинг, анализируя европейских деятелей. Соответственно, в 2022 году Зеленский получил 1-е место в номинации самого влиятельного человека Европы.

Рейтинг за 2023 год планируется обновить во вторник, 28 ноября.

В рейтинге указаны три категории: исполнитель, мечтатель и разрушитель.

"Европа меняется. Континент переоценивает свои стратегические отношения, серьезно относится к обороне, пересматривает политику по торговле, расширению и энергетической безопасности. В целом это переосмысление того, что значит быть европейцем – и это в значительной степени благодаря украинскому комику, который стал президентом", - говорится. в сообщении.

Издание отмечает, что Зеленский – человек, которому Европа не только доверяет, но и которым восхищается и подражает. В отличие от предыдущих президентов Украины.

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"То, что сделал Зеленский, – это убедил остальную Европу, что ее будущее связано с Украиной – в это мало кто верил до вторжения России в феврале. Его навыки общения были ключевыми. Его риторика резко освещает злонамеренность российского режима, против которого он борется, развеивая веру значительной части Европы, особенно в Берлине и Париже, в то, что Москва может быть партнером", - говорится в публикации.

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Как отметили журналисты, президент удачно использовал соцсети, западные СМИ и культурные институты, как Grammy и Каннский кинофестиваль, где он выступал, чтобы привлечь Запад к войне и убедить лидеров и общественность в том, что они тоже должны бороться.

Politico убежден во влиянии Зеленского настолько, что считает, что, пока он жив, он будет продвигать Европу в нужном ему направлении. В то же время, по субъективной оценке издания, Зеленский получает то, что хочет: оружие, санкции против России и прогресс на пути Украины к членству в ЕС.

В категории деятелей (The Doers) на первом месте – министр экономики Германии Роберт Габек, которого журналисты назвали "настоящим канцлером", утверждая, что его роль в санкциях против РФ значительно более весома, чем у канцлера Олафа Шольца.

На первом месте "разрушителей" издание назвало премьера Италии Джорджу Мелони, подписав ее как "дуче" – так называли фашистского лидера Бенито Муссолини. В эту негативную категорию также вошли венгерский премьер Виктор Орбан, лидер лейбористской партии Британии Кеир Стармер, и, среди прочих, российский министр иностранных дел Лавров.

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Российского диктатора Владимира Путина издание назвало неудачником года.

"Мечта Владимира Путина о великой России вряд ли сбудется. Его полномасштабное наступление на Украину начало разваливаться почти так же быстро, как и началось. Хотя российский президент цепляется за свое определение конфликта как "специальной военной операции", направленной на очищение Украины от "нацистов" , войска, недолго угрожавшие Киеву, еле держатся на востоке страны.

Путин давно стремится вернуть России статус великого государства, который она имела в советское время. Вместо этого его вторжение отбросило его страну к статусу ретьестепенного государства, неспособного победить противника, которого она недооценивала и презирала", - отмечает Politico.