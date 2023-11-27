РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4851 посетитель онлайн
Новости Фото
1 259 14

Вице-президент Еврокомиссии Юрова обсудила с депутатами ВР членство Украины в ЕС. ФОТО

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, которая сегодня находится с визитом в Киеве, обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в соцсети X.

Юрова напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Украине работать над четырьмя реформами до марта 2024 года: это - борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и закон о национальных меньшинствах.

"Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады", - отметила она.

Также смотрите: Вице-президент Еврокомиссии Юрова прибыла с визитом в Киев. ВИДЕО

Вице-президент Еврокомиссии Юрова обсудила с депутатами ВР членство Украины в ЕС 01
Вице-президент Еврокомиссии Юрова обсудила с депутатами ВР членство Украины в ЕС 02

Автор: 

Еврокомиссия (1452) членство в ЕС (1011) Юрова Вера (18)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
яких набрали уроди в партію уродів, то партія така ж, і лиця відповідні.
до речі, де арахамія?
показать весь комментарий
27.11.2023 16:23
+3
А де Безумна? Де план вступу?
показать весь комментарий
27.11.2023 16:22
+2
дивлюсь на фото і таке враження що в верховній раді одні уроди і не тільки моральні
показать весь комментарий
27.11.2023 16:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дивлюсь на фото і таке враження що в верховній раді одні уроди і не тільки моральні
показать весь комментарий
27.11.2023 16:21 Ответить
яких набрали уроди в партію уродів, то партія така ж, і лиця відповідні.
до речі, де арахамія?
показать весь комментарий
27.11.2023 16:23 Ответить
А де Безумна? Де план вступу?
показать весь комментарий
27.11.2023 16:22 Ответить
Гроші депутатів і зеленої банди слуг уже давно вступили в ЄС. Тільки держава ніяк не може вступити
показать весь комментарий
27.11.2023 16:22 Ответить
Юрова обговорила з депутатами ВР членство України в ЄС

Сподіваюсь, добряче так обговорила, всмак, від пуза...
показать весь комментарий
27.11.2023 16:23 Ответить
Україна стікає кров'ю відстоюючи свій суверенітет щоб потім віддати його Брюселю.
показать весь комментарий
27.11.2023 16:36 Ответить
Щось за п'ять років кривавого бариги так і не взяв. Зате русня кістками за Україну лягає.
показать весь комментарий
27.11.2023 17:08 Ответить
Тіпа популізм? А щоб такі, як ти, та повиздихали усі, до єдиного!
показать весь комментарий
28.11.2023 01:17 Ответить
дивись не захлинись.
показать весь комментарий
28.11.2023 22:58 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%99%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Це не вона часом?
показать весь комментарий
27.11.2023 16:38 Ответить
ще одне фото на конкурс ...
показать весь комментарий
27.11.2023 16:54 Ответить
Якщо вірити Вікі, прізвище Йоурова, а не Юрова.
показать весь комментарий
27.11.2023 17:07 Ответить
Та нехай. Жінця правильна - цього достатньо. Ога?
показать весь комментарий
28.11.2023 01:20 Ответить
Через цю неточність виникає враження, що це якась кацапка пролізла у вищі ешелони євровлади. Як от в Іспанії.
показать весь комментарий
28.11.2023 09:37 Ответить
 
 