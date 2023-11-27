Вице-президент Еврокомиссии Юрова обсудила с депутатами ВР членство Украины в ЕС. ФОТО

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова, которая сегодня находится с визитом в Киеве, обсудила с депутатами Верховной Рады процесс вступления Украины в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в соцсети X.

Юрова напомнила, что Еврокомиссия рекомендовала Украине работать над четырьмя реформами до марта 2024 года: это - борьба с коррупцией, деолигархизация, регулирование лоббирования и закон о национальных меньшинствах.

"Качество и скорость имеют значение. Имела честь обсудить вступление Украины в ЕС с представителями всех политических групп Верховной Рады", - отметила она.

Также смотрите: Вице-президент Еврокомиссии Юрова прибыла с визитом в Киев. ВИДЕО



