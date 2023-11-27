Минобороны и посольство США договорились об усилении совместного контроля над предоставленным Украине оружием. ФОТО
Министерство обороны Украины и посольство Соединенных Штатов Америки договорились о расширенном мониторинге конечного использования предоставленного Украине оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
"Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность относительно хранения и использования иностранного оружия. Отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, нуждаются в тщательном контроле и особых условиях хранения", - говорится в сообщении.
Для выполнения этой задачи подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция, инициатором которой выступило Минобороны.
"Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что его контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства, превратив его в инициатора и образец прозрачности и подотчетности", - заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир.
По договоренности должностные лица Вооруженных сил Украины проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине. Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.
Специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам. "Мониторинг окончательного использования товаров оборонного назначения, предоставленных США, - это общая ответственность страны-партнера и правительства США", - говорится в концепции.
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Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ Джерело:
"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - ідеться в повідомленні. Джерело:
Мародери мародерять навіть не тратячи кошти на вище вказане , я вже не кажу про відоме МАРОДЕР=ЗРАДНИК
військовий бюджет бундесверу 2022 - $ 56 млрд
так що нєхєн патякать !
Так - це картинка, щоб запевнити політиків котрі вагаються , справжніх борців з Путіним - АЛЕ Ж МАРОДЕРИ Єрмаком-ЗЕлади розкриваються кожного дня !!! й то ще далеко не усі!
А як інакше?
Дарувати гранати на ДР ящиками-це законно?
50 одиниць трофейної стрілецької зброї у якості пробної партії, що СБУ тиждень тому перехватила? Теж легально?
Партнери прикручують кран "великого крадівництва", бо не впевнені вже у власній безпеці. Почали з більш дорого, дійдуть й до стрілецької зброї.
Бо задекларована трирівнева система обліку-це байка і в реальності не існує.
Довіру втрачено. Тепер все по накладним.
Та от тільки в 2023 р бюджет ненаш був 40 відсотків допомоги, а в 2024 му зщашмигалювали вже 60!!! так от хто їх тепер дасть?
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA