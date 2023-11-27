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Минобороны и посольство США договорились об усилении совместного контроля над предоставленным Украине оружием. ФОТО

Министерство обороны Украины и посольство Соединенных Штатов Америки договорились о расширенном мониторинге конечного использования предоставленного Украине оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность относительно хранения и использования иностранного оружия. Отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, нуждаются в тщательном контроле и особых условиях хранения", - говорится в сообщении.

Минобороны и посольство США договорились об усилении совместного контроля над предоставленным Украине оружием 01

Для выполнения этой задачи подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция, инициатором которой выступило Минобороны.

"Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что его контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства, превратив его в инициатора и образец прозрачности и подотчетности", - заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

Минобороны и посольство США договорились об усилении совместного контроля над предоставленным Украине оружием 02

По договоренности должностные лица Вооруженных сил Украины проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине. Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.

Специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам. "Мониторинг окончательного использования товаров оборонного назначения, предоставленных США, - это общая ответственность страны-партнера и правительства США", - говорится в концепции.

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Автор: 

Минобороны (9322) оружие (10214) посольство (1081) США (26611)


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Топ комментарии
+7
Не виправдовуватись, а звітувати🤔🧐😁 Хай виправдовуються ті, хто яйця по 17грн.шт. закупляв😝😝😝😝😝😜🤪 До речі, ще в СА в артилерії рахували кожен випущений снаряд, викладач артилерійсько-стрілкової підготовки казав:"Товариші, пам'ятайте, що з кожним снарядом калібру 122мм. вилітає пара офіцерських хромових чобіт, рахуйте старанно, тому що це гроші і піт ваших дідусів та батьків" ,- ось так вчили " воєнному дєлу настоящім образом" в навчальних закладах СРСР і непогано, до речі, вчили, грошей зі студентів не вимагали за заліки, курсові та дипломні🤗
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27.11.2023 20:48
+5
Скоро усі посли ЄС будуть допомагати Пріцкер та команді військового аташе вид США - не справляються з обʼємами перевірок змародереного а ще треба контролювати нові поставки
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27.11.2023 20:31
+3
ага , є у Єрмака такий радник, казав в ЗМІ США - "Украіна бальшая дєвачка нє надо ее котролтровать на помощі запада "
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27.11.2023 20:34
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Мабуть скоро за кожну кулю яка летить в кацапа потрібно буде виправдовуватися.
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27.11.2023 20:31 Ответить
ага , є у Єрмака такий радник, казав в ЗМІ США - "Украіна бальшая дєвачка нє надо ее котролтровать на помощі запада "
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27.11.2023 20:34 Ответить
... Пінчуківський Мілованов
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27.11.2023 20:35 Ответить
Не виправдовуватись, а звітувати🤔🧐😁 Хай виправдовуються ті, хто яйця по 17грн.шт. закупляв😝😝😝😝😝😜🤪 До речі, ще в СА в артилерії рахували кожен випущений снаряд, викладач артилерійсько-стрілкової підготовки казав:"Товариші, пам'ятайте, що з кожним снарядом калібру 122мм. вилітає пара офіцерських хромових чобіт, рахуйте старанно, тому що це гроші і піт ваших дідусів та батьків" ,- ось так вчили " воєнному дєлу настоящім образом" в навчальних закладах СРСР і непогано, до речі, вчили, грошей зі студентів не вимагали за заліки, курсові та дипломні🤗
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27.11.2023 20:48 Ответить
привіт тріплу Ігнату

Ігнат: 13 травня ЗСУ успішно використали ЗРК Patriot для знищення російської авіації у небі над Брянською областю РФ Джерело:
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27.11.2023 20:55 Ответить
Скоро усі посли ЄС будуть допомагати Пріцкер та команді військового аташе вид США - не справляються з обʼємами перевірок змародереного а ще треба контролювати нові поставки
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27.11.2023 20:31 Ответить
Не стільки допомоги, скільки контролю!! Як можна контролювати те, чого катастрофічно не вистачає!
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27.11.2023 20:35 Ответить
Допомагати контролювати щоб не ЗМАРОДЕРИЛИ , як їжу для ЗСУ на ресторани Києва
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27.11.2023 20:46 Ответить
на фермах є темники я розумію - але на контроль теж потрібні люди, бо так красти як ЄрмакоЗЕвлада
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27.11.2023 20:48 Ответить
Хм. А як можна продати на сторону танк чи гармату, чи міни? В Україні під час війни? Факти маєте? Чи аби просто накинути. Корупціонери крадуть гроші. Міни і снаряди їм не потрібні.
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27.11.2023 20:52 Ответить
...контролюкінцевого використання наданої Україні зброї ..

"Тепер Міноборони забезпечить додаткову прозорість щодо зберігання та використання іноземної зброї. Окремі типи ракет, пускових установок, БПЛА та прилади нічного бачення, передані американськими партнерами, потребують ретельного контролю та особливих умов зберігання", - ідеться в повідомленні. Джерело:

Мародери мародерять навіть не тратячи кошти на вище вказане , я вже не кажу про відоме МАРОДЕР=ЗРАДНИК
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27.11.2023 21:04 Ответить
А як можна продати на сторону танк чи гармату, чи міни? В Україні під час війни? Факти маєте?- Щоб не було таких фактів , і не звинувачували Україну в продажі війскової американської допомоги в треті країни ,і створенні такої американсько- української комісії контролю за постачанням озброєнь,говорила ще Вікторія Спартц , на що дуже негативно реагувала прорашистська агентура з ОП.
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27.11.2023 22:22 Ответить
Навіщо продавати? Можна просто на складах тримати,як гуманітарку. Їхня задача зірвати наступ ЗСУ і звинуватить Залужного.
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28.11.2023 01:31 Ответить
загальна військова допомога Україні від Захоу - 90 мдрд дол, із них більше половини, себто біля 50 млрд із США

військовий бюджет бундесверу 2022 - $ 56 млрд

так що нєхєн патякать !
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27.11.2023 20:59 Ответить
Це правильний крок думаю. Щоб всілякі корисні ідіоти Кремля не брехали про "продаж зброї на сторону".
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27.11.2023 20:36 Ответить
работайте дальше - ідіотів з ферм треба отакими постами проявляти
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27.11.2023 21:00 Ответить
Як самокритично. Хвалю. Посол США вже сказала, що жодного танку на сторону не продали, а крадуть в своїх. Але ж така бот з прапорцем США цього не читає. Бот і читати не вміє. Тільки писати згідно алгоритмом.
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27.11.2023 21:03 Ответить
У них немає часу на читання. Якщо читати кожну статтю - нічого не заробиш. Побачили заголовок і вперед по методичці, а зрада є в кожній новині, навіть про погоду.
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27.11.2023 21:53 Ответить
моя киця зайшов у листпаді
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27.11.2023 22:05 Ответить
На щастя, ні з вами, ні з вашою кицькою особисто не знайомий.
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27.11.2023 22:13 Ответить
Угу, довіряй, але провіряй... на нульовці. Подивіться останнє Бутусов+ на ютюбі як і чим герої воюють.
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27.11.2023 20:36 Ответить
О, це дуже актуально! Тільки но вчора телефонував мені Залужний та пропонував "цезаря" та два "бреді" за недорого. Я сказав, що візьму, але тільки у кредит.
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27.11.2023 20:36 Ответить
Це є gut,
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27.11.2023 20:36 Ответить
Думаю це домовленість з тими в США, хто за нову підтримку для України щоб вони всіляким зарубіжним популістам і своїм любителям самоізоляції США від світу прикрили рота.
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27.11.2023 20:39 Ответить
популісти- це ті, хто рахує пограбоване з їхньго карману владою ЗЕмародерів?
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27.11.2023 20:49 Ответить
Ні. Це я про клоунів з Мага і про чорнявих симпатиків російських нацистів рамасвамі. Вже не кажучи про Орбанів і фіцо.
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27.11.2023 20:51 Ответить
На ПРихід до влади у США вами названих саме чекають ЗЕМародери
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27.11.2023 21:06 Ответить
наследие будапештского "мимо"рандума..
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27.11.2023 20:46 Ответить
наслідки МАРОДЕРСТВА ВЛАДИ
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27.11.2023 20:50 Ответить
А чого МО не контролювало по яких цінах і куди витрачалися гроші при закупівлях для ЗСУ?
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27.11.2023 20:52 Ответить
Так думали що український народ все пробачить. 30 років же пробачав.
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27.11.2023 21:04 Ответить
чому на фермі не контролюють алябезуглих?
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27.11.2023 21:07 Ответить
астанавітєсь не переусердствуйтє как Мар"янка
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27.11.2023 21:08 Ответить
Винайшла гарний висновок для креативного нищення ботів .користуватися звичкою від них огризатися до нестями -повторювати на кожен "ботоогриз" таке: Земародерня = Zрада
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27.11.2023 21:22 Ответить
пізно схамнулись - контейнер з кліматичними бомбами пропав.
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27.11.2023 21:13 Ответить
Бог ты мой,сколько тупых.....Спорят на форуме,хорошо это или плохо.Это не хорошо и не плохо....Это факт,что мы для них.....ресурс.Даже поляки...поляки,коники викидають.Они и так всё контролировали....для чего эти подписи???Под фото......)А тут гризня....хто бот чий...з яким прапором.Це не врятувати.....Так живемо 73 процента.....Алкаш не визнае шо алкаш,курва шо курва.....Продовжити?
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27.11.2023 21:20 Ответить
це вони надають ресурси для ЗЕмародерів
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27.11.2023 21:24 Ответить
Всі для когось ресурс. Навіть не у війну, коли працюєте на роботодавця. От ви для нього чи неї ресурс. А вони за це платять зарплату.
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27.11.2023 21:34 Ответить
не судіть по ПОДЛЯКІВЩИНІ з Єрмаком (ну типу по собі)

Так - це картинка, щоб запевнити політиків котрі вагаються , справжніх борців з Путіним - АЛЕ Ж МАРОДЕРИ Єрмаком-ЗЕлади розкриваються кожного дня !!! й то ще далеко не усі!
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27.11.2023 22:08 Ответить
"...що її контролює виключно уряд, і що вона використовується в законний спосіб",-
А як інакше?
Дарувати гранати на ДР ящиками-це законно?
50 одиниць трофейної стрілецької зброї у якості пробної партії, що СБУ тиждень тому перехватила? Теж легально?
Партнери прикручують кран "великого крадівництва", бо не впевнені вже у власній безпеці. Почали з більш дорого, дійдуть й до стрілецької зброї.
Бо задекларована трирівнева система обліку-це байка і в реальності не існує.
Довіру втрачено. Тепер все по накладним.
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27.11.2023 21:24 Ответить
Якщо сама влада МАРОДЕРІВ поставили на таку посаду у ВР зрадницю Безуглу ( чисту зрадницю за їхнім визначенням, не помічену в мародерстві) , то уявіть що тоді собою являють усі інші цій владі МАРОДЕРІВ =ЗРАДНИКІВ
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27.11.2023 22:11 Ответить
Зброя не надається, а контроль посилюється, щось тут не туди.
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27.11.2023 22:14 Ответить
Якщо гроші і гуманітарна допомога розкрадаються, то контролю багато не буває.
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27.11.2023 22:26 Ответить
а зброя коштує не ті хіба гроші ,котрим зараз виблдки влади годують ЄрмакоТБмарафон олігархів?
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27.11.2023 22:28 Ответить
... ботів подляківських?
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27.11.2023 22:30 Ответить
бордель десятків регіоналів радників в ОПУ Єрмака?
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27.11.2023 22:31 Ответить
вкрадені у Держспецзвязку замість виробляти дрони ? (ще й на СТАВЦІ нашого Сталіна дозволені?
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27.11.2023 22:32 Ответить
можу до нескінченності прирівняти зброю до розкрадених грошей . бо пенсії поки-що платять , а могли б на зброю їх давати
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27.11.2023 22:33 Ответить
"...крадемо не з ваших а наших "-НЕЛОХ.
Та от тільки в 2023 р бюджет ненаш був 40 відсотків допомоги, а в 2024 му зщашмигалювали вже 60!!! так от хто їх тепер дасть?
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27.11.2023 22:37 Ответить
Агентура Москвы в Киеве / Начался отсчет 12-ти решающих дней для Украины
https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA https://www.youtube.com/watch?v=JPl8UhRAxTA

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28.11.2023 00:10 Ответить
Чомусь всі про те що продають зброю. Її можна не продавати,а тримати на складах. Задача у єрмаківців зірвати наступ і підставити Залужного,а гроші вони на "яйцях" зароблять.
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28.11.2023 01:37 Ответить
 
 