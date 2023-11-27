Минобороны и посольство США договорились об усилении совместного контроля над предоставленным Украине оружием. ФОТО

Министерство обороны Украины и посольство Соединенных Штатов Америки договорились о расширенном мониторинге конечного использования предоставленного Украине оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"Теперь Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность относительно хранения и использования иностранного оружия. Отдельные типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, нуждаются в тщательном контроле и особых условиях хранения", - говорится в сообщении.

Для выполнения этой задачи подписана совместная с отделом оборонного сотрудничества посольства США концепция, инициатором которой выступило Минобороны.

"Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что его контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства, превратив его в инициатора и образец прозрачности и подотчетности", - заявил заместитель министра обороны Юрий Джигир.

По договоренности должностные лица Вооруженных сил Украины проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине. Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.

Специалисты США будут регулярно участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам. "Мониторинг окончательного использования товаров оборонного назначения, предоставленных США, - это общая ответственность страны-партнера и правительства США", - говорится в концепции.

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