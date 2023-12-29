Ночью рашисты атаковали юг Украины "шахедами", есть попадания в Одесской области. ФОТОрепортаж
На юге ПВО уничтожила 14 шахедов, обломки повредили многоэтажку в Одессе.
Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в южных регионах силы ПВО уничтожили 14 дронов-камикадзе: один - в Херсонской области, три - в Николаевской, 10 - в Одесской.
"В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", - говорится в сообщении.
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Такі атаки не готуються за день-два. Мова про тижні.