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Ночью рашисты атаковали юг Украины "шахедами", есть попадания в Одесской области. ФОТОрепортаж

На юге ПВО уничтожила 14 шахедов, обломки повредили многоэтажку в Одессе.

Об этом сообщили в Силах обороны юга, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в южных регионах силы ПВО уничтожили 14 дронов-камикадзе: один - в Херсонской области, три - в Николаевской, 10 - в Одесской.

"В Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры. А в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы", - говорится в сообщении.

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Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 01
Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 02
Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 03
Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 04
Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 05
Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 06
Ночью рашисты атаковали юг Украины шахедами, есть попадания в Одесской области 07

Автор: 

обстрел (27165) Одесская область (3571) ПВО (2749)


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Нове влучання обломків після ракетної атаки в багатоповерхівку в Одесі, почалася пожежа - https://t.me/our_odessa/59369
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29.12.2023 08:45 Ответить
Ще відео, фото наслідків - https://uk.tgstat.com/channel/_osZLpRD48c3ODYy/47780
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29.12.2023 09:10 Ответить
В Дніпрі - дупа...
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29.12.2023 08:48 Ответить
Где рапиаренная ответка Москве,ведь значи сто будут орки мстить за корабль и самолеты?
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29.12.2023 08:59 Ответить
''Отвєтка'' сидить в ОПі, і труситься від страху за свою ''п'яту точку''..
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29.12.2023 09:01 Ответить
А ви хлопці переконані що достатньо допомогли ЗСУ аби воно було здатним надати потужну відповідь рашистам за їх злочини???!!! Може, дуже вірно нагадуючи про відповідаль ОБРАНОГО самими українцями керівництва держави, слід і з себе відповідальність не знімати???!!!
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29.12.2023 09:28 Ответить
Кожен раз знаходиться хтось, хто напише про "оце ответка кацапів за учорашнє ...(потрібне підкреслити)"
Такі атаки не готуються за день-два. Мова про тижні.
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29.12.2023 09:52 Ответить
На подходе морозы если не устроить блэкаут Москве то они устроят его нам,по крайней мере будут пытаться.
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29.12.2023 09:55 Ответить
Папуаси одноклітинні!
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29.12.2023 09:09 Ответить
 
 