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Последствия удара РФ по Киеву: Обломками повреждены здания в четырех районах столицы. ФОТО

В результате российского удара по Киеву в нескольких районах поврежден обломками ряд зданий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы", - говорится в сообщении.

На месте работают наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС.

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Последствия удара РФ по Киеву: Обломками повреждены здания в четырех районах столицы 01
Последствия удара РФ по Киеву: Обломками повреждены здания в четырех районах столицы 02

Автор: 

Киев (25524) обстрел (27165) ГСЧС (4967)


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А ZeТряпка вже вилізла з бункера? Чи ще мівіну жре🤡
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29.12.2023 09:49 Ответить
Мівіна вже не круто. Дошерак мабуть хаває...
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29.12.2023 10:14 Ответить
Зємурло на вечір запиляє "незламний" відосік. Ну все! Начувайтеся орки, тремтіть очікуючи могутнього ролика від хрипатого пацюка.
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29.12.2023 10:02 Ответить
Так він його запиляв ще вдень ,не чекаючи вечора.
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29.12.2023 17:19 Ответить
 
 