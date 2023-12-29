Последствия удара РФ по Киеву: Обломками повреждены здания в четырех районах столицы. ФОТО
В результате российского удара по Киеву в нескольких районах поврежден обломками ряд зданий.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате вражеских обстрелов обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы", - говорится в сообщении.
На месте работают наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС.
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artem4ik #504155
показать весь комментарий29.12.2023 09:49 Ответить Мне нравится 9
Ivan Ivan #403337
показать весь комментарий29.12.2023 10:14 Ответить Мне нравится 3
Амандрапапупа
показать весь комментарий29.12.2023 10:02 Ответить Мне нравится 10
олексій петренко #550757
показать весь комментарий29.12.2023 17:19 Ответить Мне нравится 1
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