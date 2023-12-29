Последствия удара РФ по Киеву: Обломками повреждены здания в четырех районах столицы. ФОТО

В результате российского удара по Киеву в нескольких районах поврежден обломками ряд зданий.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате вражеских обстрелов обломками повреждены здания в Святошинском, Дарницком, Подольском и Шевченковском районах столицы", - говорится в сообщении.

На месте работают наряды полиции, следователи, криминалисты, спасатели ГСЧС.

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