Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли. ФОТОрепортаж

Утром 29 декабря россияне нанесли ракетные удары по Днепру.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре - погибли.

В Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар", - говорится в сообщении.

В городе также повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом.

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