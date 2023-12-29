РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6163 посетителя онлайн
Новости Фото
16 615 40

Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли. ФОТОрепортаж

Утром 29 декабря россияне нанесли ракетные удары по Днепру.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре - погибли.

В Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар", - говорится в сообщении.

В городе также повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Днепре в результате обстрела поврежден роддом: Пациенты и персонал успели перейти в укрытие (обновлено)

Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 01
Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 02
Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 03
Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 04
Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 05
Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 06
Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли 07

Автор: 

Днепр (4418) обстрел (27165)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+25
Всі сьогоднішні удари по цивільних обєктах.Хто там на Заході хотів з ху@лом домовлятися?
показать весь комментарий
29.12.2023 10:00
+25
показать весь комментарий
29.12.2023 10:01
+19
московити після підсрачника з лоханкою відігралися на цивільних...як завжди!
показать весь комментарий
29.12.2023 09:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де тут збирають на Новорічний "салют" у Москві?
показать весь комментарий
29.12.2023 09:54 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
показать весь комментарий
29.12.2023 12:52 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 14:03 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 14:05 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 14:07 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 14:08 Ответить
московити після підсрачника з лоханкою відігралися на цивільних...як завжди!
показать весь комментарий
29.12.2023 09:55 Ответить
Царство небесне загиблим. А кацапи УСІ підари
показать весь комментарий
29.12.2023 10:35 Ответить
Загинули люди все ж таки в області чи в трц бо трц це центр міста?
показать весь комментарий
29.12.2023 09:56 Ответить
Біля ТРЦ.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:14 Ответить
біля трц ті що нехтували тривогою і знаходилися на вулиці під час ракетної атаки
показать весь комментарий
29.12.2023 12:04 Ответить
А куди людям подітися? Все життя в норі сидіти? Сам там за 10 хвилин до вибухів проїхав.
показать весь комментарий
29.12.2023 15:49 Ответить
Всі сьогоднішні удари по цивільних обєктах.Хто там на Заході хотів з ху@лом домовлятися?
показать весь комментарий
29.12.2023 10:00 Ответить
На заході чесно кажучи пофігу. Там зовсім інші пріоритети. Скажуть не хочете домовлятися, воюйт самі. Як бачимо без їхніх грошей і зброї тут ні пенсії плати нічим (зі слів міністра) ні фронт тримати нічим.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:04 Ответить
Розкажи - як тобі не пофігу, коли в Сирії, М'янмі або Колумбії когось вбивають. Нам, принаймні, дуже суттєво допомагають.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:10 Ответить
Якраз ні,мене завжди торбували будь які злочини в світі.Те що робиться в Україні це і є наслідок Західного пофігізму до злочинів.В даному випадку мордорського,який при керівництві психопата з кремля творить злочини на протязі двох десятків років.
показать весь комментарий
29.12.2023 12:03 Ответить
Ти про діда знаєш, якого Гондурас "торбував"? Чи це ти й був?
показать весь комментарий
29.12.2023 12:37 Ответить
Пріоритет - знищення рашистів. 350 тисяч вже закобзонили західною зброє
показать весь комментарий
29.12.2023 11:38 Ответить
Слухай там в нігерії банда 300 людей зарізала але всім на заході абсолютно пох. Як би боляче це не було, але вони і так багато допомогають
показать весь комментарий
29.12.2023 10:22 Ответить
Думаю не тільки по цивільних. Зокрема то й ТРЦ знаходиться поруч з найбільш відомим у Дніпрі заводом. А вибухів було десятки...
показать весь комментарий
29.12.2023 11:02 Ответить
Велика "дяка" усім говорунам які підзадорюють орків на знищення цивільних, ще більше кіздіть про сбиті літаки та потоплені кораблі по 100 разів на день, можна просто їбашить ворога невпинно а після Перемоги хвалитися досягненнями, останнє фото, руки в брюки, кращого фото не знайшлося?
показать весь комментарий
29.12.2023 10:00 Ответить
Дитячий садочок. Нагадати, з чого почалася велика війна? Саме так, з ракетної атаки по цивільним. Орки - мразота, що б ви не робили, чи робили, вони залишаться мразотою.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:22 Ответить
І до чого тут " підзадорювання" ? Те що коментували останні новини про сбиті літаки і знищений корабль - так це сутто військові цілі , вони (каци) і так знають. А от їхні удари по цивілньим об'єктам - це справжній тероризм від безвихід'я
показать весь комментарий
29.12.2023 10:55 Ответить
Ага-ага! А якщо сидіти десь в норі тихо-тихо, то вони взагалі відчепляться і додому підуть.
показать весь комментарий
30.12.2023 05:16 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 10:01 Ответить
Такого ще не було. Вибухи як з кулемета! Горіти у Вогні кацапам всіх національностей...
показать весь комментарий
29.12.2023 10:05 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 10:09 Ответить
Зараз напишу трохи.Був масований наліт не тіки по дніпру.Постраждали тіки цівільні.Це акт запугівання для того щоб розігнати волну-захід кинув україну.Винна влада(зеленський)і ті хто за нього голосував.Можуть преплести ще кого завгодно.У соц.мережах працює куча тролі з такими гаслами.Ціль -посіяти паніку і столкнути лбами різних людей.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:36 Ответить
Чого ж він "кинув", якщо наданим Заходом ППО позбивали майже все? Порівняйте результат сьогоднішнього "наймасовішого за всю війну©" обстрілу із результатами масованих ракетних обстрілів торік, побачите, наскільки сильнішими ми стали за рахунок допомоги союзників. Треба клепки в голові не мати зовсім, щоб на подібні срачі в інтернеті вестися - або мати пам'ять золотої рибки.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:50 Ответить
Запугівання, зовсім на кацапа не схоже.
показать весь комментарий
29.12.2023 12:03 Ответить
Ну що, а тепер про мобілізацію побалакаєм? Про "зялёную плесень" развязавшую войну? При таком раскладе, рюцкий мир до февраля под Киевом будет.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:36 Ответить
Давайте краще побалакаємо чого і досі не має ППО в достатній кількості, чи мобілізовані ракети руками будуть ловити.
показать весь комментарий
29.12.2023 10:41 Ответить
Кацапи, які далеко не один рік готувалися до війни, теж не мають ППО у достатній кількості. Порівняй результати нашого удару двома ракетами по Феодосійському порту і їхньої нинішньої атаки херзнаскількома ракетами й "Шахедами". А про мобілізацію - тобі, якщо ти, дійсно, українець, а не козачок засланий, зараз дають зброю і можливість захистити себе і своїх близьких, але ти, схоже, хочеш дочекатися, коли до тебе прийдуть орки, а ти пищатимеш: "*6ите, сколько хотите, только не бейте! Бейте, сколько хотите, только не сильно! Бейте, как хотите, только не убивайте!". А на твою сім'ю тобі буде пофіг.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:27 Ответить
Ось про це пан (redd) і написав.Повилазять боти,корисні ідіоти і будуть звинувачувати усіх-но не рашку.
показать весь комментарий
29.12.2023 11:54 Ответить
Давай побалакаєм, всім мобілізованим по куску бруківки іііііііі залп в сторону болот.
Про мобілізацію впк ніхто поговорити не хоче? Про договорняки? Про піськограїв? Ні?
показать весь комментарий
29.12.2023 10:44 Ответить
Що тут казати ,треба триматися , ще років 8-мь , Війна в Афганістані, тривала 10-ть років, ви вже воюєте два
показать весь комментарий
29.12.2023 11:54 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 11:58 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2023 12:00 Ответить
В вк в своих пабликах пишут что месть за горловский эпицентр
показать весь комментарий
29.12.2023 12:50 Ответить
 
 