Удары по Днепру: россияне попали по торговому центру, 4 человека погибли. ФОТОрепортаж
Утром 29 декабря россияне нанесли ракетные удары по Днепру.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
"Трагическое утро для области. Враг атаковал ракетами. Предварительно пострадали около полутора десятков человек. Четыре - погибли.
В Днепре есть "прилет" по торговому центру. Возник пожар", - говорится в сообщении.
В городе также повреждены частный дом, шестиэтажное здание, роддом.
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+25 Oleh Syvenkyy
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+19 Ihor Demkiv #524736
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Про мобілізацію впк ніхто поговорити не хоче? Про договорняки? Про піськограїв? Ні?