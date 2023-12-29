Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

29 декабря с 07:30 по 08:25 военными РФ нанесен массированный ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"Целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра. К сожалению, известно об одной погибшей женщине", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 10 пострадавших. Под завалами одной из построек могут находиться люди.

"Одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе. Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется", - добавил Малашко.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов частного дома тело еще одной женщины.

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