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Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

29 декабря с 07:30 по 08:25 военными РФ нанесен массированный ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"Целями врага стали территории нескольких предприятий города. Одна из ракет попала по открытой местности, еще одна разрушила частный дом. Взрывной волной и обломками повреждены многоэтажки в одном из районов областного центра. К сожалению, известно об одной погибшей женщине", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 10 пострадавших. Под завалами одной из построек могут находиться люди.

"Одна из вражеских ракет была сбита средствами ПВО в Запорожском районе. Информация о всех местах попаданий, разрушений и пострадавших уточняется", - добавил Малашко.

Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что спасатели извлекли из-под завалов частного дома тело еще одной женщины.

Читайте также: Враг запустил ракеты в сторону Запорожья и Днепра, - Воздушные силы

Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено) 01
Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено) 02
Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено) 03
Оккупанты обстреляли предприятия Запорожья, два человека погибли, 10 пострадавших (обновлено) 04

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Запорожье (2654) обстрел (27165) ракеты (3569)


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29.12.2023 10:21 Ответить
От мені цікаво, кацапські свинособаки просто так луплять по чому попало, чи якісь підори місцеві їм до сих пір координати дають?
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29.12.2023 10:30 Ответить
ясно, що дають. більшість ефективних влучань відбуваються в регіонах, де кількість ждунів критична. у львові та києві влучання випадкові
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29.12.2023 10:52 Ответить
В Дрогобичі-не випадкові і місцеві про то всі знають.Означає,що або розвідка кацапів щось рознюхала,або кротоферма вислала їм потрібні координати,що в принципі одне й те саме.
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30.12.2023 10:41 Ответить
Сподівався що після сьогоднішньої ракетної атаки на Київ, Львів, Одесу, Днепр, Харків, Запоріжжя, Сумщину, Рівненщину, Хмельниччину, зменшиться кількість дебілів, які ретельно вираховують в яких регіонах України багато ждунів і любітелей руського міра, а в яких мешкають саме завзяти супер патріоти. Даремно сподівався. З попереднього допису зрозуміло, що жоден такий дебіл не постраждав.
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29.12.2023 13:02 Ответить
 
 