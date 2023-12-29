Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: повреждены жилые дома, 1 человек получил ранение. ФОТОрепортаж
29 декабря в результате ракетной атаки российских оккупантов на Киевщине ранен мирный житель и повреждены жилые дома и линии электросетей.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, 29 декабря 2023 года враг совершил ракетную атаку по Киевщине. Травмирован мирный житель, ему оказана медицинская помощь.
"В нескольких районах зафиксировано падение обломков на частные жилые дома. Это привело к возникновению пожаров. Повреждены автомобили и линии электросетей", - говорится в сообщении.
На местах происшествия работают экстренные службы, прокуроры и следственно-оперативные группы.
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Zurab Gelaeff
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