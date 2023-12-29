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Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: повреждены жилые дома, 1 человек получил ранение. ФОТОрепортаж

29 декабря в результате ракетной атаки российских оккупантов на Киевщине ранен мирный житель и повреждены жилые дома и линии электросетей.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, 29 декабря 2023 года враг совершил ракетную атаку по Киевщине. Травмирован мирный житель, ему оказана медицинская помощь.

"В нескольких районах зафиксировано падение обломков на частные жилые дома. Это привело к возникновению пожаров. Повреждены автомобили и линии электросетей", - говорится в сообщении.

На местах происшествия работают экстренные службы, прокуроры и следственно-оперативные группы.

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Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: повреждены жилые дома, 1 человек получил ранение 01
Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: повреждены жилые дома, 1 человек получил ранение 02
Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: повреждены жилые дома, 1 человек получил ранение 03
Последствия ракетной атаки РФ на Киевщину: повреждены жилые дома, 1 человек получил ранение 04

Автор: 

Киевская область (4136) обстрел (27165) Офис Генпрокурора (2468)


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Если в ближайшее время,вы не арестуете всех из команды zvo,вам скорее всего торба.
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29.12.2023 10:22 Ответить
іді *****, совєтнік хранцузький
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29.12.2023 10:51 Ответить
Торба буде при любом раскладе. Надо было раньше выковыривать эту плесень.....
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31.12.2023 08:26 Ответить
Для української влади війни не існує. Зараз на повну працює будівельна галузь, але не на оборонні і захисні споруди, а на стадіони, торговельні центри, бруківку, сковородки, барабани, сраковозки за 200 000 тисяч для поліцейського начальника та інші барижні схеми. Влада сьогодні абсолютно не володіє ситуацією в державі, в державних структурах повно зрадників, злодіїв і корупціонерів. Ці гниди повинні піти, пока їх не винесли вперед ногами. Ганьба антиукраїнські владі.
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29.12.2023 10:28 Ответить
Они все дружно лягут под *****,до сих пор не поняли?
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29.12.2023 10:47 Ответить
Вони вже це повинні були зробити 24 лютого 2022 року, але щось пішло не так.
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29.12.2023 11:31 Ответить
Виносити ніззя - військовий стан. Але можливо тотальна обструкція та суцільний осуд змусить їх самим скласти повноваження? Хоча, вчора на радіо-нв якийсь соціолог озвучив рейтинги довіри, так там у першій п'ятірці звичайно зє, подоляки і ще якісь зелені гниди. Добре, що єрмака у тій п'ятірці не було. Щоправда, і Залужного у тому рейтингу взагалі немає - не політик, типу, тому і немає
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29.12.2023 11:29 Ответить
 
 