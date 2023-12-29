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Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3. ФОТОрепортаж

Российские захватчики утром атаковали ракетами Одессу, в результате чего погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.

"В результате атаки по Одессе есть также попадание в трехэтажный дом. Спасатели только что достали из-под завалов тело человека. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех. Поисковые операции продолжаются", - говорится в сообщении.

Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека.

Также в городе в результате обстрела поврежден лицей. К счастью, детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых.

Также смотрите: Последствия ракетного удара РФ по дому в Одессе. ФОТОрепортаж

Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3 01
Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3 02
Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3 03
Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3 04
Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3 05

Автор: 

обстрел (27165) Одесса (7888)


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Гнати такого препи.дента і уряд у відставку і зразу же до суду! Це "керівництво" не може і не хоче організовувати і забезпечити ППО і ПРО країни. Не може і не хоче забезпечити військо силами і засобами. Чому мовчить Армія, де Залужний? Ця зелена пиз.ота гробить і готує Україну до капітуляції!
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29.12.2023 11:18 Ответить
Гнати є за що, але ЖОДНА країна світу не здатна захиститись від подібних ударів на 100% і В ПЕРШУ чергу гнати до Гааги треба )(уйло (він же путін) і як можна глибше у землю рашистів що завдають ці самі удари. Тож не Зеленський тут у пріоритеті, а московські підари!!!
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29.12.2023 11:25 Ответить
Доки, ви тупі лохи ще будете вірити БРЕХНІ клована та його шоблі. Які дрони- всі гроші вже по карманах та вивезені до швейцарій. Шампурами відбивайтесь !
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29.12.2023 12:28 Ответить
Камишін сказав, що випускає десятками дрони типу Шахедів, що летять на 1000 км.
То чому вони, *****, десь лежать, а не летять на кацапію?!
Чи лежать на тому ж складі, де 26000 дронів?
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29.12.2023 11:40 Ответить
Уважно прочитайте у нинішньому блозі Ю.Бутусова відповідь підару Т.Мілованову за напад на наших військових. НАШІ ВІЙСЬКОВІ УЖЕ ВІДКРИТИМ ТЕКСТОМ ПРИ ПРЕДСТАВНИКОВІ ОП (МІЛОВАНОВІ) НАЗИВАЮТЬ КЕРІВНИЦТВО ДЕРЖАВИ П І Д А Р А М И і щось там кажуть про міномети. Прочитайте - це добрий дзвіночок для мілованових-єрмаків-умерових-данілових-подоляків...
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29.12.2023 13:35 Ответить
 
 