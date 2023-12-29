Количество погибших в результате обстрела Одессы возросло до 3. ФОТОрепортаж
Российские захватчики утром атаковали ракетами Одессу, в результате чего погибли 3 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
"В результате атаки по Одессе есть также попадание в трехэтажный дом. Спасатели только что достали из-под завалов тело человека. Число жертв в результате российской ракетной атаки возросло до трех. Поисковые операции продолжаются", - говорится в сообщении.
Из жилой 17-этажки ГСЧС спасли 23 человека.
Также в городе в результате обстрела поврежден лицей. К счастью, детей в учебном заведении не было, у них каникулы, а все работники во время тревоги находились в укрытии, поэтому обошлось без раненых.
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То чому вони, *****, десь лежать, а не летять на кацапію?!
Чи лежать на тому ж складі, де 26000 дронів?