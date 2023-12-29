Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов. ФОТОрепортаж
В Харькове в результате обстрела повреждено помещение областного центра онкологии.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 кв.м. Устраняем последствия вражеской агрессии", - говорится в сообщении.
Пострадавших среди медперсонала и пациентов онкоцентра нет.
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Самолеты говоришь не достать?
Ну, если в воздухе только, да и то, ф-22 могли бы достать, это же не мы? А вы докажите? Только вот нагаласовали и все тут, а если бы не Зеля, то есть его Ермак, то х.з., если бы и напали, то как знать - и ф-22 могли бы залетать в рашку, и дроны разные, прямо там, с рашки взлетать и на аэродромы по этим корытам мочить и много чего. ============"дъякую, дуже дъякую"(противным хриплявым голоском)