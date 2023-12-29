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Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате обстрела повреждено помещение областного центра онкологии.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 кв.м. Устраняем последствия вражеской агрессии", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди медперсонала и пациентов онкоцентра нет.

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Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов 01
Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов 02
Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов 03
Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов 04
Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов 05

Автор: 

обстрел (27165) Харьков (7490)


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29.12.2023 11:50 Ответить
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29.12.2023 11:51 Ответить
Мнять. ну ******
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29.12.2023 11:55 Ответить
Самолеты стратегической авиации запускают ракеты издалека, не достать. Но экипажи не все время в воздухе, они ведь и по земле ходят. Да и их семейки тоже...
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29.12.2023 12:00 Ответить
тоже так говорю, только штаны не могу найти, а то бы сразу поехал и показал Бодунову как надо интервью давать, ой, то есть пилотов доставать.
Самолеты говоришь не достать?
Ну, если в воздухе только, да и то, ф-22 могли бы достать, это же не мы? А вы докажите? Только вот нагаласовали и все тут, а если бы не Зеля, то есть его Ермак, то х.з., если бы и напали, то как знать - и ф-22 могли бы залетать в рашку, и дроны разные, прямо там, с рашки взлетать и на аэродромы по этим корытам мочить и много чего. ============"дъякую, дуже дъякую"(противным хриплявым голоском)
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29.12.2023 12:53 Ответить
 
 