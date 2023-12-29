Областной центр онкологии поврежден в Харькове в результате обстрелов. ФОТОрепортаж

В Харькове в результате обстрела повреждено помещение областного центра онкологии.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"В нескольких корпусах медучреждения взрывной волной повреждено около 70 окон и крыша на площади 30 кв.м. Устраняем последствия вражеской агрессии", - говорится в сообщении.

Пострадавших среди медперсонала и пациентов онкоцентра нет.

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