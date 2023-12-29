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Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром, 29 декабря, россияне нанесли около 10 ударов ракетами разных типов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности враг нанес около 10 ракетных ударов, одну ракету удалось сбить", - сказал он.

Малашко добавил, что рашисты ударили по городу ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон". Оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры.

В настоящее время в Запорожье идет поисково-спасательная операция.

На данный момент известно о четырех погибших - это две женщины. Есть два неустановленных лиц. Кроме того, есть 12 пострадавших, некоторые из них находятся в больницах. Вероятно, под завалами разрушенного жилого дома может находиться мужчина.

Также смотрите: Ракетный удар по Запорожью: количество погибших возросло до 4. ФОТО

Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов 01
Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов 02
Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов 03
Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов 04
Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов 05
Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов 06

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27165) ракеты (3569)


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Топ комментарии
+13
ось вам два різних світи :

1 - раша яка готувалася роками довійни і яка переставила економіку на т з воєнні рейки
2 - і ми - які у війну вибрали вожаком вибачте шакала, а не вовка.... шакал з його слугами до війни не готувалися-готувалися до капітуляції. За майже два роки війни - ми не те що не стали на воєнні рейки - не зроблено НІЧОГО!!!!! Все що могли зробити люди і волонтери та ЗСУ - вони зробили. Питання у мене - де наша держава????? Чи тільки я дивлюся документальні відео з фронта????
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29.12.2023 13:45
+9
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29.12.2023 13:41
+5
Співчуття постраждалим Українцям!
Без додаткової розвідки на місцях, тут не обійшлося…!!
Співпадіння чи …ЖДУНИ ….
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29.12.2023 13:41
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Співчуття постраждалим Українцям!
Без додаткової розвідки на місцях, тут не обійшлося…!!
Співпадіння чи …ЖДУНИ ….
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29.12.2023 13:41 Ответить
по фото: яка розвідка ? чого ? хат приватного сектору?

я не виключаю, що могли цілитись а попасти в підприємства ВПК.
але, на фото зруновані хати.
то така точність тих Кинджалів ?
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29.12.2023 13:53 Ответить
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29.12.2023 13:41 Ответить
от було б цікаво подивитись коли в тебе рак буде - псцаломчики ти будеш бурмотіти, чи полетиш в клініку? чи може з псаломчиками до капища полетиш? лицемір, виглядає як знущання оце твоє скавуління. Аллаха не існує! Нє, воно всюди смердить своїми сцитатками і пророцтвами кари для ворогів. ти почитай "старий заповіт" - ТАКИЙ бох точно на стороні жертви? ти нічого не переплутав? лицемір, або хворий. хоча, по суті всі вірозаври хворі, - чо ваш Боб не нашле проказу на Пуйло? Або не знищить його? тьху!
я про рак не жартую, а дійсно б хотів подивитись як ти з раком полетиш повзати в капищі перед волохатим товстим мужиком в спідниці, "прикладаючись" до сушених шматочків підгнилої "плоті і крові" "святого" якогось. ТЬХУ!
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29.12.2023 14:06 Ответить
Відмовтесь від гаджетів бо там є чіпи - а чіпи також є в ракетах шо вбивають українців.
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29.12.2023 16:05 Ответить
ти помилився коментарем, я - сміюсь якраз з печерних істот шо вірять в небеснія твєрдія.
реально смішно - горлають про "могутньодоброго боха", але ні пари з ж. - шо такий могутній пєрєц міг би хоч би на Пуйло наслати простуду там, чи може шоб знову впало на сходах і нарешті здохло, а не тільки обісралось.
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29.12.2023 16:08 Ответить
Здається я дісно помилився коментом , а точніше адресою куди я його надіслав - бо ви відповідаєте як дітвак якому рочків 5, не більше.
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29.12.2023 16:17 Ответить
слухай, "дітвак" не вірить в газоподібних дідів що сидять на "небесній тверді", так що твоя думка не більше ніж бурмотіння пітекантропа коло вогнища.
чи може я неправий?
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29.12.2023 16:19 Ответить
"Час іде" - поясніть мені як час може йти, у часу шо ноги є чи шо?
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29.12.2023 16:27 Ответить
м?
поясніть мені як відповідати на дебільну репліку, опускатись до рівня її автора чи шо?
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29.12.2023 16:39 Ответить
Гаразд - як би ви пояснили людині яка жила 6000 років тому шо зорі то не цятьки світла в небі а гігатські розпечені кулі газу? А як би пояснили шо Землі мілярди років ( при тому шо та людина максимум знали числа 4 порядку ) - і шо цей вік випливає з вимірювань радіоктивного розпаду радіоктивних елементів. Та шо там люди минулого - більшості теперішніх людей деякі фізичні явища без спрощення їх опису не поясниш .
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29.12.2023 16:51 Ответить
А тепер до сьогодення!
Людина вірить шо Всесвіту 7000 років?
Ну тоді ок, я наприклад такій людині кажу ...... лізь в печеру абощо.
Ти поняв, чи ні? Зі своїми богами, то ти або скрий всю свою цитату про елементи, або штани одінь.
лицемірство? - нє, не чув.
тьху!
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29.12.2023 17:13 Ответить
Не порівнюйте можливості доступу до знань теперішніх людей і людей в минулому - це все одно шо порівнювати кругле з теплим . І шодо знань то у вас з ними також проблеми - 7000 років назад люди перестали масово жити в печерах , такшо ви би мали надрукувати шось на кшталт "Йди в свій Ієрихон або Чатал - Гаюк".
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29.12.2023 17:33 Ответить
при чому кшталт?
гей, вИ?
Я говорю за те шо САМЕ - ВІРИТИ в тисячолітню маячню = ...... (якось дивну-вато)
Я порівнюю шо з чим?
Чи просто кажу, якщо людина керується тим шо ти написав там, то ...... ну, адекватною цей органім, істотою, не рах*ю.
ну якось так.
так шо йди і подумай - чи хтось там наркоман. Сам то ти шо? - друкує про якихось богів блін, хлопе, спам.ятайся, ти можеш, якщо бабло є, полетіти і перевірити шо "тверді земної" не існує. ну і всі інші речі, смішно буде їх перелічувати.
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29.12.2023 17:47 Ответить
Та дам - про шо це я , а згадався - та дам. Або ви виходите з образу і ми спілкуємось як нібито трішечки освіченні люди - або та дам.
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29.12.2023 18:10 Ответить
а який "образ"?
я спілкуюсь з добровільним інвалідом по розуму, так що - ЯК саме я можу "виходити з образу"?
ви - віриш в розмовляючі кущі, я - ні. так що власне, ще потрібно? можеш станцювати опанку і сказати шо я виграв сто тисяч євро, це буде приблизно так само шо ти там написав про богів.
в чому проблема то?
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29.12.2023 18:15 Ответить
Та дам.
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29.12.2023 18:16 Ответить
краще тадай по лисині путіна, правда сорі, шоб проломить не до плечей, а аж до "дефіциту"
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29.12.2023 18:27 Ответить
ось вам два різних світи :

1 - раша яка готувалася роками довійни і яка переставила економіку на т з воєнні рейки
2 - і ми - які у війну вибрали вожаком вибачте шакала, а не вовка.... шакал з його слугами до війни не готувалися-готувалися до капітуляції. За майже два роки війни - ми не те що не стали на воєнні рейки - не зроблено НІЧОГО!!!!! Все що могли зробити люди і волонтери та ЗСУ - вони зробили. Питання у мене - де наша держава????? Чи тільки я дивлюся документальні відео з фронта????
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29.12.2023 13:45 Ответить
...держава - у смартфоні і у відосіках гівномарафонного диктора ТБ, архістратіга-аніматора Зєлі, який вже думає, як би чи переобратися, а чи безпечно втекти подалі від свого вижившего лохаглядача
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29.12.2023 14:06 Ответить
"безпечно"????
де? в Італію? на рашці воно ж "сотоніст-ноціст-натівець".
Хоча, якщо втіче, то Пуйло просто скаже - це наш агентік вовак-гундосік, оперативний псевдонім - Розова попка. І бидло буде Зелю носити на руках. Ну, або у нас президент - клінічний ідіот, судячи по тому шо він робить. обидва варіанти багато кажуть про муд.рий наріт. догаласувались.
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29.12.2023 14:10 Ответить
Он та и на "шакала"не тянет-так,дворняга возомнившая себя львом.
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29.12.2023 13:50 Ответить
Ну він же ж казав, що його кличуть «тріапкой». Тож воно той ще шакал… ганчирковий 😂😂😂
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29.12.2023 14:07 Ответить
Невже не можна розмістити ППО так щоб ракети збивати на кордонах України?
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29.12.2023 14:10 Ответить
я не уверен, но думаю для этого их надо тысячи с большой плотностью, чтоб не допустить перегрузки ПВО и тем самым их уничтожения. + невозможность или огромные проблемы с логистикой
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29.12.2023 15:57 Ответить
 
 