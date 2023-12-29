Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром, 29 декабря, россияне нанесли около 10 ударов ракетами разных типов.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.
"В общей сложности враг нанес около 10 ракетных ударов, одну ракету удалось сбить", - сказал он.
Малашко добавил, что рашисты ударили по городу ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон". Оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры.
В настоящее время в Запорожье идет поисково-спасательная операция.
На данный момент известно о четырех погибших - это две женщины. Есть два неустановленных лиц. Кроме того, есть 12 пострадавших, некоторые из них находятся в больницах. Вероятно, под завалами разрушенного жилого дома может находиться мужчина.
Топ комментарии
+13 Александр Заболотный #579038
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+9 Чайка Київ
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+5 Олександр ВАЛОВИЙ
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Без додаткової розвідки на місцях, тут не обійшлося…!!
Співпадіння чи …ЖДУНИ ….
я не виключаю, що могли цілитись а попасти в підприємства ВПК.
але, на фото зруновані хати.
то така точність тих Кинджалів ?
я про рак не жартую, а дійсно б хотів подивитись як ти з раком полетиш повзати в капищі перед волохатим товстим мужиком в спідниці, "прикладаючись" до сушених шматочків підгнилої "плоті і крові" "святого" якогось. ТЬХУ!
реально смішно - горлають про "могутньодоброго боха", але ні пари з ж. - шо такий могутній пєрєц міг би хоч би на Пуйло наслати простуду там, чи може шоб знову впало на сходах і нарешті здохло, а не тільки обісралось.
чи може я неправий?
поясніть мені як відповідати на дебільну репліку, опускатись до рівня її автора чи шо?
Людина вірить шо Всесвіту 7000 років?
Ну тоді ок, я наприклад такій людині кажу ...... лізь в печеру абощо.
Ти поняв, чи ні? Зі своїми богами, то ти або скрий всю свою цитату про елементи, або штани одінь.
лицемірство? - нє, не чув.
тьху!
гей, вИ?
Я говорю за те шо САМЕ - ВІРИТИ в тисячолітню маячню = ...... (якось дивну-вато)
Я порівнюю шо з чим?
Чи просто кажу, якщо людина керується тим шо ти написав там, то ...... ну, адекватною цей органім, істотою, не рах*ю.
ну якось так.
так шо йди і подумай - чи хтось там наркоман. Сам то ти шо? - друкує про якихось богів блін, хлопе, спам.ятайся, ти можеш, якщо бабло є, полетіти і перевірити шо "тверді земної" не існує. ну і всі інші речі, смішно буде їх перелічувати.
я спілкуюсь з добровільним інвалідом по розуму, так що - ЯК саме я можу "виходити з образу"?
ви - віриш в розмовляючі кущі, я - ні. так що власне, ще потрібно? можеш станцювати опанку і сказати шо я виграв сто тисяч євро, це буде приблизно так само шо ти там написав про богів.
в чому проблема то?
1 - раша яка готувалася роками довійни і яка переставила економіку на т з воєнні рейки
2 - і ми - які у війну вибрали вожаком вибачте шакала, а не вовка.... шакал з його слугами до війни не готувалися-готувалися до капітуляції. За майже два роки війни - ми не те що не стали на воєнні рейки - не зроблено НІЧОГО!!!!! Все що могли зробити люди і волонтери та ЗСУ - вони зробили. Питання у мене - де наша держава????? Чи тільки я дивлюся документальні відео з фронта????
де? в Італію? на рашці воно ж "сотоніст-ноціст-натівець".
Хоча, якщо втіче, то Пуйло просто скаже - це наш агентік вовак-гундосік, оперативний псевдонім - Розова попка. І бидло буде Зелю носити на руках. Ну, або у нас президент - клінічний ідіот, судячи по тому шо він робить. обидва варіанти багато кажуть про муд.рий наріт. догаласувались.