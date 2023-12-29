Последствия вражеского удара по Запорожью: россияне нанесли около 10 ракетных ударов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром, 29 декабря, россияне нанесли около 10 ударов ракетами разных типов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко, информирует Цензор.НЕТ.

"В общей сложности враг нанес около 10 ракетных ударов, одну ракету удалось сбить", - сказал он.

Малашко добавил, что рашисты ударили по городу ракетами типа Х-22, Х-32, Х-101, а также "Циркон". Оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры.

В настоящее время в Запорожье идет поисково-спасательная операция.

На данный момент известно о четырех погибших - это две женщины. Есть два неустановленных лиц. Кроме того, есть 12 пострадавших, некоторые из них находятся в больницах. Вероятно, под завалами разрушенного жилого дома может находиться мужчина.

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