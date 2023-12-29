Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24. ФОТОрепортаж
В результате утренней российской атаки во Львове погиб 44-летний мужчина. 24 человека пострадали.
Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 13:00 в результате вражеской атаки травмированы 24 человека и один мужчина 1979 года погиб", - говорится в сообщении.
Работники ГСЧС спасли из поврежденного дома 5 человек.
Взрывная волна повредила дома и автомобили.
"К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 60 спасателей и 9 единиц спецтехники", - добавили в ГСЧС.
Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 раненых в результате атаки россиян по Львову.
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Так напаскудили українцям, хіба ж не привід для радощів..
А, може б цю ментовсько-прокурорську пиз.оту відправити на фронт??? Таких сотні тисяч на всю країну - дармоїдів, паразитів, сикунів і сачкунів від мобілізації. Зараз цим лягавим придумали чергову "відмазку" - будуть "охороняти" ... школи (!) Читай - ховатися від фронту за спинами дітей!