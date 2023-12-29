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Новости Фото Война
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Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24. ФОТОрепортаж

В результате утренней российской атаки во Львове погиб 44-летний мужчина. 24 человека пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 в результате вражеской атаки травмированы 24 человека и один мужчина 1979 года погиб", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС спасли из поврежденного дома 5 человек.

Взрывная волна повредила дома и автомобили.

"К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 60 спасателей и 9 единиц спецтехники", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 раненых в результате атаки россиян по Львову.

Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 01
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 02
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 03
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 04
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 05
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 06
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 07
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 08
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 09
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 10
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 11
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 12
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 13
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 14
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 15
Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24 16

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27165) ГСЧС (4967)


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Топ комментарии
+14
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29.12.2023 13:44
+5
Звернув хтось увагу - на одному фото - 12 здорових ситих биків і кнурів у формі з телефончиками, блокнотиками, ручечками, фотоапаратиками, чемоданчиками ... все звісно, треба запротоколювати, зафіксувати, зафільмувати, записати, помацати, понюхати... заповнити папочки, сласти на полиці і ... викинути за сплином часу злочину.
А, може б цю ментовсько-прокурорську пиз.оту відправити на фронт??? Таких сотні тисяч на всю країну - дармоїдів, паразитів, сикунів і сачкунів від мобілізації. Зараз цим лягавим придумали чергову "відмазку" - будуть "охороняти" ... школи (!) Читай - ховатися від фронту за спинами дітей!
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29.12.2023 14:29
+4
У цапорилих буде справжнє свято!
Так напаскудили українцям, хіба ж не привід для радощів..
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29.12.2023 13:47
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29.12.2023 13:44 Ответить
Російський гітлер таким чином спонукає в українців мотивацію дати йому по зубах
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29.12.2023 13:44 Ответить
А хіба до сьогодні мотивації не було?
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29.12.2023 14:47 Ответить
На сьогоднішній день стоїть питання - як провести мобілізацію 500 тис. Я так думаю, що найкращими солдатами є добровольці
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29.12.2023 15:02 Ответить
Та я згоден про мотивацію добровольців. Не думаю, що їм потрібна стимуляція від кацапів у вигляді порушеної оселі.
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29.12.2023 15:05 Ответить
Коли прилітає у твій дім, виникакет злість - найкраща мотивація для помсти
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29.12.2023 15:08 Ответить
То може, виходячи з цієї концепції, Захід тому не надає нам засобів ураження цілей на російській території. Щоб не було мотивації помсти?
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29.12.2023 15:11 Ответить
Не думаю. Захід не надає нам засобів ураження цілей на російській території - бо не хоче поразки і розпаду РФ. Саме це захід називає "ескалація". Попадання складів з ядерною зброєю у випадкові руки і так далі. Насправді Захід легко міг би взяти під контроль процес розпаду, але йому ліньки. Уся справа в ліні та жадібності. Війна коштує дорого.
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29.12.2023 15:17 Ответить
Та я розумію. Якраз я дуже злий щодо цієї страусиної політики Заходу.
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29.12.2023 15:25 Ответить
У цапорилих буде справжнє свято!
Так напаскудили українцям, хіба ж не привід для радощів..
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29.12.2023 13:47 Ответить
Путін ЧМО - я твою маму їб@в
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29.12.2023 14:16 Ответить
Звернув хтось увагу - на одному фото - 12 здорових ситих биків і кнурів у формі з телефончиками, блокнотиками, ручечками, фотоапаратиками, чемоданчиками ... все звісно, треба запротоколювати, зафіксувати, зафільмувати, записати, помацати, понюхати... заповнити папочки, сласти на полиці і ... викинути за сплином часу злочину.
А, може б цю ментовсько-прокурорську пиз.оту відправити на фронт??? Таких сотні тисяч на всю країну - дармоїдів, паразитів, сикунів і сачкунів від мобілізації. Зараз цим лягавим придумали чергову "відмазку" - будуть "охороняти" ... школи (!) Читай - ховатися від фронту за спинами дітей!
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29.12.2023 14:29 Ответить
Так. А замість них призвати в МВС тих же 50 річних своїх пенсів, які так само можуть ще ходити з блокнотами.
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29.12.2023 14:49 Ответить
 
 