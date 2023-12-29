Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24. ФОТОрепортаж

В результате утренней российской атаки во Львове погиб 44-летний мужчина. 24 человека пострадали.

Об этом сообщили в ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 13:00 в результате вражеской атаки травмированы 24 человека и один мужчина 1979 года погиб", - говорится в сообщении.

Работники ГСЧС спасли из поврежденного дома 5 человек.

Взрывная волна повредила дома и автомобили.

"К ликвидации последствий вражеских обстрелов привлекалось 60 спасателей и 9 единиц спецтехники", - добавили в ГСЧС.

Ранее сообщалось об одном погибшем и 15 раненых в результате атаки россиян по Львову.































