Погибший от удара россиян по Львову – известный баскетболист Виктор Кобзистый. ФОТО
В результате ракетного удара по Львову 29 декабря погиб известный украинский баскетболист Виктор Кобзистый.
Об этом сообщил начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый - украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным", - написал он в фейсбуке.
Кобзистый играл за сборную Украины на Чемпионатах Европы в 2001 и 2005 годах. Также выступал в составе команд "Дніпро", "Будівельник" и "Азовмаш".
Завершил карьеру игрока летом 2011 года. Являлся главным тренером женской команды "Динамо".
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российского удара по Львову погиб один человек и ранены 24.
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щоб виникли вогняні шквали, щоб вигоріло все вщент - кацапам дістанеться поверхня Місяця, тільки вона
може вже доста цілитися по якихось "воєнних" цілях, ні?
але для цього треба мати хлопську вдачу: їбати нас ракетами вони будуть за будь-яких умов, а нам своє робити
Фото загиблого Віті зробити б заставкою на сайті МОКи або сволоти Баха. Хакерам потиснув би обидві руки.