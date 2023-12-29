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Погибший от удара россиян по Львову – известный баскетболист Виктор Кобзистый. ФОТО

В результате ракетного удара по Львову 29 декабря погиб известный украинский баскетболист Виктор Кобзистый.

Об этом сообщил начальник управления спорта Львовского городского совета Антон Никулин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня во время коварного обстрела рашистскими ракетами нашего города погиб Виктор Кобзистый - украинский баскетболист, тренер, мастер спорта Украины международного класса. Соболезнования близким и родным", - написал он в фейсбуке.

Смотрите: Число пострадавших от российской атаки во Львове выросло до 24. ФОТОрепортаж

Погибший от удара россиян по Львову – известный баскетболист Виктор Кобзистый 01

Кобзистый играл за сборную Украины на Чемпионатах Европы в 2001 и 2005 годах. Также выступал в составе команд "Дніпро", "Будівельник" и "Азовмаш".

Завершил карьеру игрока летом 2011 года. Являлся главным тренером женской команды "Динамо".

Читайте также: Львовщину атаковали по меньшей мере 10 "шахедов", пожар на объекте критической инфраструктуры, без пострадавших

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате российского удара по Львову погиб один человек и ранены 24.

Автор: 

Львов (4582) обстрел (27165) жертвы (2073)


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Топ комментарии
+23
козломордi потвори,горiть у пеклi
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29.12.2023 15:30
+19
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29.12.2023 15:31
+19
русня гній
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29.12.2023 15:32
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козломордi потвори,горiть у пеклi
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29.12.2023 15:30 Ответить
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29.12.2023 15:31 Ответить
русня гній
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29.12.2023 15:32 Ответить
я особисто відчув на своїй шкурі підступність орків. зараз це бажаю відчути на своїй шкурі кожному зебілу.
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29.12.2023 15:32 Ответить
Біда в тому,що упороті зебіли нічого подібного не відчують.Вони знову по-тихому підпорядкували БЕБ Тарасову.
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29.12.2023 15:55 Ответить
Вічна памʼять Віктору і його родині 😪😪😪
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29.12.2023 15:39 Ответить
С.У.М.
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29.12.2023 15:43 Ответить
На данный момент известно о 16-ти погибших и 97-и раненых в результате масштабной ракетной атаки врага по Украине утром в пятницу, сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.
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29.12.2023 15:58 Ответить
Ми не хлопчики для биття та не терпіли! Масове руйнування (у будь який спосіб) інфраструктури російських міст - це життєва необхідність з самого початку повномасштабної агресії путінських підорів! На шмарклі західних толерастів можна лагідно відповідати занепокоєнням третього ступеню.
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29.12.2023 16:05 Ответить
Всі тут називають кацапів орками гоблінами,ну якщо фільм бачили то знаєте вчому їх сила була, так ось москву треба палити, щоб те око саурона разом з кремлядю стерти. Інакше будуть все нові хвилі набігів. Я просто нерозумію чому ми неробимо захищені заводи для виробницитва ракет, унас є висококласні інженери всіх видів виробництв,потрібно зосередити потенціал на важливих напрямках а не розпорошувати.Натомість я чую що підуть всі в окопи, ну тоді можна вже хрест ставити на державі з такою політикою.
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29.12.2023 16:16 Ответить
роз'ї*ати сєвастопаль, сімфєропаль, донецьк і луганськ - цілком реально

щоб виникли вогняні шквали, щоб вигоріло все вщент - кацапам дістанеться поверхня Місяця, тільки вона

може вже доста цілитися по якихось "воєнних" цілях, ні?

але для цього треба мати хлопську вдачу: їбати нас ракетами вони будуть за будь-яких умов, а нам своє робити
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29.12.2023 16:42 Ответить
Вічна пам'ять.
Фото загиблого Віті зробити б заставкою на сайті МОКи або сволоти Баха. Хакерам потиснув би обидві руки.
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29.12.2023 21:23 Ответить
 
 