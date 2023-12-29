РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6143 посетителя онлайн
Новости Фото Война
8 105 26

Оккупанты ударили по жилому сектору в Смеле, пострадали 6 человек, - Черкасская ОВА. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору в г. Смела Черкасской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты ударили по жилому сектору в Смеле, пострадали 6 человек, - Черкасская ОВА 01

"Враг ударил по Черкасщине, город Смела. Попадание вражеской ракеты по частным домам. Предварительно, шесть пострадавших, один - тяжелый. Также повреждены 12 частных домов.

Оккупанты ударили по жилому сектору в Смеле, пострадали 6 человек, - Черкасская ОВА 02
Оккупанты ударили по жилому сектору в Смеле, пострадали 6 человек, - Черкасская ОВА 03

На месте работают все экстренные службы, представители властей. Людям оперативно оказывается помощь. Все дома будут отремонтированы и восстановлены", - говорится в сообщении .

Читайте также: Россияне снова обстреливают Черкасщину

Автор: 

крылатые ракеты (881) обстрел (27165) Смела (48) Черниговская область (1134)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
показать весь комментарий
29.12.2023 16:41
+10
Путин стреляет потому что он боится! Но мы покажем ему нашу незламность и ничего не будем делать.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:45
+8
Кацапняя смердюча,будьте ви прокляті на віки вічні.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
29.12.2023 16:41 Ответить
Путин стреляет потому что он боится! Но мы покажем ему нашу незламность и ничего не будем делать.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:45 Ответить
Чому ж це "нє будєм"? Щас кааак запілім відосік! І сєріальчік снімєм! Пра паравозніка!
показать весь комментарий
29.12.2023 17:01 Ответить
ну он, мем зробив )
показать весь комментарий
29.12.2023 17:01 Ответить
Не на часі?
показать весь комментарий
29.12.2023 18:13 Ответить
Немає грошей навіть на пенсію. Палестинці з труб збудували якісь ракети які іноді долетають
показать весь комментарий
29.12.2023 18:47 Ответить
Путін ти ЧМО
показать весь комментарий
29.12.2023 16:43 Ответить
Кацапняя смердюча,будьте ви прокляті на віки вічні.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:47 Ответить
Всю прикордону територію де дістанемо рівняти, де не дістанемо іншими засобами і дронами.Люди хочуть бачити поисту і масовий удар по рашці щоб їх територія горіла щоб ці таракани дохли.
показать весь комментарий
29.12.2023 16:52 Ответить
Д'єрмак не дозволяє
показать весь комментарий
29.12.2023 16:57 Ответить
Рівно рік назад була також масована атака. Україна вистояла тоді,вистоїть і завтра. Черкасам просто не потрібно кругом писати,що вони треті по допомозі ЗСУ, повинна бути інформаційна тиша, а не марафон. А ще сестра сказала, що хоче прожити до 100 років щоб решту життя ненавидіти росію. Тримайтесь, усе буде Україна
показать весь комментарий
29.12.2023 16:59 Ответить
Якщо не буде реальної масової допомоги ******** зброєю Україні з боку Заходу, то ваша сестра не тільки на Черкащині до ста років не доживе, а й разом з вами в Німеччині. Бо там знову появляться азіопоморді смердючі російські солдати.
показать весь комментарий
29.12.2023 17:09 Ответить
Пан Порошенко добре відповів вам. Учіться у мудрих,а не у коміків
показать весь комментарий
29.12.2023 17:17 Ответить
Порошенко говорив зовсім не про відмову про допомогу. Це ви особисто з самого початку війни заклинали на цьому сайті що Україна має сама-сама-сама. Бо в нас все погано. Тіпо, дали ліжка та каски, дякуйте та заткніться. Це практично цитати з ваших перлів.
показать весь комментарий
29.12.2023 17:22 Ответить
Совпадение? Нет. Российские нацисты полностью копируют своих дидов

29 декабря 1940 года войска Гитлера совершили самый масштабный авианалет на города Британии

29 декабря 2023 года фашистская россия сделала то же самое с Украиной ))
показать весь комментарий
29.12.2023 17:02 Ответить
30 грудня1922 - утворено СРСР.
показать весь комментарий
29.12.2023 17:08 Ответить
ввечері буде Вовин кінозал, де він розкаже - які нелюди ці кацапи
показать весь комментарий
29.12.2023 17:06 Ответить
Цілу вулицю знесли ....(((
показать весь комментарий
29.12.2023 21:10 Ответить
 
 