Оккупанты ударили по жилому сектору в Смеле, пострадали 6 человек, - Черкасская ОВА. ФОТО

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому сектору в г. Смела Черкасской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг ударил по Черкасщине, город Смела. Попадание вражеской ракеты по частным домам. Предварительно, шесть пострадавших, один - тяжелый. Также повреждены 12 частных домов.





На месте работают все экстренные службы, представители властей. Людям оперативно оказывается помощь. Все дома будут отремонтированы и восстановлены", - говорится в сообщении .

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