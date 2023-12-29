За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине. ФОТО

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Национальной полиции провели спецоперацию на всей территории Украины. Вследствие комплексных мероприятий за сутки прекращена деятельность более 100 call-центров, которые похищали персональные данные и сбережения украинцев и иностранных граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам "заработать на бирже", "инвестировать" средства в криптовалюту или получить сомнительную "прибыль" от ставок в игорном бизнесе. Также фигуранты придумывали поводы, вроде "ваш близкий совершил ДТП и нужны деньги, чтобы рассчитаться", или "помогаем переехать из районов ведения боевых действий". Кроме того, разоблаченные call-центры действовали под видом онлайн-казино, известных брокерских компаний и букмекерских контор.

В процессе выманивания средств злоумышленники собирали личные данные о своих клиентах, в том числе паспортные сведения, номера телефонов и т.п. Отмечается, что в дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые используют их для дистанционной вербовки новых агентов.







Во время обысков в call-центрах и местах проживания их организаторов выявлено более 4 тыс. единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и стартовых пакетов, а также другие доказательства преступных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании мер пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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Также сообщается, что в последние месяцы СБУ ликвидировала в разных регионах Украины еще почти 30 call-центров, часть из которых координировалась российскими спецслужбами.

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