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Новости Фото Силовики
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За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине. ФОТО

Киберспециалисты СБУ и сотрудники Национальной полиции провели спецоперацию на всей территории Украины. Вследствие комплексных мероприятий за сутки прекращена деятельность более 100 call-центров, которые похищали персональные данные и сбережения украинцев и иностранных граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 01

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам "заработать на бирже", "инвестировать" средства в криптовалюту или получить сомнительную "прибыль" от ставок в игорном бизнесе. Также фигуранты придумывали поводы, вроде "ваш близкий совершил ДТП и нужны деньги, чтобы рассчитаться", или "помогаем переехать из районов ведения боевых действий". Кроме того, разоблаченные call-центры действовали под видом онлайн-казино, известных брокерских компаний и букмекерских контор.

В процессе выманивания средств злоумышленники собирали личные данные о своих клиентах, в том числе паспортные сведения, номера телефонов и т.п. Отмечается, что в дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые используют их для дистанционной вербовки новых агентов.

За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 02
За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 03
За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 04

Во время обысков в call-центрах и местах проживания их организаторов выявлено более 4 тыс. единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и стартовых пакетов, а также другие доказательства преступных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании мер пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 05

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За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 06
За сутки СБУ и Нацполиция ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей Украине 07

Также сообщается, что в последние месяцы СБУ ликвидировала в разных регионах Украины еще почти 30 call-центров, часть из которых координировалась российскими спецслужбами.

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Автор: 

мошенничество (1223) Нацполиция (16468) правоохранительные органы (2970) СБУ (19901) силовики (2799)


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Топ комментарии
+7
Ця новина навіяла спогади про Станіславського "Не вірю". СБУ прозріло "Не вірю". Там стали патріотами "Не вірю". Мабудь вирішили розчистити поле від конкурентів - в це ВІРЮ.
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29.12.2023 18:35
+5
А що сталося? Звідкіля така бурна діяльність? Від чого треба, цією новиною, відволікти україньців? Що за новий зашквар від влади? Коля катлєта знлву побив якусь бабцю-пенсіонерку, чи невзначай викрив не не той кол центр від жОПи?
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29.12.2023 17:53
+5
Яка підозра !?!? Умови воєнного стану в країні ! Розстріл на місті.
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29.12.2023 17:54
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Ще не все розвалили: уряд ЗЕрмакiв взявя за нове "покращення".
https://www.youtube.com/watch?v=KqYvNydc3Y0
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29.12.2023 17:47 Ответить
Другий рік війни. А рашисти купують українців на корню.
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29.12.2023 17:50 Ответить
А що сталося? Звідкіля така бурна діяльність? Від чого треба, цією новиною, відволікти україньців? Що за новий зашквар від влади? Коля катлєта знлву побив якусь бабцю-пенсіонерку, чи невзначай викрив не не той кол центр від жОПи?
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29.12.2023 17:53 Ответить
А шо такоє ? Комусь хвоста прищемили, переживаєте ??
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29.12.2023 19:30 Ответить
Яка підозра !?!? Умови воєнного стану в країні ! Розстріл на місті.
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29.12.2023 17:54 Ответить
Або пішакарусом на розмінування
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29.12.2023 17:56 Ответить
Та ні, це шахрайство.
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29.12.2023 19:03 Ответить
Повестки в руки и на фронт.
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29.12.2023 20:19 Ответить
Вчера еду за рулем звонок с киевского номера -поздравляем вы выиграли 380 тысяч и отключился сразу,неужели даже стационарные телефоны лень вычислить?
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29.12.2023 17:59 Ответить
Мілоан Алекс кредіт Манівео ..еупили ліцензію у КМУ і стрижуть лохів під 10000 % на рік ....не подобається ? на повістку
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29.12.2023 18:00 Ответить
на передову
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29.12.2023 18:32 Ответить
Ця новина навіяла спогади про Станіславського "Не вірю". СБУ прозріло "Не вірю". Там стали патріотами "Не вірю". Мабудь вирішили розчистити поле від конкурентів - в це ВІРЮ.
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29.12.2023 18:35 Ответить
Цікаво, повістки усим виписали ?

4 тис. компів. Якщо зможуть конфіскувати, чудово.
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29.12.2023 19:32 Ответить
Десь там, мабуть загубився і катлєта, із своїми центами…
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29.12.2023 19:43 Ответить
Як це? А Коля Катлєта? Він же всьо розписав, і з кого, і скільки. За шо він жити буде? За шо боровся?
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29.12.2023 20:09 Ответить
Нащадків біблійного персонажа Афера ще хватить не на один десяток років боротьби з ними. АРХ М
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30.12.2023 05:12 Ответить
компьютерный клуб накрыли. ничего не будет. владелец "клуба" не несет ответственности за то что в интернете делают его клиенты "клуба закрытого типа, с входом по членской карте". так что раслабтесь )))
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30.12.2023 11:07 Ответить
добре.
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30.12.2023 11:45 Ответить
 
 