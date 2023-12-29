Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко. ФОТО
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:30 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате российского массированного удара 29 декабря.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных извлекли из-под завалов.
Спасибо каждому и каждой, кто сегодня спасал, помогал, заботился. Кто делал невозможное ради спасения других.
По состоянию на данный момент известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины", - сообщил Клименко.
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