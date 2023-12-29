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Новости Фото Война
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Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко. ФОТО

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что по состоянию на 19:30 известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате российского массированного удара 29 декабря.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"53 человека сегодня спасли наши титаны из ГСЧС. 8 из спасенных извлекли из-под завалов.

Спасибо каждому и каждой, кто сегодня спасал, помогал, заботился. Кто делал невозможное ради спасения других.

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По состоянию на данный момент известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара России по территории Украины", - сообщил Клименко.

Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко 01
Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко 02
Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко 03
Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко 04
Вследствие сегодняшних обстрелов Украины погибли 30 человек, 160 получили ранения, - Клименко 05

Автор: 

обстрел (27165) жертвы (2073) Клименко Игорь (397)


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Топ комментарии
+13
Коли українці позбудуться гнид
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29.12.2023 21:09
+7
Коли ж вже в нас ракети свої будуть? Щоб кацапська нечисть скавуліла
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29.12.2023 21:02
+7
Соромлюсь запитати, в які місцевості живе ваша сестра, якщо звідти видно і Київ, і Полтаву та ще й вогні Черкас ?
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29.12.2023 21:13
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Коли ж вже в нас ракети свої будуть? Щоб кацапська нечисть скавуліла
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29.12.2023 21:02 Ответить
Коли українці позбудуться гнид
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29.12.2023 21:09 Ответить
Ой, чіжало ето...
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29.12.2023 21:12 Ответить
Кожного третього жителя???
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30.12.2023 07:28 Ответить
Скоро! Перекладем бруківку, засіїм клумби, познімаєм серіальчики, посадим Червінського і будуть вам ракети....
На папері....
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29.12.2023 21:13 Ответить
ти що? а серіалів вже недостатньо?
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29.12.2023 21:14 Ответить
Та біда в тому що я навіть телевізора немає,не те щоб дивитися на туризму серіалістів
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30.12.2023 07:30 Ответить
Сестра просто стояла на подвір'ї, боса, дивилася то на Київ, то на Черкаси, то на Полтаву. Холод не відчувала, тільки гуркіт, запах металу. Я ніколи не бачила її такою. До мене їхати не хоче, бо брат був у військкоматі, племінник там,де страшно, син ,внучка Україна. Тримайтесь, усе буде Україна. Горіть в пеклі москалі
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29.12.2023 21:04 Ответить
Соромлюсь запитати, в які місцевості живе ваша сестра, якщо звідти видно і Київ, і Полтаву та ще й вогні Черкас ?
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29.12.2023 21:13 Ответить
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29.12.2023 21:10 Ответить
Был кремль , нету кремля . Но осталось это фото, которая напоминает что здесь стоял кремль.
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30.12.2023 00:41 Ответить
Кацап, гоухоум!
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29.12.2023 21:14 Ответить
Водкі нєт, кацап!
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29.12.2023 21:26 Ответить
Та внизу тема, щось проквакав з тамбура про посилення ППО.
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29.12.2023 21:30 Ответить
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29.12.2023 21:26 Ответить
 
 